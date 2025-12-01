יום שני, 01.12.2025 שעה 09:41
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

"מה שווה להבקיע 3 שערים עם הפקרות בהגנה?"

גל אראל באסיפה של הפועל חיפה אחרי ההפסד להפועל ב"ש: "לא הגיוני כל משחק להחליף 4-5 שחקנים בהרכב, בסוף אמצא את הנוסחא". חטואל קיבל הודעות נאצה

|
גל אראל (עמרי שטיין)
גל אראל (עמרי שטיין)

אחרי ההפסד 4:3 להפועל ב”ש, בהפועל חיפה מודעים לצורך הגדול לצאת מהתקופה הפחות טובה ולהתחיל לאסוף נקודות כבר במשחק הליגה הקרוב ביום רביעי בבלומפילד מול מכבי ת"א.

באסיפה המאמן גל אראל הביע את חוסר שביעות רצונו מכך שהקבוצה ספגה ארבעה שערים בקלות רבה מדי: “כל המצבים שהגענו אליהם והשערים שהבקענו לא שווים כלום אם יש הפקרות כזאת בהגנה. אלו שערים שהיינו יכולים למנוע אותם עם קצת יותר ריכוז ואחריות. הבעיה מבחינתי היא משחק ההגנה שמתחיל מהחלוץ וכולם צריכים להירתם לזה".

בהמשך אמר אראל: "זה לא הגיוני כל משחק להחליף 4-5 שחקנים בהרכב. בסוף אני אמצא את הנוסחא ואלך עם מי שחזק באמת".

רותם חטואל שהצטיין עם צמד מול הפועל ב"ש, ספג אחרי המשחק עשרות דברי נאצה ומסרונים למכשיר הסלולרי הפרטי שלו. אגב, מהרגע שהחלוץ נכנס למגרש נשמעו מצד אוהדי הפועל ב"ש בסמי עופר קללות לעברו בנוסח "רותם מת" ו"אמא של רותם..".

רותם חטואל בתנועת השתקה (עמרי שטיין)רותם חטואל בתנועת השתקה (עמרי שטיין)

חטואל שענה במגרש עם צמד, ביצע תנועת השתקה לעבר אוהדי ב"ש לאחר השער הראשון שכבש וספג כרטיס צהוב. מתברר שבין חטואל לאוהדי ב"ש אין אהבה גדולה מהרגע שעזב את הקבוצה הדרומית - דבר שהשתקף היטב במשחק עצמו. השחקן צפוי לפתוח מול מכבי ת"א.

