זלמנסון לפני קרואטיה: למדנו מההפסד לגרמניה

נבחרת ישראל פתחה את קמפיין מוקדמות אליפות העולם ברגל שמאל כשלא היוותה לרגע יריב לנבחרת גרמניה ונכנעה 89:69. הכחולים-לבנים ינסו להשיג ניצחון ראשון בקמפיין הזה כשיפגשו את נבחרת קרואטיה מחר (שני, 21:00) במסגרת המחזור השני בבית. המאמן אריאל בית הלחמי החליט שהשחקן שלא יהיה בסגל זה שוב רועי פריצקי, שגם מול גרמניה לא היה בסגל.

עידן זלמנסון, שפתח בחמישייה במשחק הקודם, דיבר לקראת ההתמודדות: “אנחנו מרגישים מצוין, למדנו מהמשחק הקודם, אנחנו משחקים נגד יריבה שונה, אבל גם חזקה. נצטרך להגיע ולהיות מרוכזים, מפוקסים בדברים שהמאמנים הכינו אותנו אליהם כדי באמת לנצח את המשחק הזה כי יהיה לא קל”.

סנטר חולון נשאל מה המפתחות יהיו וענה: “יש להם כמה שחקנים מצוינים, הזוניה בראשם. יש סייז, יש ריבאונד, דברים שפגעו בנו במשחק הקודם. יש להם שחקנים ברמה אישית מאוד גבוהה, נצטרך לדעת להגביל אותם לדברים שאנחנו רוצים, זה בעיקר”.