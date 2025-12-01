"האם זה תחילתו של עידן ליברפול בלי סלאח?"

למוחמד סלאח יש לא מעט היסטוריה באצטדיון לונדון, וייתכן שזה היה היום שבו ליברפול התחילה לכתוב לעצמה פרק חדש, כזה שמקרב אותה לדור הבא בלעדיו, לאחר ניצחון 0:2 על ווסטהאם. המאמן ארנה סלוט השאיר את המצרי בן ה־33 על הספסל במשחק פרמייר ליג לראשונה מאז אפריל 2024, גם אז מול ווסטהאם, החלטה שהתקבלה על ידי קודמו בתפקיד, יורגן קלופ.

זה היה יום שהסתיים אז עם סלאח במרכז הכותרות: ראשית כשהוא מעורב בעימות על הקווים עם קלופ ברגע שווסטהאם כבשה בזמן שסלאח המתין להיכנס כמחליף ב-2:2, ואז, כשהחלוץ הידוע בשתיקתו חלף על פני העיתונאים והצהיר: "אם אדבר תהיה שריפה".

כאן, הבחירה של סלוט נשאה משמעות רחבה יותר, לא כסימן לסיום הקריירה הנפלאה של סלאח באנפילד, אלא כרמז לאופן שבו מהפכת ה-450 מיליון ליש״ט של המאמן בקיץ עשויה לבסוף להיראות בעתיד, אולי בלי הכוכב המצרי הגדול.

מוחמד סלאח בספסל (IMAGO)

סלוט עודד בפומבי להשאיר את סלאח מחוץ להרכב, בין השאר על ידי פרשנים כמו הקפטן האנגלי לשעבר וויין רוני, בעקבות סדרת הופעות חלשות של סלאח העונה. זהו החלק הקל, אבל הקשה הוא איך מחליפים כישרון בסדר גודל כזה, השלישי בטבלת מלכי השערים של ליברפול בכל הזמנים, אחרי איאן ראש ורוג’ר האנט.

כאן, סלוט סיפק תשובה אפשרית. הגרסה הראשונה של ליברפול המחודשת הביאה את התוצאה שהוא ושחקניו היו זקוקים לה נואשות: ניצחון אחרי רצף של תשעה הפסדים ב־12 משחקים, ושישה הפסדים משבעה בליגה. ולשמחתו של סלוט, זה הגיע יחד עם שער הפרמייר ליג הראשון של אלכסנדר איסאק מאז עבר מניוקאסל תמורת שיא בריטי של 125 מיליון ליש״ט, וגם עם פלוריאן וירץ, שעלותו 116 מיליון ליש״ט, שאחז בחוטים והוביל את הקבוצה לניצחון חיוני.

איסאק וסלוט (IMAGO)

הבחירות של סלוט השתלמו: דומיניק סובוסלאי שוחרר מתפקיד המגן הימני, תפקיד שבו הוא מבוזבז, ועבר לשחק בכנף ימין, קודי גאקפו עבר לשמאל, ואיסאק שיחק כחלוץ המרכזי. גאקפו ההולנדי סיפק את ההגבהה לשער של איסאק ואף כבש בעצמו שער מרשים בזמן הפציעות שקבע 0:2.

סלוט השתמש גם בג’ו גומז כמגן ימני, הופעתו הראשונה בהרכב בליגה זה 11 חודשים, מה שלא רק שחרר את סובוסלאי לשחק קדימה, אלא גם חיזק את ההגנה שיצאה סוף סוף עם שער נקי אחרי שספגה 10 שערים בשלושה משחקים.

ומה לגבי סלאח? מי שייעדר בקרוב בשל גביע אפריקה לאומות, נשאר על הספסל וצפה במשחק. סלוט הבליט שסלאח שחתם בקיץ על חוזה חדש לשנתיים "עדיין יהיה עם עתיד מצוין במועדון, כי הוא שחקן מיוחד כל כך". אך על סמך היכולת העונה, סלאח אכן נכנס לסיכון של הוצאה מההרכב: “האם זה תחילתו של עידו ליברפול בלי סלאח?”, תהו באנגליה.

מוחמד סלאח (IMAGO)

עם זאת, אסור להספיד את סלאח. המשחק הזה עלול להיות מסוכן. לפני המשחק הזה הוא פתח ב־53 משחקי פרמייר ליג רצופים, לעיתים נראה כאילו הוא נושא את הקבוצה לבדו לעבר התואר בעונה שעברה, מה שבסוף אכן קרה. לסלאח 419 הופעות במדי ליברפול, 383 בהרכב, ובהן כבש 250 שערים. מאז הגיע מרומא בקיץ 2017, רשם 300 הופעות ליגה (288 בהרכב) עם 188 שערים ואחוז ניצחונות של 64%.

“בכל המסגרות, ליברפול ניצחה 263 משחקים שבהם סלאח שותף, אחוז ניצחונות של 63%. זהו כישרון שאי אפשר למחוק, אבל באותה מידה, סלוט לא היה עושה את עבודתו אם לא היה מביט קדימה לעתידה של ליברפול ללא סלאח. והניצחון על ווסטהאם סיפק כמה רמזים. יהיה מעניין לראות האם סלוט יחזיר אותו להרכב נגד סנדרלנד באנפילד ביום רביעי”, נכתב ב-’BBC’.

איסאק, שכבש העונה רק נגד סאות’המפטון בגביע הליגה בספטמבר, יקבל דחיפה גדולה לביטחון שלו בזכות חצי הוולה שסיים בצורת של 310 דקות ללא שער בליגה, בהופעתו השישית. וגם וירץ הראה למה כל כך רבים התלהבו מהגעתו: הקשר הגרמני בן ה־22 הציג מספר רגעים מלאי תבונה, בתפקיד חופשי ופעיל על פני המגרש.

פלוריאן וירץ בפעולה (IMAGO)

עבור ליברפול וסלוט, זה היה קודם כול עניין של ניצחון, רק השני שלהם בליגה מאז ה-1:2 על אברטון ב־20 בספטמבר. העובדה שהניצחון הגיע בזכות שחקני הרכש הגדולים של הקיץ שנראים טוב יותר, מעניקה עוד דחיפה למאמן ההולנדי, בזמן שהלחץ סביב עתידו מתחיל לרדת.