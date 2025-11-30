יצחקי חשף: העמדות בהן בית"ר רוצה להתחזק

בית”ר ירושלים הוכיחה שוב שצריך לספור אותה במאבק האליפות, כשהערב (ראשון) ניצחה 2:4 את מכבי נתניה של יוסי אבוקסיס. הצהובים-שחורים מהבירה חגגו במשחק שהתחיל בצורה מרגשת עם טקס לכבודו של שורד השבי ואוהד הקבוצה, רום ברסלבסקי.

בסיום המשחק, אמר המאמן המנצח ברק יצחקי: “ידענו שנשחק מול קבוצה מאוד קשה שיודעת לעשות חיים קשים במשחקי חוץ. הם יודעים להבקיע שערים בדקות הסיום, משחק קשה שעברנו אותו, לא ביכולת גבוהה שלנו, אבל משחקים כאלה צריך לדעת לנצח. מאבק האליפות? לא רוצה להתייחס לעניין ההצהרות, אנחנו מתקדמים ממשחק למשחק עם הקלישאה המעצבנת הזאת. כשאני יושב בבית ואני שומע מאמן שאומר ‘ממשחק למשחק’ אני מתעצבן, אבל אנחנו רוצים להתקדם. רוצים להידבק כמה שיותר לצמרת. היינו צריכים לצמצם שוב את ההפרש, אנחנו בסוג של רדיפה, אבל אנחנו עדיין שם. לא רוצה שזה ייראה כמו בשנה שעברה עם מרחק עצום מהפסגה”.

ברק יצחקי (אורן בן חקון)

“בן שימול? רציתי שנחזיק יותר בכדור, כבר תקופה שאני מנסה אותו בעמדה הזו, אמנם זיו, מיכה ויונה הם שלושה ‘קטנים’ בעמדת הקישור, אבל כשהיינו ביתרון מספרי שלטנו במשחק. לא הנענו מספיק מהר את הכדור. יש פלוסים ומינוסים לכל דבר, כשאתה משחק עם 3 שחקנים יצירתיים אתה מחזיק יותר בכדור, וכשאתה מחזיק יותר בכדור אתה לרוב עושה יותר התקפה וזו החשיבה שלי, אוהב להחזיק בכדור בחצי של היריבה ולא בחצי שלי, אז שחקנים כאלה יכולים להיות מאוד מועילים”, הוסיף.

יצחקי סיכם: “ניצחון משמעותי וחשוב, גאה באופי של השחקנים, פעם היינו מפסידים במשחקים כאלה, אני עומד פה וגאה בשחקנים. ינואר? ברק אברמוב רוצה לחזק את הקבוצה, אנחנו רוצים להתחזק וזה נורמלי להגיע לינואר ולהתחזק. אני מדבר עם אלמוג שעובד על זה בלי הפסקה. יודעים מה אנחנו רוצים, פחות או יותר שחקן אחד בקישור ועוד אחד בהתקפה, זה מה שאנחנו מחפשים כרגע”.

שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)

יוסי אבוקסיס אמר מנגד: “רגשות מעורבים, היינו במשחק חוץ מבעשר הדקות הראשונות, התבלבלנו מהרעש של הקהל וספגנו, אבל מאז היינו שם כל המשחק וגם בעשרה שחקנים ניסינו לחזור. אני חושב ששיחקנו יוצא מן הכלל ובטח בחצי הראשון, גם בחצי השני אחרי ה-1:1 הגענו למצב טוב, שספגנו את ה-2:1 והאדום זה סגר את המשחק. בתוך המגרש הרגשתי פספוס גדול במחצית הראשונה, במסירה האחרונה ובסיומת מול השער היינו פחות טובים, לצערי לא כבשנו מספיק שערים”.

יוסי אבוקסיס (אורן בן חקון)

המאמן הוסיף: “לוקח קדימה שהצלחנו לשבור את הלחץ של בית”ר פעם אחר פעם, עשינו המון דברים שעבדנו עליהם והצלחנו להביא את זה למגרש. עד הבעיטה האחרונה לשער היינו שם, היו לנו משחקים הרבה פחות טובים שניצחנו בהם, היום זה היה אחד המשחקים היותר טובים שלנו, היו בעיות בהגנה, גם גול עצמי בראש והמשחק נגמר. אני לוקח דברים טובים, אבל גם יש מה לתקן כשאתה סופג ארבעה שערים במשחק”.

המאמן סיכם: “מאוכזב מאוד מהתוצאה, משחק עם כל כך הרבה המצבים, היינו צריכים לגמור את המשחק בחצי הראשון, היינו צריכים לרדת ביתרון. ממצבים פחות טובים כבשנו בעבר, זה היה יום לא טוב מבחינת הסיומת, אבל גאה בשחקנים למרות ההפסד וגם בקהל של נתניה, ש-3,000 אוהדים עודדו אותנו עד הסוף. מאוכזב בשבילם, מקווה שנשמח אותם בקרוב. פלייאוף עליון? מקומנו להמשיך לשחק ככה, אם נשחק ככה נגיע למקומות טובים”.

מאור לוי אמר: “תחושת הפספוס מורגשת, התחלנו את המשחק לא טוב, היינו מבוהלים בעשר הדקות הראשונות, אבל אחרי חצי שעה אני לא זוכר אותנו משחקים ככה. הייתה חסרה לנו הרגל המסיימת. המחצית השנייה התחילה כמו שרצינו, אבל מהר מאוד זה התהפך עם ה-2:1 והאדום. אנחנו קבוצה טובה ומשחקים כדורגל יפה, זה יבוא במשחקים הבאים”.

“קשורות שלא קשורות לכדורגל גרמו למשחק הזה לברוח מהידיים שלנו. גם ב-10 שחקנים הצלחנו לחזור ואני גאה בנו. נלחמנו עד השנייה האחרונה. בית”ר איכותית וקשה לשחק נגדה ב-10 שחקנים, מאמין שהמשחק הבא יהיה יותר טוב. ניקח את היכולת מהחצי שעה של סוף המחצית הראשונה ופתיחת המחצית השנייה. נלמד מהטעויות ונבוא לנצח במשחק הבא”, הוסיף לוי.