"מה שווה להבקיע 3 שערים עם הפקרות בהגנה?"

אחרי ההפסד 4:3 להפועל ב”ש, בהפועל חיפה מודעים לצורך הגדול לצאת מהתקופה הפחות טובה ולהתחיל לאסוף נקודות כבר במשחק הליגה הקרוב ביום רביעי בבלומפילד מול מכבי ת"א.

באסיפה המאמן גל אראל הביע את חוסר שביעות רצונו מכך שהקבוצה ספגה ארבעה שערים בקלות רבה מדי: “כל המצבים שהגענו אליהם והשערים שהבקענו לא שווים כלום אם יש הפקרות כזאת בהגנה. אלו שערים שהיינו יכולים למנוע אותם עם קצת יותר ריכוז ואחריות. הבעיה מבחינתי היא משחק ההגנה שמתחיל מהחלוץ וכולם צריכים להירתם לזה".

בהמשך אמר אראל: "זה לא הגיוני כל משחק להחליף 4-5 שחקנים בהרכב. בסוף אני אמצא את הנוסחא ואלך עם מי שחזק באמת".

רותם חטואל שהצטיין עם צמד מול הפועל ב"ש, ספג אחרי המשחק עשרות דברי נאצה ומסרונים למכשיר הסלולרי הפרטי שלו. אגב, מהרגע שהחלוץ נכנס למגרש נשמעו מצד אוהדי הפועל ב"ש בסמי עופר קללות לעברו בנוסח "רותם מת" ו"אמא של רותם..".

רותם חטואל בתנועת השתקה (עמרי שטיין)

חטואל שענה במגרש עם צמד, ביצע תנועת השתקה לעבר אוהדי ב"ש לאחר השער הראשון שכבש וספג כרטיס צהוב. מתברר שבין חטואל לאוהדי ב"ש אין אהבה גדולה מהרגע שעזב את הקבוצה הדרומית - דבר שהשתקף היטב במשחק עצמו. השחקן צפוי לפתוח מול מכבי ת"א.