01.12.2025
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
349-4412באיירן מינכן1
2613-2212לייפציג2
2511-2112בורוסיה דורטמונד3
2317-2812באייר לברקוזן4
2317-2512הופנהיים5
2217-2112שטוטגרט6
2123-2812איינטרכט פרנקפורט7
1620-1912פרייבורג8
1621-1612ורדר ברמן9
1520-2112פ.צ. קלן10
1519-1512אוניון ברלין11
1319-1612בורוסיה מנשנגלדבאך12
1218-1112המבורג13
1027-1512אוגסבורג14
922-1412וולפסבורג15
827-1012היידנהיים16
724-1012סט. פאולי17
623-1112מיינץ18

ללא פרץ: המבורג ניצחה 1:2 את שטוטגרט

הישראלי שוב לא שותף, אך קבוצתו הפתיעה בעשרה שחקנים את האורחת. ויירה הכריע עם שער בדקה ה-94. פרנקפורט ו-וולפסבורג נפרדו ב-1:1. פרייבורג חגגה

|
שחקני המבורג חוגגים (IMAGO)
שחקני המבורג חוגגים (IMAGO)

המחזור ה-12 של הבונדסליגה נסגר הערב (ראשון) כשהמבורג ניצחה בביתה 1:2 את שטוטגרט, איינטרכט פרנקפורט ו-וולפסבורג נפרדו ב-1:1 ופרייבורג חגגה עם 0:3 מול נועלת הטבלה מיינץ.

המבורג – שטוטגרט 1:2

דניאל פרץ שוב לא שותף, אך קבוצתו יצאה עם שלוש הנקודות בתום קרב דרמטי. בדקה ה-17, רוברט גלאצל כבש את השער הראשון במשחק לזכות המארחת. בדקה ה-54, דניז אונדאב השווה את התוצאה. בדקה ה-81, אלכסנדר רוסינג-לילייסט בן ה-18 קיבל כרטיס צהוב שני והותיר את המבורג בעשרה שחקנים. בדקה ה-94, כשהיא עם שחקן פחות על הדשא, המארחת כבשה שער ניצחון דרמטי במבצע שכולו ‘פאביו’, פאביו בלדה בישל לפאביו ויירה שקבע את תוצאת הסיום.

איינטרכט פרנקפורט – וולפסבורג 1:1 

האורחת עלתה ליתרון בדקה ה-67 כשסאיל קומבדי בישל לאהרון זהנטר. המילה האחרונה בהתמודדות הייתה שייכת למיצ’י באטשואי שדייק מהנקודה הלבנה בדקה ה-96 של המשחק. בעקבות חלוקת הנקודות, המארחת נשארה במקום השביעי בטבלה.

פרייבורג – מיינץ 0:4

המארחת חגגה על נועלת הטבלה. לוקאס קובלר כבש את השער הראשון במשחק, בדקה ה-12. וינצ’נזו גריפו הכפיל את היתרון בדקה ה-26. שתי דקות חלפו והצרות של האורחת המשיכו כשפול נבל הורחק באדום ישיר. בדקה ה-50, יוהאן מנזאמבי כבש את ה-0:3. מי שחתם את תוצאת ההתמודדות הוא פטריק אוסטרהאג שהבקיע בדקה ה-90.

