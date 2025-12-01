הדגש בנבחרת לפני קרואטיה, וחשיבות המשחק

נבחרת ישראל "תארח" בריגה היום (שני, 21:00) את נבחרת קרואטיה, במסגרת המשחק השני של החלון הראשון בטורניר המוקדמות האירופי לאליפות העולם שתערך בקטאר ב-2027. חניכיו של אריאל בית הלחמי מגיעים למשחק לאחר התבוסה במשחק הראשון באולם שבגרמניה לנבחרת המקומית, כאשר אצל השחקנים בכחול לבן מדובר במפגש חשוב מאוד, בטח לאור העובדה שמדובר במשחק "בית".

הדבר הראשון עליו דיברו בנבחרת הוא נושא הריבאונד ומדובר כמובן בחשיבות עליונה לקראת ההתמודדות נגד נבחרתו של טומיסלב מיאטוביץ', מאמן נבחרת קרואטיה שמתפקד גם כעוזר מאמן באנדולו אפס הטורקית. עבור שחקניו של בית הלחמי המשחק חשוב כאמור בגלל הביתיות, אבל לא רק שכן בנבחרת רואים בקרואטים יריבה ישירה להעפלה לאליפות.

שלב הבתים הנוכחי כולל שמונה בתים בני ארבע קבוצות, כאשר שלוש הראשונות עולות מכל בית והתחזית עבור בית ה’ מדברת כמובן על גרמניה, קרואטיה וישראל, כאשר נראה שהשתיים האחרונות יאבקו בבית הנוכחי על המקום השני בטבלה. הקבוצות שיעפילו לשלב הבא גוררות איתן את המאזנים ובשלב הבא יהיו ארבעה בתים של שש קבוצות, מהם יעפילו שלוש הקבוצות הראשונות ובסך הכל 12 לאליפות העולם עצמה.

בית הלחמי עם שחקני הנבחרת (IMAGO)

בתרחיש הסביר שבו ישראל תעפיל יחד עם גרמניה וקרואטיה מהבית בו משחקת גם קפריסין, הן יקבלו בשלב הבא את הנבחרות שיעפילו מבית ו’ בו משחקות פולין, הולנד, לטביה ואוסטריה. כזכור, שלב המוקדמות הנוכחי כולל שלושה חלונות, החלון השני ישוחק בפברואר-מרץ והשלישי בחודש יולי. עם סיום המשחק, הנבחרת תתפזר לה למחרת בבוקר.