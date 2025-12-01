אלונסו: חסר לנו כדורגל. הטבלה תשתנה הרבה

משבר, אין מילה אחרת כדי לתאר את מה שקורה בריאל מדריד, לפחות בליגה. הבלאנקוס רשמו משחק שלישי ברציפות בחלוקת נקודות במסגרת המקומית אתמול (ראשון) עם 1:1 נגד ג’ירונה, הפעם זה אפילו תיקו שעלה להם במקום הראשון בספרד, כשהם אפשרו לברצלונה לעקוף אותם בדרך לפסגה, רגע לפני עוד משחק באמצע שבוע שהוקדם בעקבות הסופרקופה הספרדי.

מאמן הקבוצה, צ’אבי אלונסו, סיכם בסיום את האכזבה: “הליגה עוד ארוכה מאוד. היה חסר לנו קצת דיוק הפעם בשליש האחרון, יצרנו הרבה מצבים במחצית השנייה, אבל החמצנו אותם. שלושה או ארבעה מהמצבים היו מצבים בטוחים לגול. הגישה של השחקנים רעה? לא, ממש לא. אני מאוד אהבתי את האופי של השחקנים, אנחנו חייבים להישאר ביחד”.

כשנשאל האם חסר לריאל מדריד כדורגל ענה באופן ישיר: “כן, הייתי אומר שכן. חסר לנו כדורגל לאורך שלבים ארוכים, יותר נכון כדורגל התקפי. אנחנו צריכים לעבוד על זה. המשחק נגד בילבאו על כל הקופה? לא, זה משחק על שלוש נקודות, וזה משחק בו יש לנו הזדמנות נהדרת להפוך הכל. אני אגיד שוב, הליגה עוד ארוכה מאוד, הטבלה עוד תשתנה הרבה פעמים”.

נובמבר השחור: 1:1 בלבד לריאל עם ג'ירונה

אגב, ערוץ הטלוויזיה ריאל מדריד TV מיד עם סיום המשחק כרגיל התעסקו בשיפוט, כאשר שידרו טעויות במשחק. אלונסו נתן את הצד שלו: “מפתיע שלא התייחסו לנפילה של רודריגו, שגם החליטו לא לבדוק את זה. בכל מקרה, אנחנו לא מספיק יציבים בחוץ. בעונה יש המון סיטואציות, ננתח מה פחות הלך ואנחנו כבר עם הפנים למפגש נגד בילבאו”.

חמישה משחקים נותרו לריאל מדריד לשחק ב-2025, כאשר להוציא את בילבאו ביום רביעי (3.12), נשאר גם לשחק בבית נגד סלטה ויגו (7.12), בבית נגד מנצ’סטר סיטי בליגת האלופות (10.12), בחוץ נגד אלאבס (14.12) ובבית נגד סביליה (20.12), כאשר לאחר מכן תהיה פגרה קצרה בעקבות חג המולד אותו כמובן חוגגים בספרד.

בספרד אגב ניתחו את אחת הבעיות והיא המאזן במשחקי חוץ. שישה משחקים ריאל מדריד שיחקה בסנטיאגו ברנבאו העונה בלה ליגה ובכולם היא ניצחה, בחוץ? שמונה משחקים הבלאנקוס התארחו, רק בחצי מהם הם ניצחו. ארבעה מהמשחקים הללו הסתיימו בניצחון, שלושה מהם תמו עם תוצאת תיקו ואחד נגמר עם הפסד.