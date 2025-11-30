יום ראשון, 30.11.2025 שעה 23:30
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

"אנחנו לא רוצים להתרכז במי יאמן במשחק הבא"

קשר מכבי ת"א עידו שחר אחרי ה-2:2 מול אשדוד: "מבטיחים כשחקנים שנעשה הכל בשביל הקבוצה, ההכנה הייתה כמו לכל משחק, נתנו הכל על הדשא והתפספס לנו"

|
שחקני מכבי תל אביב מול גל לייבוביץ' (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב מול גל לייבוביץ' (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב כבר עם ארבעה משחקים רצופים בכל המסגרות ללא ניצחון, הפעם לאחר שסיימה ב-2:2 דרמטי מול מ.ס אשדוד באצטדיון י”א, כשהאלופה כמעט הפסידה והצליחה ברגע האחרון להשוות בתוספת הזמן. שחקן הקבוצה עידו שחר סיכם את ההתמודדות ואת התקופה האחרונה מהזווית שלו.

שחר אמר: “ברור שהסיטואציה לא פשוטה לנו כשחקנים, אבל אני יכול לומר שההכנה הייתה אותה הכנה כמו לכל משחק, עשינו את שלנו, באנו בשיא המוכנות, בשיא הריכוז, היינו הכי מרוכזים בעולם ועשינו הכל כדי לנצח את המשחק”.

“התפספס לנו, היינו במומנטום טוב, אבל נתנו הכל על הדשא היום. אני חושב שאנחנו רוצים לנצח בכל משחק, אנחנו מכבי ת"א, עשינו הכל בשביל זה, גם ב-2:2 בדקות הבודדות שנשארו האמנו, אבל לצערנו זה לא קרה. מבטיחים כשחקנים שנעשה הכל בשביל המועדון, בשביל הקהל, בטוח שנעשה את זה בהמשך הדרך".

עוד אמר כובש השער הראשון של הצהובים במשחק: "אני יכול לומר שכשחקנים אנחנו לא רוצים להתרכז במי יאמן במשחק הבא, העבודה שלנו לשחק, לנצח משחקים, יש לנו משחק כבר ברביעי מול הקהל שלנו ובטוחים שהוא יבוא לעודד אותנו כמו שצריך, ואנחנו באמת כבר מחכים למשחק הזה ונעשה הכל כדי לנצח בו".

