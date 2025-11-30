"ארסנל לא תשייט לאליפות, המאבק יהיה עד הסוף"

הדרבי הלונדוני הגדול בין צ'לסי לארסנל הסתיים ב-1:1 חם ועצבני, ובתקשורת האנגלית ממשיכים לנתח את הערב שבו שתי הקבוצות יצאו עם תחושות מעורבות. צ'לסי, ששיחקה בעשרה שחקנים במשך חלק נרחב מהמשחק, כבשה ראשונה משער של טרבו צ'לובה מיד עם פתיחת המחצית השנייה, אך ארסנל הגיבה מהר משער של מיקל מרינו. התוצאה הותירה את הפער ביניהן על שש נקודות, ובעיקר פתחה מחדש שאלות לגבי מאבק האליפות.

ב’סאן’ סיכמו את הדרבי בקול תרועה: "איזה דרבי לונדוני זה היה, היה בו הכל. אין סוף כרטיסים, משחק מבולגן, כדורגל הלוך ושוב, וכרטיס אדום. התיקו הוא כנראה תוצאה הוגנת שכן צ'לסי עשתה עבודה מדהימה לעלות ליתרון ולהישאר במשחק בעשרה שחקנים. צ'לסי עלתה ליתרון בתחילת המחצית השנייה בזכות צ'לובה, אבל ארסנל הגיבה די מהר בזכות מרינו. ארסנל תהיה מאוכזבת שלא ניצלה את היתרון המספרי. הפער בין שתי הקבוצות נשאר שש נקודות".

גם ב־BBC העריכו את המשמעות הרחבה של התיקו עבור המועדונים. פט נוויל, לשעבר קשר צ'לסי וכיום פרשן, אמר: "עבור ארסנל, אם מסתכלים על השבוע הזה, זה שבוע טוב. ניצחה את טוטנהאם, תיקו בחוץ מול צ'לסי, וכמובן הניצחון הענק על באיירן מינכן. עבור צ'לסי, הם שוב לא הפסידו, בעשרה שחקנים, הם נלחמו ולא לקחו צעד אחורה, הם צריכים להיות מרוצים. האם זה היה קלאסיקו? רחוק מאוד מזה. היו לפחות שלושה-ארבעה משחקים טובים יותר ממנו אתמול. אבל אולי למדנו משהו על ארסנל, האם הם הולכים לשייט לאליפות? אחרי המשחק הזה ברור שלא. זה הולך להיות מאבק עד הסוף".

ארסנל חוגגת (IMAGO)

קפטן צ'לסי, ריס ג'יימס, נשמע מאוכזב, אבל גאה בקבוצתו לאחר המשחק. הוא אמר: "מאכזב לצאת רק עם נקודה. ירדנו לעשרה שחקנים מוקדם וזה הקשה עלינו מאוד". על ההתקדמות של הקבוצה אמר: "אני חושב שכולם רואים איפה אנחנו ומה אנחנו מנסים להשיג. היום הייתה הצהרה גדולה. רצינו לנצח, אבל יש הרבה דברים חיוביים לקחת. עבדנו קשה, יש הרבה ניתוח ועבודה של הצוות שמכינים אותנו נכון ומשחקים בדרך שהמאמן חושב שתפגע בהם".

על הכרטיס האדום אמר: "עם כמות הכרטיסים הצהובים שהיו, ציפיתי שיהיה עוד אדום. זה דרבי לונדוני, כולם רוצים לנצח במשחק הזה". על מה שנאמר במחצית: "המאמן שינה קצת את המערך. ידענו שלא נחזיק הרבה בכדור. היינו צריכים לספוג לחץ ולנסות להפתיע אותם במתפרצות. לא היו לנו את הנגיעות האחרונות שהיינו צריכים". ולסיכום אמר: "אני גאה בבחורים. האווירה הייתה מחשמלת היום. נמשיך הלאה עם הנקודה הזו".