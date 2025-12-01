מה נאמר בבוקר לרומן, וחשבון הנפש במכבי ת"א

מכבי תל אביב סיימה אמש (ראשון) ב-2:2 מול מ.ס אשדוד וסגרה יממה סוערת במיוחד עם נקודה אחת בכיס והרבה חומר למחשבה להמשך. במועדון היה מי שהודה במהלך הלילה כי "לא הבנו את עומק הבעיה מול הקהל בסיפור של לאזטיץ', לא האמנו שזה יגיע למקום כזה שבאים אליו הביתה", ונראה כי בכירי המועדון יצטרכו לעשות חשבון נפש לגבי איך מתנהלים בסיטואציות משבר דומות כשהן יגיעו בעתיד.

ההחלטה של מכבי ת"א להתעלם כלפי חוץ, ואולי גם כלפי פנים, מהאירועים שקרו בפגרה עם כניסת האוהדים לתוך קריית שלום, הייתה המקרה הראשון בו הם החליטו להעלים עין ולנסות לפתור את הסיפור בהידברות עם אותו חלק בקהל שבא להביע את כעסו ומחאתו. אולם, גם אחרי הנחיתה מסרביה אוטובוס הקבוצה נתקל בכ-70 אוהדים שזרקו עליו רימוני עשן ופירוטכניקה נוספת, ובמועדון שוב בחרו להתעלם ולנסות לשדר כי מתן במה לסיפור רק יעניק למעשים אלה לגיטימציה, וזה התפוצץ להם בפנים.

במועדון היו בטוחים שאם יבהירו שהם מעניקים גיבוי ללאזטיץ' ביום שבת האחרון, שזה יעשה את העבודה, אך לא כך קרה. הסרבי גם אינו מנותק מהסיטואציה, חרף הגיבוי שקיבל, הוא הבין שמאחורי הקלעים כבר נערכים לאפשרות שהוא לא יחזיק מעמד בתפקיד נוכח היכולת הרעה, שתי התבוסות ההיסטוריות, הלחץ הגדול שאליו נקלעה הקבוצה וגם העובדה כי שחקנים רבים בחדר ההלבשה והמאמן לא ראו את הדברים באותה העין - והוא לא הצליח לנהל את הסיפור הזה בכלל.

ז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)

ועדיין, למרות כל אלה, במכבי ת"א היו בהלם בשעות הבוקר כאשר הבינו מה קרה במהלך הלילה מחוץ לביתו של לאזטיץ', וכי כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, הוא למעשה הודיע על התפטרותו לג'ק אנגלידיס. המנכ"ל היה בהלם וכך גם אנשים נוספים במערכת, כאשר המנהל המקצועי, בן מנספורד, היה זה שניהל את האירוע. הוא זה שיצר קשר בשעות הבוקר עם דן רומן ואמר לו שהוא צריך לאמן את מכבי ת"א עד להודעה חדשה וכי הוא מתחיל כבר בערב נגד אשדוד.

דור פרץ (רדאד ג'בארה)

מנספורד אמר לרומן, כך טוענים בסביבת השניים, כי יהיה לו בצוות את אבי ריקן, ישראל קקון ושורה אובראוב, וכי הם צריכים ללכת למשחק עם הסגל שקבע לאזטיץ' וההרכב שהוא תירגל באימון המסכם, ובעצם נאמר לרומן - לך עם מה שהסרבי החליט, אבל תנהל את המשחק ותקבל החלטות לפי ראות עיניך. במכבי ת"א היו מרוצים מהתגובה של רומן במחצית המשחק עם החילופים של קרווין אנדרדה שנכנס לעניינים במהרה והיה טוב. המאמן הזמני רצה מישהו שיכניס לו מימד של דריבל בין הקווים ואנדרדה סיפק לו את זה, ואח"כ גם נתן תפוקה דרך האגף השמאלי.

רומן: אני פה ככל שיבקשו ממני

ניהול החצי השני של רומן עבר היטב מבחינת מכבי, כאשר כל חמשת המחליפים שלו היו מעורבים בכך שהקבוצה יצאה מפיגור פעמיים והייתה שווה ניצחון, אך לצערה סבלה מהחמצות גדולות ומחוסר מזל, במיוחד בשער השני של אשדוד. רומן על פי הערכות יהיה המאמן גם מול הפועל חיפה ביום רביעי וכרגע מעריכים כי לא צפויה תפנית בסיפור לאזטיץ'. המשמעות היא שכבר היום צריכים להתחיל במועדון את הליך הפניות למועמדים לתפקיד המאמן הבא וההנחה היא שהוא יהיה זר. האם יספיקו להביא מאמן עד משחק העונה מול הפועל באר שבע? את זה עוד קשה להעריך, אבל זו בהחלט תהיה המטרה.