ללא פרץ: המבורג ניצחה 1:2 את שטוטגרט

המחזור ה-12 של הבונדסליגה נסגר הערב (ראשון) כשהמבורג ניצחה בביתה 1:2 את שטוטגרט, איינטרכט פרנקפורט ו-וולפסבורג נפרדו ב-1:1 ופרייבורג חגגה עם 0:3 מול נועלת הטבלה מיינץ.

המבורג – שטוטגרט 1:2

דניאל פרץ שוב לא שותף, אך קבוצתו יצאה עם שלוש הנקודות בתום קרב דרמטי. בדקה ה-17, רוברט גלאצל כבש את השער הראשון במשחק לזכות המארחת. בדקה ה-54, דניז אונדאב השווה את התוצאה. בדקה ה-81, אלכסנדר רוסינג-לילייסט בן ה-18 קיבל כרטיס צהוב שני והותיר את המבורג בעשרה שחקנים. בדקה ה-94, כשהיא עם שחקן פחות על הדשא, המארחת כבשה שער ניצחון דרמטי במבצע שכולו ‘פאביו’, פאביו בלדה בישל לפאביו ויירה שקבע את תוצאת הסיום.

איינטרכט פרנקפורט – וולפסבורג 1:1

האורחת עלתה ליתרון בדקה ה-67 כשסאיל קומבדי בישל לאהרון זהנטר. המילה האחרונה בהתמודדות הייתה שייכת למיצ’י באטשואי שדייק מהנקודה הלבנה בדקה ה-96 של המשחק. בעקבות חלוקת הנקודות, המארחת נשארה במקום השביעי בטבלה.

פרייבורג – מיינץ 0:4

המארחת חגגה על נועלת הטבלה. לוקאס קובלר כבש את השער הראשון במשחק, בדקה ה-12. וינצ’נזו גריפו הכפיל את היתרון בדקה ה-26. שתי דקות חלפו והצרות של האורחת המשיכו כשפול נבל הורחק באדום ישיר. בדקה ה-50, יוהאן מנזאמבי כבש את ה-0:3. מי שחתם את תוצאת ההתמודדות הוא פטריק אוסטרהאג שהבקיע בדקה ה-90.