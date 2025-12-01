יום שני, 01.12.2025 שעה 09:40
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3416-3914ברצלונה1
3313-2914ריאל מדריד2
3213-2914ויאריאל3
3111-2714אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2017-1414אתלטיק בילבאו8
1621-1914ריאל סוסיאדד9
1617-1514אלצ'ה10
1614-1213ראיו וייקאנו11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1322-1514מיורקה15
1321-1213ולנסיה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

"ליגה מושחתת, זה השופט שהזיק לנו הכי הרבה"

בערוץ הטלוויזיה של הלבנים הביעו זעם על השופט דה בורגוס, הזכירו שוב את פרשת נגריירה ואמרו דברים קשים: "גם אם לא משחקים טוב, השופטים מכשילים"

|
שחקני ריאל מדריד (IMAGO)
שחקני ריאל מדריד (IMAGO)

"דה בורגוס עשה טעויות חמורות ובלתי נסלחות נגד ריאל מדריד. הוא האדם שפגע בה יותר מכולם". מיד לאחר המשחק שנגמר ב-1:1 עם ג’ירונה, ערוץ הטלוויזיה של ריאל מדריד העמיק במחלוקת השיפוטית סביב המשחק, כשהביקורת הופנתה בעיקר כלפי השופט ריקרדו דה בורגוס.

"לה ליגה מושחתת. הורידו לריאל מדריד ארבע נקודות בגלל האחים נגריירה. דה בורגוס הוא אחד השופטים בעלי הרקורד החמור ביותר נגד ריאל מדריד. יש כאן אי סדר משום שה־VAR לא קורא לשופט. זה קרה בווייקאס וזה קרה בג’ירונה. וזה כבר קרה גם בעונה שעברה כשריאל מדריד הובילה על ברצלונה בשש נקודות. היה את מקרה אספניול, את מקרה אוססונה… והשנה זה קורה שוב”.

“גם אם ריאל מדריד לא משחקת טוב, העובדה היא שהשופטים מכשילים אותה, אלה שצריכים לקבל החלטות לא נוכחים, והנשיא שלהם מצדיק אותם. ומי סגן נשיא ההתאחדות? חאבייר טבאס", היו חלק מההתקפות של ערוץ הטלוויזיה הלבן על מערכת השיפוט בכלל ועל אירועי ג’ירונה בפרט.

נובמבר השחור: ריאל מאבדת נקודות בג'ירונה

ריאל מדריד דרשה פנדל לאחר מגע עם רודריגו בדקות הסיום, כשעל הלוח 1:1. הברזילאי התמודד מול ג'ואל רוקה בתוך הרחבה, ורגלו הימנית של שחקן ג’ירונה פגעה ברגלו הימנית של רודריגו והפילה אותו. מיד אחר כך רודריגו דרש פנדל, ושוב עם שריקת הסיום. רודריגו, מיליטאו ובלינגהאם, בין היתר, ניגשו לעבר השופט. רודיגר, שכבר היה לו אירוע מתוח עם דה בורגוס בגמר גביע המלך שהוביל להרחקה לשישה משחקים, היה צריך להיעצר על ידי קאררס כדי למנוע פיצוץ נוסף. הזעם היה מוחשי על המגרש ועבר גם לאולפן הטלוויזיה של ערוץ ריאל מדריד, שם תקפו בחריפות: "אולי על המגרש לא רואים את זה, אבל אין שום הצדקה לכך שה־VAR לא יבדוק את המהלך. מגע ברחבה הוא פנדל".

אבל הרבה לפני הטענה של ריאל מדריד לפנדל על רודריגו, היה אירוע נוסף שהכעיס את המועדון ונותר מתחת לרדאר עד לסיום. אמבפה דרש עבירה במהלך שהוביל מיד לאחר מכן לשער הראשון של ג’ירונה. הצרפתי מחה לאחר מגע ברור מצד אלכס מורנו, שדחף אותו והכשיל אותו עם הברך, שפגעה ברגל שמאל של שחקן מספר 10 של ריאל מדריד. המהלך שנוי במחלוקת במיוחד מאחר שהמגע התרחש על קו הרחבה, כך שעבירה הייתה מזכה את ריאל מדריד בפנדל. בנוסף, לאורחת נפסל שער במחצית הראשונה בשל נגיעת יד ברורה של אמבפה לפני הבעיטה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */