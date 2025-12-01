יום שני, 01.12.2025 שעה 12:03
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

ביטון, קאלו או לויזו: הצביעו ל-Winner המחזור

כוכב ב"ש שכבש שלושער, חלוץ בית"ר שהרשית צמד נגד מכבי נתניה או אולי הקפריסאי של הפועל ת"א? הצביעו והשפיעו, גם שבירו, דיאקיטה וגיא בדש מועמדים

|
מי יהיה Winner המחזור (ניתאי קופפר גרפיקה)
מי יהיה Winner המחזור (ניתאי קופפר גרפיקה)

המחזור ה-11 בליגת העל כבר מאחורינו כשהוא סיפק מספר משחקים עם שערים רבים, מהפכים, דרמות ותצוגות כדורגל. כעת, זה הזמן שלכם להצביע ולהשפיע לגבי בחירת שחקן המחזור של ‘Winner’. אלה כל המועמדים לתואר:

מי יהיה Winner המחזור? (מערכת ONE)מי יהיה Winner המחזור? (מערכת ONE)

דן ביטון

איש המשחק ב-3:4 מול הפועל חיפה היה ללא ספק דן ביטון, כוכב הפועל באר שבע שהרשים עם שלושער, וביכולת הנפלאה הזו אף אחד לא יתפלא אם גם יזכה בתואר שחקן העונה. היציבות שביטון מפגין העונה מרשימה ומעניקה לו מקום של קבע גם בנבחרת ישראל. היהלום של רן קוז’וק הוא הסיבה המרכזית לכך שהאדומים מהנגב בפסגה כרגע.

דן ביטון (עמרי שטיין)דן ביטון (עמרי שטיין)

ג’ונבוסקו קאלו

כשירדן שועה ועומר אצילי התקשו מול ההגנה של מכבי נתניה, ההתקפה של בית”ר ירושלים הסתמכה בעיקר על ג’ונבוסקו קאלו, שהחזיר בצמד גדול לרשת של היהלומים. מעבר לשני השערים, החלוץ היה מסוכן והצליח לעשות חיים קשים גם ללא הכדור לשלושת הבלמים של היריבה.

גיבור המשחק. גגיבור המשחק. ג'ונבוסקו קאלו בטירוף אחרי השער השני שלו (אורן בן חקון)

לויזוס לויזו

כבר כמה משחקים שהקפריסאי בישראל וכל מי שרואה משחקים של הפועל ת”א מבין באיזה כישרון מדובר, ובמשחק האחרון זה סוף סוף גם בא לידי ביטוי בתרומה. לא רק שהקיצוני תרם, הוא עשה זאת עם שער מרהיב ב-0:2 של האדומים על סכנין, וללא קשור כהרגלו הוא רקד על הדשא עם כמה מהלכים מבריקים.

לויזוס לויזו דוהר (שחר גרוס)לויזוס לויזו דוהר (שחר גרוס)

אבראהים דיאקיטה

בלם אשדוד אמנם ספג שני שערים ב-2:2 נגד מכבי ת”א, אבל הרבה בזכותו הצהובים לא הצליחו לרשום ניצחון במשחק כאשר הם תקפו המון, אבל נעצרו פעם אחר פעם בהגנה הדרומית בראשות השחקן מחוף השנהב. בנוסף, הוא הוסיף גם בונוס בדמות סחיטת השער העצמי של אופק מליקה, כשאיום שלו לעמוד פגע בשוער האלופה ונכנס לרשת בדקה ה-90.

דיאקיטה (שחר גרוס)דיאקיטה (שחר גרוס)

איתמר שבירו

בצל פרשת החוזים הכפולים, עירוני טבריה חזרה לנצח והשיגה 3 נקודות חשובות הרבה בזכות החלוץ שלה שהגיע סוף סוף לעונה הזו ובגדול. שבירו כבש צמד ב-1:3 של הקבוצה על בני ריינה, שער אחד במחצית הראשונה ושער שני במחצית השנייה.

איתמר שבירו רץ לחגוג (חגאיתמר שבירו רץ לחגוג (חג'אג' רחאל)

גיא בדש

המחזור ה-11 האיר פנים להפועל ירושלים, שהשיגה ניצחון בכורה בליגה ב-2025/26. קשר הירושלמים היה דומיננטי וחשוב עבור חבריו, עם משחק טוב שכלל את השער הראשון ב-1:2 של הקבוצה האדומה מהבירה על עירוני קריית שמונה. כיבוש שלישי שלו העונה.

