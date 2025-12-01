יום שני, 01.12.2025 שעה 08:02
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
88%1838-193316דטרויט פיסטונס
67%1669-177615ניו יורק ניקס
65%1972-202717אטלנטה הוקס
62%1906-196416מיאמי היט
60%1788-181415פילדלפיה 76'
59%1968-201117טורונטו ראפטורס
59%1962-200317קליבלנד קאבלירס
56%1760-185716בוסטון סלטיקס
53%1821-181115שיקגו בולס
50%1861-190116אורלנדו מג'יק
41%2003-194017מילווקי באקס
31%1885-185116שארלוט הורנטס
19%1941-176416אינדיאנה פייסרס
13%1814-163415ברוקלין נטס
7%1778-158214וושינגטון וויזארדס
 מערב 
94%1804-205417אוקלהומה ת'אנדר
85%1419-160413יוסטון רוקטס
80%1725-188715דנבר נאגטס
73%1739-177415לוס אנג'לס לייקרס
67%1701-177515סן אנטוניו ספרס
62%1848-190416מינסוטה טימברוולבס
59%1917-196917גולדן סטייט ווריורס
53%1961-198717פיניקס סאנס
38%1938-191116פורטלנד בלייזרס
35%1991-190617ממפיס גריזליס
33%1864-180315יוטה ג'אז
29%1938-184617דאלאס מאבריקס
29%2085-191717סקרמנטו קינגס
19%1856-175216לוס אנג'לס קליפרס
18%2069-186417ניו אורלינס פליקנס

השני בתולדות ה-NBA: המס' האדירים של אבדיה

אחרי ההצגה בהפסד 123:115 לת'אנדר, כוכב פורטלנד הפך לשני שמגיע ל-30 נק' ב-4 הטריפל דאבלים הראשונים שלו, רק יוקיץ' לפניו והוא גם עשה היסטוריה

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

דני אבדיה כיכב גם הלילה (בין ראשון לשני) עם משחק מפלצתי של 31 נקודות, 19 ריבאונדים ו-10 אסיסטים מול אוקלהומה סיטי שניצחה 115:123 את פורטלנד. הפורוורד הישראלי רשם שורה ארוכה של הישגים נדירים - כאלה שממקמים אותו לצד כמה מהשמות הגדולים בליגה.

אבדיה הפך לשחקן השני בתולדות ה-NBA שקולע 30 נקודות ומעלה בכל אחד מארבעת הטריפל דאבלים הראשונים בקריירה שלו - הישג נדיר שממחיש עד כמה כל הופעה שלו בסטטיסטיקה הזו מרשימה במיוחד.

הוא גם רשם את ה-30/15/10 השני בקריירה שלו - נתון שאף שחקן אחר בתולדות פורטלנד לא השיג אפילו פעם אחת. מבחינת הישגי עונה, אבדיה מדורג שנית רק לניקולה יוקיץ' במספר הטריפל דאבלים של 30 נקודות ומעלה.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

אבדיה גם הפך לאחד מארבעה שחקנים בלבד העונה שרשמו יותר מטריפל דאבל אחד של 30 נקודות ומעלה. כאמור, מעליו נמצא רק ניקולה יוקיץ' (3), בעוד קייד קנינגהאם וג'יימס הארדן רשמו גם הם שניים – בדיוק כמו הישראלי.

בנוסף, אבדיה נכנס לספרי ההיסטוריה של פורטלנד: הוא הפך לשחקן השלישי בלבד בתולדות המועדון שמגיע ל־500+ נקודות, 100+ ריבאונדים ו-100+ אסיסטים ב-20 המשחקים הראשונים של עונה. לפניו עשו זאת שניים בלבד: קלייד דרקסלר ודמיאן לילארד, שניים מאגדות הבלייזרס.

