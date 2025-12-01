יום שני, 01.12.2025 שעה 08:02
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
88%1838-193316דטרויט פיסטונס
67%1669-177615ניו יורק ניקס
65%1972-202717אטלנטה הוקס
62%1906-196416מיאמי היט
60%1788-181415פילדלפיה 76'
59%1968-201117טורונטו ראפטורס
59%1962-200317קליבלנד קאבלירס
56%1760-185716בוסטון סלטיקס
53%1821-181115שיקגו בולס
50%1861-190116אורלנדו מג'יק
41%2003-194017מילווקי באקס
31%1885-185116שארלוט הורנטס
19%1941-176416אינדיאנה פייסרס
13%1814-163415ברוקלין נטס
7%1778-158214וושינגטון וויזארדס
 מערב 
94%1804-205417אוקלהומה ת'אנדר
85%1419-160413יוסטון רוקטס
80%1725-188715דנבר נאגטס
73%1739-177415לוס אנג'לס לייקרס
67%1701-177515סן אנטוניו ספרס
62%1848-190416מינסוטה טימברוולבס
59%1917-196917גולדן סטייט ווריורס
53%1961-198717פיניקס סאנס
38%1938-191116פורטלנד בלייזרס
35%1991-190617ממפיס גריזליס
33%1864-180315יוטה ג'אז
29%1938-184617דאלאס מאבריקס
29%2085-191717סקרמנטו קינגס
19%1856-175216לוס אנג'לס קליפרס
18%2069-186417ניו אורלינס פליקנס

ענק: טריפל דאבל ו-31 לאבדיה בהפסד לת'אנדר

כוכב פורטלנד עם עוד הצגה בעונה החלומית: היו לו גם 19 ריבאונדים ו-10 אסיסטים, אבל אוקלהומה סיטי רשמה ניצחון 12 ברצף, 115:123, 26 נקודות לשיי

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

מה עוד אפשר לומר על העונה האדירה של דני אבדיה? כוכב פורטלנד סימן לעצמו עוד וי – בגדול, בענק ועוד מול האלופה. אוקלהומה סיטי ניצחה הלילה (בין ראשון לשני) 115:123 את הטרייל בלייזרס, אבל את המשחק הזה הפורוורד הישראלי לא ישכח. הוא סיים עם טריפל דאבל עצום של 31 נקודות, 19 ריבאונדים ו-10 אסיסטים, בעוד מנגד שיי גילג’ס אלכסנדר קלע 26 נקודות.

אבדיה סיים עם 6 מ-14 מהשדה, 0 מ-4 לשלוש, 19 מ-23 מקו העונשין וגם הוסיף חטיפה ורק איבוד אחד ב-37 דקות. הוא לא רק קלע יותר נקודות מגילג’ס אלכסנדר (36 דקות), אלא גם סיים עם מדד גבוה ממנו – 4+ מול 2+.

המשחק היה צמוד לאורך שלושה רבעים. צ’ט הולמגרן ספג עבירה רביעית חמש דקות לסיום הרבע השלישי, והת'אנדר אף ערערו ללא הצלחה. הוא חזר לפתוח את הרבע האחרון, אך צבר עבירה חמישית ופורטלנד ניצלה זאת כדי לצמק ל-95:93. עם שובו לפרקט שמונה דקות לסיום, אוקלהומה סיטי חזרה לשלוט בקצב.

דני אבדיה מול שיי גילגדני אבדיה מול שיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

לייאפ של קנריק וויליאמס קבע 93:102, ובהמשך שלשה שלו הגדילה את היתרון ל-96:105. סל פייד־אוויי של גילג'ס-אלכסנדר קבע 100:107 קצת יותר מארבע דקות לסיום. פורטלנד עוד צימקה לחמש הפרש, אך ניסיון הקאמבק לא צלח. שתי הקבוצות נהנו מאחוזים טובים במיוחד ברבע השני עם מעל 40% מחוץ לקשת ויותר מ-50% מהשדה.

בסופו של דבר אוקלהומה סיטי המשיכה את העונה החלומית שלה עם ניצחון 12 ברציפות בדרך למאזן 1:20, למרות חסרונם של אייזאה הרטנשטיין ואלכס קארוסו. בעצם ההפסד היחיד של האלופה העונה היה לפורטלנד בתחילת נובמבר.

הולמגרן קלע 19 נקודות, אג’יי מיטשל 17, ג’יילן וויליאמס 16 ואייזאה ג’ו 15 אצל המנצחים. בפורטלנד, פרט לאבדיה, טומאני קמארה קלע 19 נקודות, ג’רמי גרנט 18, כריס מארי 13 וקיילב לאב 12.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */