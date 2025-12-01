אלונסו בבעיה - ויש שחקן אחד שיכול לעזור לו

בדקה האחרונה של ה-1:1 מול ג’ירונה במונטיליבי, צ’אבי אלונסו ירד אל הדשא מאוכזב ולא האמין שזה קורה לו. ריאל מדריד סיימה משחק שלישי ברציפות בליגה הספרדית בלי ניצחון, דווקא אחרי ה-3:4 על אולימפיאקוס בליגת האלופות שהיה אמור להוציא אותה לדרך חדשה. ועכשיו, כשהם כבר לא במקום הראשון בטבלה, אין ספק כי הבלאנקוס במשבר.

אחרי עוד משחק מאכזב אמש (ראשון), פודקאסט ריאל מדריד ב-ONE עם אסי ממן, עמית לוינטל וחמי אלמוג מסמן את הבעיות בקבוצה: הצלילה מאז הקלאסיקו לא נעצרת, הפער בין חומר השחקנים ליכולת בלתי נתפס, סימני השאלה שנוספו סביב המאמן, ומלבד קיליאן אמבפה - אין עקביות או המשכיות אצל השחקנים המובילים.

בארבעה מחמשת המשחקים האחרונים הקבוצה לא ניצחה וכעת היא עם הפנים לעבר 10 ימים מאתגרים מאוד כולל משחק חשוב נגד אתלטיק בילבאו בסאן מאמס באמצע השבוע.

נובמבר השחור: ריאל מאבדת נקודות בג'ירונה

מה צ’אבי אלונסו צריך לשפר? איך פותרים את הבעיות בהגנה? מה גורם לחוסר האיזון בהתקפה? ומי השחקן המפתיע שלא היה בחמשת המשחקים האחרונים ומסוגל להוציא את הקבוצה מהמשבר הנוכחי? וגם, בונוס מיוחד: השיא שאמבפה מסוגל לשבור עד לסוף שנת 2025. האזינו לפרק.