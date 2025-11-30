ירדן שועה: אם נמשיך בדרך הזו, נכוון לאליפות

בית”ר ירושלים חגגה הערב (ראשון) 2:4 על מכבי נתניה והצליחה להחזיר את עצמה בגדול למאבק האליפות. אצטדיון טדי ראה משחק פורה במיוחד, והירושלמים הצליחו לא ביכולת אדירה לכבוש רביעייה. בסיום המשחק קפטן הקבוצה ירדן שועה סיכם את ההתמודדות.

ירדן שועה אמר בסיום: “כיף לחזור לנצח בטדי, היו רגעים במשחק שהלכנו אחורה, שמח שבסוף ניצחנו והגענו למצבים, כבשנו וזה הכי חשוב. היכולת שלי ושלא הייתי מעורב בשער? יש גם משחקים כאלה, הכי חשוב שהקבוצה ניצחה”.

שועה הוסיף: “לעבור את מכבי תל אביב בטבלה? לא דיברנו על מה שקורה במכבי תל אביב, מרוכזים בעצמנו, שיהיה להם בהצלחה. בלי פוליטיקה, מתרכזים רק בעצמנו. מאוד גאים במה שאנחנו עושים”.

שועה נשאל על מאבק האליפות: “באמת מאמינים ב’ממשחק למשחק’, הרבה שנים לא הייתה כאן אליפות, אם נמשיך בדרך הזו נכוון לשם. יש לנו הרבה מה לשפר”.

על עתידו אמר: “יש לי חוזה, הכל בסדר, אני אוהד בית”ר, זה הבית שלי ואני פה עד הסוף. רום ברסלבסקי? אין חיוך כזה, שמח שהוא פה איתנו, שימשיך לבוא למשחקים שלנו, הוא כמו בן בית פה”.