מכבי תל אביב כבר עם ארבעה משחקים רצופים בכל המסגרות ללא ניצחון, הפעם לאחר שסיימה ב-2:2 דרמטי מול מ.ס אשדוד באצטדיון י”א, כשהאלופה כמעט הפסידה והצליחה ברגע האחרון להשוות בתוספת הזמן. שחקן הקבוצה עידו שחר סיכם את ההתמודדות ואת התקופה האחרונה מהזווית שלו.

שחר אמר: “ברור שהסיטואציה לא פשוטה לנו כשחקנים, אבל אני יכול לומר שההכנה הייתה אותה הכנה כמו לכל משחק, עשינו את שלנו, באנו בשיא המוכנות, בשיא הריכוז, היינו הכי מרוכזים בעולם ועשינו הכל כדי לנצח את המשחק”.

“התפספס לנו, היינו במומנטום טוב, אבל נתנו הכל על הדשא היום. אני חושב שאנחנו רוצים לנצח בכל משחק, אנחנו מכבי ת"א, עשינו הכל בשביל זה, גם ב-2:2 בדקות הבודדות שנשארו האמנו, אבל לצערנו זה לא קרה. מבטיחים כשחקנים שנעשה הכל בשביל המועדון, בשביל הקהל, בטוח שנעשה את זה בהמשך הדרך".

עוד אמר כובש השער הראשון של הצהובים במשחק: "אני יכול לומר שכשחקנים אנחנו לא רוצים להתרכז במי יאמן במשחק הבא, העבודה שלנו לשחק, לנצח משחקים, יש לנו משחק כבר ברביעי מול הקהל שלנו ובטוחים שהוא יבוא לעודד אותנו כמו שצריך, ואנחנו באמת כבר מחכים למשחק הזה ונעשה הכל כדי לנצח בו".