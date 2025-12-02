ברצלונה, היזהרי: הסכנות באתלטיקו מדריד

אתלטיקו מדריד מגיעה ביום שלישי לביקור אצל ברצלונה לקרב שהוקדם בשל השתתפות שתי הקבוצות בסופר קאפ בתחילת ינואר, וזה הולך להיות ערב מרגש וחשוב. 3 נקודות בלבד מפרידות בין האימפריות בצמרת הליגה הספרדית, וניצחון יהיה חיוני עבור כל אחת מהן. הנה כמה מחשבות על ההיבטים שעשויים להכריע את ההתמודדות.

חוזרים לקאמפ נואו

יהיה זה המשחק השלישי בביתה המשופץ של בארסה אחרי שהמועדון קיבל אישור מהרשויות לפתוח אותו מחדש. בילבאו הייתה האורחת הראשונה בהיכל המשודרג, ואחריה באה אלאבס בשבת האחרונה, אבל עם כל הכבוד לשתי הקבוצות הבאסקיות הן לא היוו אתגר משמעותי. אתלטיק בילבאו בגרסתה הנוכחית חוסלה ללא קושי עם 0:4 חלק, וגם אלאבס נכנעה 3:1 למרות שהבקיעה כבר בדקה הראשונה.

אתלטיקו זה סיפור אחר לגמרי, ואפשר לומר שזה המשחק הגדול הראשון בקאמפ נואו החדש. החבורה של צ'ולו סימאונה בהחלט מסוגלת להרוס את המאזן המושלם של בארסה במבצרה, אם אפשר לדבר על מאזנים בתום שני משחקים בלבד. ההתמודדות האחרונה בקאמפ נואו הישן הניבה 0:1 לבלאוגרנה משער של פראן טורס באפריל 2023, והגיוני להניח שזה יהיה צמוד גם הפעם, אבל עם מספר שערים רב יותר.

פראן טורס (IMAGO)

המומנטום החיובי

ברצלונה מרוצה עד הגג להגיע למפגש המאתגר כשהיא בפסגת הטבלה. האפשרות הזו נראתה די רחוקה אחרי ההפסד בקאלסיקו בסנטיאגו ברנבאו לפני חודש, כאשר ריאל מדריד פתחה פער של 5 נקודות במקום הראשון והוגדרה כפייבוריטית החדשה לזכייה באליפות. הלבנים בזבזו את היתרון הזה כאשר סיימו 3 משחקים רצופים בתוצאות תיקו מול ראיו וייקאנו, אלצ'ה וג'ירונה. מנגד, בארסה לא איבדה נקודות בליגה בנובמבר, וניתן לומר שהיא פיתחה מחדש מומנטום חיובי.

מאידך, קצת מוזר לדבר על תנופה כי רק בשבוע שעבר הפגינה הקבוצה של האנזי פליק יכולת מחפירה בסטמפורד ברידג', והחיתה ברת מזל להיות מובסת "רק" 3:0 בידי צ'לסי. לעומתה, אתלטיקו חגגה עם 1:2 דרמטי בזמן פציעות נגד אינטר, ולה יש מאזן מושלם באמת בכל המסגרות בחודש נובמבר. הקבוצה של צ'ולו סבלה מתסמיני לוזריות לא אופייניים בתחילת העונה, והיו שהספידו אותה במאבק האליפות עוד בספטמבר. זה היה ממש מוקדם מדי, והביטחון העצמי של אתלטיקו שוקם לחלוטין. אם תנצח בקאמפ נואו, היא תשתווה לברצלונה במקום הראשון.

הביטחון חזר. שחקני אתלטיקו מדריד בטירוף (IMAGO)

שובו של פדרי

זו, למעשה, הבשורה החשובה ביותר מבחינת בארסה. פדרי, שלא שיחק במהלך נובמבר בשל פציעה, שותף למשך חצי שעה בניצחון על אלאבס, ולפי הדיווחים בתקשורת הקטלונית הוא כשיר לפתוח בהרכב נגד אתלטיקו. האדריכל של ברצלונה חיוני ביותר לסגנון המשחק שלה. הוא לא רק מפתח התקפות ושולט בקצב המשחק, אלא גם תורם רבות לסגירת בין החוליות ללא כדור, ובלעדיו בארסה פגיעה עוד יותר למתפרצות של היריבות. "פדרי הוא שחקן מיוחד. הוא הפך למנהיג. כשהוא על המגרש, הוא נמצא בכל מקום. יש לו תפקיד מרכזי עבורנו", אומר פליק.

כעת הוא מקבל את הפליימייקר בחזרה לקראת הקרב הקשה ביותר, ומרכז המגרש של בארסה אמור להיות מאורגן ומסודר. גם פרנקי דה יונג ישוב אחרי שהחמיץ את המשחק מול אלאבס, בעוד ראפיניה יהיה בשלישיית החוד האופטימלית ביחד עם רוברט לבנדובסקי ולאמין ימאל. באופן כללי, המצוקות בסגל הבלאוגרנה מאחוריהם, וזה קורה בעיתוי הנכון, ועוד כשהיא במקום הראשון.

צפוי לפתוח. פדרי בפעולה (IMAGO)

לאמין ימאל טרם הפסיד לאתלטיקו

פדרי היה השחקן המצטיין על המגרש במשחק הליגה הקודם בין ברצלונה לאתלטיקו על אדמת קטלוניה. היה זה לפני שנה במונז'ואיק, והקשר הבקיע שער יתרון נאה במחצית הראשונה שהתנהלה בשליטת בארסה. העסק נגמר בחגיגה דרמטית ומרהיבה של אתלטיקו בזמן פציעות, והאיש שחזה במהפך הסנסציוני הזה מהצד היה לאמין ימאל. נער הפלא של בארסה החמיץ אז את ההתמודדות בגלל פציעה, ולפיכך הוא טרם היה שותף בעצמו להפסד לאתלטיקו.

נהפוך הוא, במשחק הליגה האחרון במרץ, היה זה לאמין ימאל שזהר בזמן פציעות. אז נראתה אתלטיקו בדרך לניצחון ועלתה ל-0:2 בדקה ה-70, אבל בארסה ביצעה קאמבק משלה וחיסלה לחלוטין את תקוותיו של סימאונה. לאמין ימאל הפציץ את שער הניצחון שהדהים את הקולצ'ונרוס בבעיטה ממרחק שהוסטה לרשתו של יאן אובלק, והאורחת חגגה לבסוף עם 2:4 בדרך לאליפות. הקיצוני הימני סיפק בישולים פנומנליים בשני המשחקים הראשונים בקאמפ נואו החדש, ואין סיבה שזה לא יקרה גם ביום שלישי.

יבשל או אולי יכבוש? לאמין ימאל חוגג (IMAGO)

סורלות’ מוכן להמשיך להכות בבארסה

באופן אירוני למדי, אלכסנדר סורלות’ פשוט הבקיע מוקדם מדי מבחינתו במשחק הזה. הנורבגי העלה את אתלטיקו ליתרון כפול כאשר היה לבארסה זמן להגיב. מאזנו של הנורבגי מול הבלאוגרנה מופלא בכל קנה מידה, וב-5 משחקי הליגה האחרונים מולה יש לו 5 שערים ו-3 בישולים במדי 3 קבוצות שונות. סורלוט נהנה במיוחד במשחקי החוץ, בהם גבר על בארסה ב-3 העונות הקודמות.

במאי 2023, הוא סיפק בישול למיקל מרינו והבקיע בעצמו ב-1:2 של ריאל סוסיאדד בקאמפ נואו, אליו ישמח מאוד לחזור הפעם. בינואר 2024, הוא בישל לגונסאלו גדש והבקיע בעצמו את שער הניצחון עמוק בזמן פציעות ב-3:5 המטורף של ויאריאל שגרם לצ'אבי להניף דגל לבן ולהתפטר (גם אם באופן זמני). לבסוף, הוא סיים מתפרצת קטלנית בתוספת הזמן שהעניקה לאתלטיקו 1:2 לפני שנה. אין מומחה גדול מסורלות’ לברצלונה, ובדרך כלל הוא מכה בה כמחליף. זה מה שקרה גם בחצי גמר הגביע בפברואר האחרון כאשר סורלות’ עלה מהספסל וקבע 4:4 במונז'ואיק בזמן פציעות.

אלכסנדר סורלות' (IMAGO)

אז האם סימאונה מתכנן תסריט דומה גם הפעם. סורלות’ כבש צמד ב-0:2 של אתלטיקו על אוביידו האומללה בשבת, אבל אז קיבל חוליאן אלברס מנוחה. הארגנטינאי שולב רק במהלך המחצית השנייה, וברור לגמרי כי צ'ולו שמר אותו לקראת הקרב מול הקטלונים. האם העכביש יעלה לצידו של הנורבגי, או אולי הגיוני יותר לצוות אותו לאנטואן גריזמן, ולהשתמש בסורלות’ שוב כמחליף מאוחר מול העורף העייף של בארסה?

אתלטיקו יעילה מול ההגנה של פליק

ללא קשר להרכב של סימאונה, ברור שהוא ינסה לנצל שוב את קו ההגנה הגבוה של האלופה. כל היריבות של בארסה יודעות שצריך לשלוח כדורים מהירים למחצית המגרש שלה, אל מאחורי רביעיית ההגנה שעומדת גבוה מאוד ליד קו מחצית המגרש, ומתאומת הרבה פחות ללא איניגו מרטינס שמרוויח בימים אלה בליגה הסעודית. אתלטיקו ידעה לעשות זאת היטב גם מול איניגו בעונה שעברה, והפעם המשימה עשויה להיות קלה יותר מבחינתה. הקבוצה של צ'ולו בנויה על התקפות מעבר מהירות, ויהיה לבארסה קשה מאוד לשמור על רשת נקיה מולה.

דייגו סימאונה (IMAGO)

פאו קוברסי עובר תקופה לא אידאלית לאחרונה, וכך גם ז'ול קונדה ואלחנדרו באלדה. למהירות של ג'וליאנו סימאונה תהיה חשיבות לא מבוטלת, וכך גם לתחכום של אלכס באנה, הרכש מוויאריאל שמתחיל למצות בהדרגה את הפוטנציאל בקבוצתו החדשה. מנגד, אתלטיקו לא מסוגלת לשמור על רשת נקייה מול בארסה, ועל הנייר צפוי משחק רב שערים. בעונה שעברה, הקרבות בין פליק לסימאונה הניבו דרמות משובחות, וממש לא נתנגד להן גם העונה. אפשר להתחיל בקאמפ נואו החדש שמחכה למשחק הגדול הראשון שלו, וככל הנראה יקבל אותו.