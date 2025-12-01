"הספקות גוברים לגבי אלונסו, אמבפה נותר לבד"

מערכת ONE
מה עובר על ריאל מדריד? הבלאנקוס התארחו אמש (ראשון) אצל ג’ירונה במסגרת המחזור ה-14 של הליגה הספרדית, וסיימו ב-1:1 מאכזב שהיווה תיקו שלישי רציפות בזירה המקומית – כשהמשמעות היותר גדולה מבחינתם היא איבוד הפסגה ליריבה הגדולה ברצלונה.
החבורה של צ’אבי אלונסו ספגה אש בספרד: “ריאל מדריד ויתרה על הובלת הליגה”, נכתב ב’מארקה’. ב’אס’ הוסיפו: “אלונסו ושחקניו חזרו על הטעויות מהווייקאס (מול ראיו וייקאנו) ומהמשחק מול אלצ’ה”. המאמן היה במוקד גם הוא: “הספקות גוברים לגבי האם התוכנית של צ'אבי אלונסו עדיין בחיתוליה”.
כביקורת על היכולת ההתקפית נרשם: “ויניסיוס ואמבפה נותרו ללא חבריהם לקבוצה. ג’וד בלינגהאם וארדה גולר, קשרים התקפיים שנאלצו לשחק כקשרי אמצע, היו החברים בבלתי נראים של הברזילאי והצרפתי”. עוד המשיכו: “אמבפה לא רק סוחב את הקבוצה, הוא הכוח המניע היחיד שלה. אף אחד אחר אחר לא זז בקצב שלו. כמות השערים שלו היא גינוי עבור שאר הקבוצה”.
גם המספרים מגבים את הביקורות. רודריגו למשל, שעלה מהספסל של הלבנים נגד הקטלונים אתמול, לא הצליח להשפיע יותר מדי ושוב לא הרשית. הקיצוני לא כבש שער ב-30 משחקיו האחרונים במדי ריאל מדריד, שזהו הרצף הארוך ביותר ללא שער של חלוץ בהיסטוריה של סגנית אלופת ספרד.