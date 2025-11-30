אמבפה וגולר בהרכב ריאל מדריד לג'ירונה

לאחר שתי תוצאות תיקו במסגרת המקומית, ריאל מדריד תפגוש בעוד זמן קצר (22:00, חי בערוץ ONE) את ג’ירונה במטרה ברורה לצבור שלוש נקודות חשובות ולעלות בחזרה לפסגת הלה ליגה, אותה ברצלונה לקחה ממנה לאחר ניצחונה אתמול.

הבלאנקוס מגיעים למשחק לאחר רצף המשחקים החלש ביותר שלהם מתחילת העונה. אם ההפסד לליברפול באנפילד עוד התקבל בהבנה בבירה הספרדית, אז שתי תוצאות התיקו בליגה, נגד ראיו ואיקנו ואלצ’ה, פלוס הניצחון הדחוק באתונה, בו הקבוצה ספגה שלושה שערים נגד קבוצה שלא נחשבת מאריות אירופה, כבר עוררו ביקורות רבות במועדון.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, טרנט אלכנסדר ארנולד, אדר מיליטאו, אנטוניו רודיגר, פראן גרסיה, אורליאן טשואמני, פדה ואלוורדה, ג’וד בלינגהאם, ארדה גולר, ויניסיוס ג’וניור וקיליאן אמבפה.

מנגד הקבוצה מקטלוניה נמצאת במקום ה-18 במרחק נקודה מחוף מבטחים. החבורה של מיגל אנחל סאנצ’ס תנסה לנצל את הלחץ שמתחיל להיווצר במדריד כדי להוציא תוצאה טובה מהמשחק הזה.