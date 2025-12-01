ביטון, קאלו או לויזו: הצביעו ל-Winner המחזור

המחזור ה-11 בליגת העל כבר מאחורינו כשהוא סיפק מספר משחקים עם שערים רבים, מהפכים, דרמות ותצוגות כדורגל. כעת, זה הזמן שלכם להצביע ולהשפיע לגבי בחירת שחקן המחזור של ‘Winner’. אלה כל המועמדים לתואר:

מי יהיה Winner המחזור? (מערכת ONE)

דן ביטון

איש המשחק ב-3:4 מול הפועל חיפה היה ללא ספק דן ביטון, כוכב הפועל באר שבע שהרשים עם שלושער, וביכולת הנפלאה הזו אף אחד לא יתפלא אם גם יזכה בתואר שחקן העונה. היציבות שביטון מפגין העונה מרשימה ומעניקה לו מקום של קבע גם בנבחרת ישראל. היהלום של רן קוז’וק הוא הסיבה המרכזית לכך שהאדומים מהנגב בפסגה כרגע.

דן ביטון (עמרי שטיין)

ג’ונבוסקו קאלו

כשירדן שועה ועומר אצילי התקשו מול ההגנה של מכבי נתניה, ההתקפה של בית”ר ירושלים הסתמכה בעיקר על ג’ונבוסקו קאלו, שהחזיר בצמד גדול לרשת של היהלומים. מעבר לשני השערים, החלוץ היה מסוכן והצליח לעשות חיים קשים גם ללא הכדור לשלושת הבלמים של היריבה.

גיבור המשחק. ג'ונבוסקו קאלו בטירוף אחרי השער השני שלו (אורן בן חקון)

לויזוס לויזו

כבר כמה משחקים שהקפריסאי בישראל וכל מי שרואה משחקים של הפועל ת”א מבין באיזה כישרון מדובר, ובמשחק האחרון זה סוף סוף גם בא לידי ביטוי בתרומה. לא רק שהקיצוני תרם, הוא עשה זאת עם שער מרהיב ב-0:2 של האדומים על סכנין, וללא קשור כהרגלו הוא רקד על הדשא עם כמה מהלכים מבריקים.

לויזוס לויזו דוהר (שחר גרוס)

אבראהים דיאקיטה

בלם אשדוד אמנם ספג שני שערים ב-2:2 נגד מכבי ת”א, אבל הרבה בזכותו הצהובים לא הצליחו לרשום ניצחון במשחק כאשר הם תקפו המון, אבל נעצרו פעם אחר פעם בהגנה הדרומית בראשות השחקן מחוף השנהב. בנוסף, הוא הוסיף גם בונוס בדמות סחיטת השער העצמי של אופק מליקה, כשאיום שלו לעמוד פגע בשוער האלופה ונכנס לרשת בדקה ה-90.

דיאקיטה (שחר גרוס)

איתמר שבירו

בצל פרשת החוזים הכפולים, עירוני טבריה חזרה לנצח והשיגה 3 נקודות חשובות הרבה בזכות החלוץ שלה שהגיע סוף סוף לעונה הזו ובגדול. שבירו כבש צמד ב-1:3 של הקבוצה על בני ריינה, שער אחד במחצית הראשונה ושער שני במחצית השנייה.

איתמר שבירו רץ לחגוג (חג'אג' רחאל)

גיא בדש

המחזור ה-11 האיר פנים להפועל ירושלים, שהשיגה ניצחון בכורה בליגה ב-2025/26. קשר הירושלמים היה דומיננטי וחשוב עבור חבריו, עם משחק טוב שכלל את השער הראשון ב-1:2 של הקבוצה האדומה מהבירה על עירוני קריית שמונה. כיבוש שלישי שלו העונה.