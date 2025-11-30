יום ראשון, 30.11.2025 שעה 22:24
כדורסל עולמי  >> מוקדמות מונדובאסקט - אירופה
מוקדמות מונדובאסקט - אירופה 24-25
4131-1782טורקיה1
4132-1672יוון2
4150-1802אוקראינה3
3138-1512פורטוגל4
3173-1782בריטניה5
3170-1702ליטא6
3166-1652איסלנד7
3162-1582איטליה 8
3158-1422מונטנגרו9
260-1001קרואטיה10
269-891גרמניה11
280-971צ'כיה12
263-791צרפת13
278-901פולין14
264-741ספרד 15
278-861הולנד16
282-891הונגריה17
286-901סרביה18
293-941אסטוניה19
2162-1352דנמרק20
2175-1462שוויץ21
2171-1392רומניה22
194-931סלובניה23
189-821פינלנד24
186-781לטביה25
190-781אוסטריה26
192-791גאורגיה27
179-631בלגיה28
197-801שבדיה29
189-691ישראל30
193-711בוסניה31
1100-601קפריסין32

זלמנסון לפני קרואטיה: למדנו מההפסד לגרמניה

סנטר חולון ונבחרת ישראל לקראת ההתמודדות השנייה במוק' המונדובאסקט מחר ב-21:00: "גם זו יריבה לא קלה, יש להם שחקנים טובים". פריצקי שוב לא בסגל

|
האימון המסכם של נבחרת ישראל (איגוד הכדורסל)
האימון המסכם של נבחרת ישראל (איגוד הכדורסל)

נבחרת ישראל פתחה את קמפיין מוקדמות אליפות העולם ברגל שמאל כשלא היוותה לרגע יריב לנבחרת גרמניה ונכנעה 89:69. הכחולים-לבנים ינסו להשיג ניצחון ראשון בקמפיין הזה כשיפגשו את נבחרת קרואטיה מחר (שני, 21:00) במסגרת המחזור השני בבית. המאמן אריאל בית הלחמי החליט שהשחקן שלא יהיה בסגל זה שוב רועי פריצקי, שגם מול גרמניה לא היה בסגל.

עידן זלמנסון, שפתח בחמישייה במשחק הקודם, דיבר לקראת ההתמודדות: “אנחנו מרגישים מצוין, למדנו מהמשחק הקודם, אנחנו משחקים נגד יריבה שונה, אבל גם חזקה. נצטרך להגיע ולהיות מרוכזים, מפוקסים בדברים שהמאמנים הכינו אותנו אליהם כדי באמת לנצח את המשחק הזה כי יהיה לא קל”.

סנטר חולון נשאל מה המפתחות יהיו וענה: “יש להם כמה שחקנים מצוינים, הזוניה בראשם. יש סייז, יש ריבאונד, דברים שפגעו בנו במשחק הקודם. יש להם שחקנים ברמה אישית מאוד גבוהה, נצטרך לדעת להגביל אותם לדברים שאנחנו רוצים, זה בעיקר”.

