השני בתולדות ה-NBA: המס' האדירים של אבדיה

דני אבדיה כיכב גם הלילה (בין ראשון לשני) עם משחק מפלצתי של 31 נקודות, 19 ריבאונדים ו-10 אסיסטים מול אוקלהומה סיטי שניצחה 115:123 את פורטלנד. הפורוורד הישראלי רשם שורה ארוכה של הישגים נדירים - כאלה שממקמים אותו לצד כמה מהשמות הגדולים בליגה.

אבדיה הפך לשחקן השני בתולדות ה-NBA שקולע 30 נקודות ומעלה בכל אחד מארבעת הטריפל דאבלים הראשונים בקריירה שלו - הישג נדיר שממחיש עד כמה כל הופעה שלו בסטטיסטיקה הזו מרשימה במיוחד.

הוא גם רשם את ה-30/15/10 השני בקריירה שלו - נתון שאף שחקן אחר בתולדות פורטלנד לא השיג אפילו פעם אחת. מבחינת הישגי עונה, אבדיה מדורג שנית רק לניקולה יוקיץ' במספר הטריפל דאבלים של 30 נקודות ומעלה.

דני אבדיה (רויטרס)

אבדיה גם הפך לאחד מארבעה שחקנים בלבד העונה שרשמו יותר מטריפל דאבל אחד של 30 נקודות ומעלה. כאמור, מעליו נמצא רק ניקולה יוקיץ' (3), בעוד קייד קנינגהאם וג'יימס הארדן רשמו גם הם שניים – בדיוק כמו הישראלי.

בנוסף, אבדיה נכנס לספרי ההיסטוריה של פורטלנד: הוא הפך לשחקן השלישי בלבד בתולדות המועדון שמגיע ל־500+ נקודות, 100+ ריבאונדים ו-100+ אסיסטים ב-20 המשחקים הראשונים של עונה. לפניו עשו זאת שניים בלבד: קלייד דרקסלר ודמיאן לילארד, שניים מאגדות הבלייזרס.