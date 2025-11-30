יום ראשון, 30.11.2025 שעה 22:04
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3416-3914ברצלונה1
3213-2914ויאריאל2
3212-2813ריאל מדריד3
3111-2714אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2017-1414אתלטיק בילבאו8
1621-1914ריאל סוסיאדד9
1617-1514אלצ'ה10
1614-1213ראיו וייקאנו11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1322-1514מיורקה15
1321-1213ולנסיה16
1218-1214אוססונה17
1125-1213ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

אמבפה וגולר בהרכב ריאל מדריד לג'ירונה

הצרפתי והטורקי ינסו להחזיר את הבלאנקוס למסלול ובהרכב של אלונסו ב-22:00, ויניסיוס ישלים את חוליית ההתקפה. בלינגהאם, רודיגר ומיליטאו פותחים גם

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

לאחר שתי תוצאות תיקו במסגרת המקומית, ריאל מדריד תפגוש בעוד זמן קצר (22:00, חי בערוץ ONE) את ג’ירונה במטרה ברורה לצבור שלוש נקודות חשובות ולעלות בחזרה לפסגת הלה ליגה, אותה ברצלונה לקחה ממנה לאחר ניצחונה אתמול.

הבלאנקוס מגיעים למשחק לאחר רצף המשחקים החלש ביותר שלהם מתחילת העונה. אם ההפסד לליברפול באנפילד עוד התקבל בהבנה בבירה הספרדית, אז שתי תוצאות התיקו בליגה, נגד ראיו ואיקנו ואלצ’ה, פלוס הניצחון הדחוק באתונה, בו הקבוצה ספגה שלושה שערים נגד קבוצה שלא נחשבת מאריות אירופה, כבר עוררו ביקורות רבות במועדון.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, טרנט אלכנסדר ארנולד, אדר מיליטאו, אנטוניו רודיגר, פראן גרסיה, אורליאן טשואמני, פדה ואלוורדה, ג’וד בלינגהאם, ארדה גולר, ויניסיוס ג’וניור וקיליאן אמבפה.

מנגד הקבוצה מקטלוניה נמצאת במקום ה-18 במרחק נקודה מחוף מבטחים. החבורה של מיגל אנחל סאנצ’ס תנסה לנצל את הלחץ שמתחיל להיווצר במדריד כדי להוציא תוצאה טובה מהמשחק הזה.

