34 נק' לדונצ'יץ' בניצחון הלייקרס, 42 לפריצ'רד

בנוסף להצגה של דני אבדיה בהפסד פורטלנד לאוקלהומה סיטי, קיבלנו הלילה (בין ראשון לשני) עוד מספר משחקים ב-NBA: לוקה דונצ’יץ’ הוביל את לוס אנג’לס לייקרס לניצחון על ניו אורלינס, בוסטון כמעט ואיבדה יתרון עצום, אך שרדה מול קליבלנד, מינסוטה רשמה ניצחון חשוב בזכות ערב היסטורי של אנתוני אדוארדס, ניו יורק המשיכה את הריצה הביתית המרשימה שלה, אטלנטה חגגה ניצחון בשתי הארכות בפילדלפיה, קווין דוראנט חזר וממפיס גברה על סקרמנטו.

לוס אנג’לס לייקרס – ניו אורלינס 121:133

לברון ג’יימס שרק חזר לאחרונה מהיעדרות ארוכה בגלל פציעה, קיבל מנוחה, אבל הקבוצה מעיר המלאכים המשיכה בשלה. זה הניצחון השביעי ברציפות של הלייקרס אחרי שני הפסדים בשלושה משחקים באמצע נובמבר. כצפוי, דונצ’יץ’ כיכב עם 34 נקודות ו-12 ריבאונדים, וקיבל סיוע מאוסטין ריבס (33 נקודות) ומדיאנדרה אייטון (22 נקודות ו-12 ריבאונדים).

העונה המסויטת של הפליקנס נמשכה עם 46:27 משפיל כבר בסוף הרבע הראשון בדרך להפסד 12 ב-13 המשחקים האחרונים. ברייס מקגוונס קלע 23 נקודות למפסידים, 22 היו לסאדיק ביי (11 ריבאונדים) ו-21 לג’רמיה פירס.

קליבלנד - בוסטון 117:115

הסלטיקס ניצחו לאחר שכמעט איבדו יתרון 21 נקודות. פייטון פריצ'רד היה גדול עם שיא עונתי של 42 נקודות, בעוד ג'יילן בראון תרם טריפל דאבל מרשים של 19 נקודות, 12 ריבאונדים ו-11 אסיסטים. שלשות מאוחרות של דונובן מיטשל ודריוס גרלאנד החזירו את קליבלנד למשחק, אך החטאה של אוואן מובלי עם הבאזר קבעה ניצחון ירוק.

פייטון פריצ'רד (רויטרס)

קליבלנד שחסרה מספר שחקנים משמעותיים, קיבלה 27 נקודות ו-14 ריבאונדים ממובלי ו-21 מגרלאנד. מיטשל היה שקט רוב הערב, אך התעורר מאוחר וסיים עם 18.

מינסוטה – סן אנטוניו 112:125

אנתוני אדוארדס המשיך לכתוב היסטוריה במינסוטה עם 32 נקודות שקבעו שיא מועדון חדש במספר משחקי 30+ בקריירה. הקבוצה התעוררה ברבע האחרון, שבו הטימברוולבס דרסו 19:36 את הספרס והשיגו ניצחון ביתי נוסף. ג'וליוס רנדל הוסיף 22 נקודות, 12 אסיסטים ו-6 ריבאונדים.

סן אנטוניו, ללא ויקטור וומבניאמה הפצוע, קיבלה 25 נקודות מדיארון פוקס ועוד 22 מדווין ואסל וקלדון ג'ונסון. הספרס הובילו 89:93 לפני הרבע האחרון, אך דונטה דיווינצ'נזו ונאז ריד שברו את המומנטום והכריעו את המשחק לטובת מינסוטה.

אנתוני אדוארדס (רויטרס)

ניו יורק – טורונטו 94:116

הניקס ממשיכים לככב במדיסון סקוור גארדן עם מאזן 1:10 ביתי. ג'וש הארט היה המצטיין עם 20 נקודות, 12 ריבאונדים ו-7 אסיסטים, כשקארל אנתוני טאונס סיפק 22 נקודות ו-8 ריבאונדים. ניו יורק כמעט ואיבדה יתרון של 24 נקודות, אך התאוששה בריצה גדולה בהובלת הארט ומיקל ברידג'ס.

בטורונטו, ששיחקה ערב שני ברציפות, עמנואל קוויקלי בלט מול קבוצתו לשעבר עם 19 נקודות ו-8 אסיסטים. סקוטי בארנס תרם 18, אך הראפטורס לא הצליחו לייצר מומנטום לאורך זמן. הקבוצות ייפגשו שוב בחצי גמר גביע ה-NBA בעוד פחות משבועיים.

ג'וש הארט (רויטרס)

פילדלפיה – אטלנטה 142:134 ( אחרי שתי הארכות )

אחד המשחקים המשוגעים של העונה הסתיים בניצחון חוץ גדול של ההוקס בזכות 41 נקודות ו-14 ריבאונדים של ג'יילן ג'ונסון, כולל שתי שלשות גדולות. פילדלפיה קיבלה בחזרה את ג'ואל אמביד אחרי היעדרות של תשעה משחקים והוא תרם 18 נקודות, אך הסיפור הגדול היה טייריס מקסי עם 44.

מקסי כפה הארכה בסל גדול, אך פספס הזדמנות לסגור עניין כשהחטיא פעמיים מהקו. ניקיל אלכסנדר ווקר היה מצוין אצל אטלנטה עם 34 נקודות ו-8 ריבאונדים. פילדלפיה שיחקה לראשונה העונה עם אמביד, פול ג'ורג' ומקסי יחד, אך זה לא הספיק מול הריצה של ההוקס ברגעי ההכרעה.

יוטה – יוסטון 129:101

הרוקטס המשיכו להיראות נהדר עם ניצחון חוץ קליל, כשקווין דוראנט חזר אחרי היעדרות של שני משחקים והוביל עם 25 נקודות. אלפרן שנגון היה דומיננטי עם 27 נקודות וסטיבן אדמס סיפק דאבל דאבל מהספסל: 13 נקודות ו-12 ריבאונדים.

קווין דוראנט (רויטרס)

הגנת הרוקטס חנקה את יוטה עם 17 איבודים ותקפה ללא הפסקה במתפרצות (8:21). אייס ביילי הוביל את הג'אז עם 19 נקודות, אך קיונטה ג'ורג' סבל מערב חלש ללא נקודות ועם שמונה איבודים. יוסטון ברחה כבר ברבע הראשון, הובילה ב-22 במחצית, וברבע השלישי פתחה פער של 34 בדרך לניצחון חמישי רצוף בחוץ.

סקרמנטו – ממפיס 115:107

הגריזליז נעזרו ברבע רביעי מצוין כדי לרשום ניצחון שלישי ברציפות וחמיששי בששת המשחקים האחרונים. הם ניצחו 20:32 ב-12 הדקות האחרונות אחרי שקיבלו 32 נקודות מזאק אידי, ששאב 17 ריבאונדים. קאם ספנסר סייע לו עם 16 נקודות ו-15 היו לג’יילן וולס. בסקרמנטו דמאר דרוזן קלע 23 נקודות, מאליק מונק 21 וזאק לוין 19.