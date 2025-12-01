יום שני, 01.12.2025 שעה 09:41
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

יובאנוביץ' חזר להתאמן, פיינגזיכט ימשיך בהרכב

הסרבי שהחלים מפציעה בגיד האכילס צפוי להיות בסגל מכבי חיפה, כשגיא מלמד אמור לפתוח מול הפועל ת"א במקום סטיוארט המורחק. המגן הצעיר יקבל קרדיט

|
ג'ורג'ה יובאנוביץ' (עמרי שטיין)
ג'ורג'ה יובאנוביץ' (עמרי שטיין)

חרף חזרתו של פייר קורנו לסגל מכבי חיפה במשחק הליגה מחר (שלישי, 20:30) מול הפועל תל אביב מסתמן כי ברק בכר ימשיך לתת קרדיט בהרכב למגן הצעיר ינון פיינגזיכט שפתח מול הפועל פתח תקווה. החלוץ ג'ורג'ה יובאנוביץ' החלים מפציעה באזור גיד האכילס וערך אתמול אימון מלא.

יובאנוביץ' צפוי להיות בסגל הקבוצה ומי שאמור לפתוח בחוד ההתקפה במקומו של טברינטה סטיוארט המורחק הוא גיא מלמד, שמשווע לדקות משחק כדי להוכיח שמקומו במגרש אחרי בצורת ארוכה שלא ראה דשא ובהרבה מקרים גם לא ספסל וישב ביציע. שחקן נוסף שחוזר לסגל הוא מיכאל אוחנה שהיה מורחק. אוחנה צפוי להשתלב ולקבל דקות משחק. 

במכבי חיפה לא מסתירים את האכזבה הגדולה מכך שהיכולת במשחק מול מכבי פתח תקווה הייתה מביכה בעיקר בגלל שהקבוצה לא הצליחה לאיים ואפילו לא פעם אחת במשך 90 דקות על שער היריב. חוסר האיכות של שחקני הכנף ושל שחקני הקישור שלא מאיימים על השער מהקו השני באה לידי ביטוי במשחק עצמו ובאי היכולת לייצר מצבי הבקעה.

ברק בכר (האתר הרשמי של מכבי חיפה)ברק בכר (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

בכר, שמרגע הגעתו לא מצליח למצוא את הנוסחה, בעיקר בגלל שאין מספיק איכות בקבוצה, יצטרך למצוא את הפתרונות ההולמים כדי לנסות לחזור למסלול הניצחונות מול הפועל ת"א שתגיע עם רוח גבית מהניצחון האחרון מול בני סכנין.

במכבי חיפה מבינים שהם לא יכולים לאבד יותר נקודות כדי לא להסתבך בחלק התחתון. הקבוצה שהייתה בתחילת העונה מועמדת לאחד משלושת המקומות הראשונים רחוקה היום עד כדי 10 נקודות מהמקום השלישי שם נמצאת בית"ר ירושלים, ורק 2 נקודות מהמקום ה-12 שמעל הקו האדום שם נמצאת עירוני קריית שמונה.

