יום שני, 01.12.2025 שעה 09:38
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

לבית"ר אסור להישאב לתיקונים אחרי ניצחונות

האזינו לפודקאסט: איך דור מיכה לקח את המושכות, קאלו איפס את הכוונת, יום פחות טוב של אצילי ויונה, שאלת טבארש, החיזוק והאפשרות לזכייה באליפות

|
זיו בן שימול חוגג עם ג'ונבוסקו קאלו את השני של החלוץ והרביעי של בית
זיו בן שימול חוגג עם ג'ונבוסקו קאלו את השני של החלוץ והרביעי של בית"ר (אורן בן חקון)

בית״ר ירושלים ניצחה את נתניה 2:4, אבל יש לברק יצחקי לא מעט דברים שצריך לתקן כי נתניה הייתה עדיפה בלא מעט דקות במשחק על פני בית״ר, בעיקר במחצית הראשונה. 

גיא בן זיו, אושרי דודאי וקובי מויאל מסכמים יום פחות טוב של אצילי ועדי יונה, איך דור מיכה לקח את המושכות, קאלו איפס את הכוונת ובית״ר ניצלה חוסר ריכוז של מכבי נתניה בהתקפה וסיימה בניצחון חשוב בצמרת הליגה. 

עכשיו צריך המשכיות, שאלת טבארש שוב על הפרק, החיזוק שבדרך והאפשרות שבית״ר בסופו של דבר תפתיעה את כולם ותזכה באליפות. 

וגם: נשאבנו לטרנד ובחרנו את נבחרת כל הזמנים של בית״ר ירושלים. האזנה נעימה

