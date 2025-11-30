יום ראשון, 30.11.2025 שעה 22:25
3 קבוצות מהמחלקה במרמורק עלו, הנוער הודחו

קבוצת הנוער נתנה פייט אדיר למחזיקת הגביע מכבי פ"ת, אך לבסוף נכנעה. נערים ב' שוב סינדרלה, גם קבוצות נערים ג' וילדים א' העפילו לשלב הבא בגביע

הפועל מרמורק (באדיבות המועדון)
הפועל מרמורק (באדיבות המועדון)

יממת גביע מוצלחת במיוחד במחלקת הנוער של הפועל מרמורק רחובות, המנוהלת ביד רמה על ידי מוטי לוי ומיכל אטין, כשעל הצד המקצועי מפקח המנהל המקצועי הוותיק, אלי חייט, שאימן בעבר קבוצות נוער בליגת העל. שלוש מקבוצות המחלקה העפילו לשלב 32 הגדולות של גביע המדינה.

הערב (ראשון) קבוצת הנוער, המודרכת ע"י לירן שמש, המדורגת במקום השלישי בטבלת לאומית דרום, התארחה באצטדיון המושבה בפ"ת אצל מכבי פ"ת, מחזיקת גביע המדינה, שמדורגת במקום השלישי בטבלת ליגת העל. האורחים מרחובות הדהימו את המארחת, שערים שכבשו סהר ענתבי (26’) ורוי אהרון (48’) העניקו לאורחת יתרון 0:2.

חילופים שביצע תמיר לוזון, מאמן מכבי פ"ת, הביאו את המפנה המיוחל, וכך בעשר הדקות שבין הדקה ה-55 לדקה ה-65 הצליחה מכבי פ"ת לחולל מהפך, בזכות שער מצמק שכבש גיל מידן וצמד שערים שכבש יניב פרץ, אשר חוללו מהפך וסללו את דרכה של מכבי פ"ת לניצחון 2:3 והעפלה לשלב 32 הגדולות.

הפועל מרמורק (עמית ששה)הפועל מרמורק (עמית ששה)

במקביל, במגרש בנהלל שבצפון, התארחה קבוצת נערים ג', מוליכת מחוז שפלה, התארחה אצל השלישית בטבלת מחוז יזרעאל, מ.כ נהלל יזרעאל. שער שכבש בדקה ה-70 איתן מלמד, שנכנס כמחליף 12 דקות קודם לכן, העלה את חניכיו של יוסף שלוש ליתרון 0:1, עליו שמרו עד לסיום המשחק ולאחר מכן חגגו העפלה לשלב 32 הגדולות.

אתמול (שבת) היה זה היום הגדול של שתיים מקבוצות המחלקה: קבוצת ילדים א', המודרכת ע"י רועי רומנו ומשחקת בליגת דן, ניצחה בביתה 2:3 את הפועל חדרה מליגת שרון. קבוצת נערים ב', שמדורגת בחלק העליון של מרכז הטבלה בליגה ארצית דרום, הצליחה להדיח קבוצה נוספת מליגת העל, לאחר שניצחה בביתה 1:3 את הפועל ראשל"צ, הפעם היה זה הזמן לנצח 0:1 את מ.ס אשדוד מתחתית הטבלה בליגה הבכירה, שער שכבש נוף מיימוני בדקה ה-38 סלל את דרכה של מרמורק לניצחון ולהעפלה לשלב 32 הגדולות.

אודי קפיטמן, מאמן הקבוצה המנצחת, אמר בסיום: "התכוננו שבועיים למשחק הזה, עשינו הכנה טקטית אדירה והתאמות לאשדוד, משחק לחימה והקרבה אדיר של השחקנים עם משמעת טקטית מצויינת ואמונה שאנחנו לא פחות טובים זה מה שהביא לנו את הניצחון. למשחקי הגביע הגענו כאנדרדוג עם תוכנית משחק אחרת לעומת משחקי הליגה, ששם אנחנו מגיעים ברמה שווה ליריבות ואפילו קצת יתרון על הנייר, שכנראה נותן לשחקנים להרגיש בטוחים בעצמם, אבל בכדורגל אין בטוח, צריך לעבוד קשה כל משחק. המטרות שלנו להמשך העונה להתברג כמה שיותר בחלק העליון של הטבלה ובגביע לעבור שלבים ככל האפשר.יש פה קבוצה מאוד מוכשרת של ילדים שרוצים להתקדם ומאמין שבסוף אנחנו נשיג את המטרות שלנו".

