"מרגש כשהשם שלך מוזכר ליד שחקנים מהטופ"

דני אבדיה ממשיך לרשום רגעים בלתי נתפסים בעונה שכבר אפשר להגדיר כמרשימה ביותר בקריירה שלו. מול האלופה אוקלהומה שניצחה 115:123 הוא הוסיף לעצמו עוד הישג עצום, כשסיים טריפל דאבל מפלצתי של 31 נקודות, 19 ריבאונדים ו-10 אסיסטים, במשחק שבו שיי גילג’ס אלכסנדר קלע 26 מהצד השני. קשה להאמין שגם בתסריטים האופטימיים ביותר דמיין פתיחת עונה כזו, אבל הלילה הוא שוב חצה גבולות והוכיח עד כמה הפך לשחקן משמעותי בליגה.

במסיבת העיתונאים נשאל על השמירה הכפולה שפגש, מול אחת מקבוצות ההגנה המרשימות ביותר שידע המשחק מבחינה סטטיסטית, והתייחס להתפתחות האישית שלו, ממי שנחשב לשחקן משלים לכוכב NBA לכל דבר: "זה לא פשוט. כשהגעתי לליגה השאירו אותי חופשי בפינה, ומשם רק ניסיתי להשתפר בכל מהלך מחדש. עברתי בין קבוצות, והיום אני מרגיש שאני מוצא את הקצב שלי בתוך הקבוצה הנהדרת הזאת. אני נהנה מהמשחק. גם מול דאבל טים או טריפל טים אני מנסה לקבל החלטות חכמות. זה נותן ביטחון, כי אני יודע שאני משפיע על היריבות. אני שמח שיש לי אפשרות לייצר מהלכים עבור החברים שלי".

על כך שהוא מספק נתונים שנמצאים ברמה של הכוכבים הגדולים בליגה: "זה מחמיא מאוד. אי אפשר להתכחש לכך שהיום הכל נמדד דרך סטטיסטיקות. אני לא גדלתי על זה ולא רגיל לזה, אבל כשהשם שלך מוזכר ליד שחקנים מהטופ העולמי, זה מרגש. אני עובד קשה ורוצה שהקבוצה תצליח. אני צריך פשוט לקבל את זה באהבה".

דני אבדיה מול שיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

על ההפסד לאוקלהומה אמר: "הצגנו משחק מצוין, נלחמנו כמעט לאורך כל ארבעת הרבעים והתמודדנו מולם שווה בשווה. אוקלהומה מנצחת את רוב הליגה ב-20 הפרש, ואנחנו גררנו אותם למשחק צמוד עד הרבע האחרון. הייתה לנו הזדמנות לנצח, אבל הריצה שלהם בתחילת הרבע הרביעי פגעה בנו ונאלצנו לרדוף. זה חלק מהמשחק. החטאנו כמה זריקות, והם ידעו להעניש בצד השני. חבל, אבל אני גאה במאמץ שהשקענו".

על העומס ההתקפי והעייפות: "ברור שאני מתעייף. אני עושה הרבה ונותן את כל מה שיש לי. זו מי שאנחנו כקבוצה. לפעמים מדובר בעיקר בעניין מנטלי, צריך להמשיך הלאה. אף אחד לא מתעניין אם אתה קצת מותש. אנחנו רק בנובמבר, ואני צריך להמשיך לשמור על הגוף".

על ההיעדרויות בסגל: "יש לנו כמה שחקני מפתח בחוץ וזה מורגש, אבל אני גאה מאוד בחבר’ה שנכנסים לנעליים האלה. כל מי שעולה לפרקט נותן מאה אחוז בשביל הקבוצה. אין לי טענות לאף אחד".

דני אבדיה (רויטרס)

המאמן טיאגו ספליטר התייחס ליכולת המרשימה של הישראלי ואמר: "יש לו מנוע מדהים. הוא יודע להגיע למצבים, למצוא את הרווח הקטן ולתקוף את הטבעת. היום הוא לא לקח אפילו זריקה אחת מחוץ לצבע. היכולת שלו לייצר זוויות התקפה וללכת על שחקנים נמוכים או גבוהים ממנו, הופכת אותו לכמעט בלתי ניתן לשמירה. אנחנו רק מנסים לאתגר אותו כמה שאפשר ולהוציא מזה התקפה יעילה".

על 19 הריבאונדים שהישראלי קלט אמר: "אמרתי לו שדונובן קלינגן לא משחק ולכן האחריות על כולם גדלה. בסופו של דבר זה מאמץ של כל הקבוצה, אבל דני היה זה שאסף כמות ריבאונדים גדולה. עוד הופעה אדירה שלו".

דני אבדיה (רויטרס)

על הניסיונות של אוקלהומה לנטרל את הישראלי אמר: "במצבים כאלה יש שתי אפשרויות, לשחק 4 על 4 או לנסות למצוא דרך שהכדור יגיע לדני. ניסינו את שני התרחישים, ניסינו קצת לשחרר ממנו לחץ. הורדתי אותו לכמה דקות כדי לשמור עליו, אבל מהר מאוד הבנתי שאני חייב להחזיר אותו לפרקט אם אנחנו רוצים הזדמנות אמיתית לנצח".