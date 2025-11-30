יום ראשון, 30.11.2025 שעה 20:36
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1820-2010מכבי נתניה5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

נעצר חשוד לאחר ירי הזיקוק לביתו של לאזטיץ'

המשטרה הודיעה שעיכבה תושב תל אביב החשוד במעורבות בירי הזיקוק לעבר הבית של מאמן מכבי תל אביב. האוהד ייחקר, לצד אוהדים נוספים שייחקרו בהמשך

|
ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)
ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

החקירה סביב האירוע החריג שאירע אמש בשכונת כוכב הצפון בתל אביב, סמוך לביתו של מאמן מכבי תל אביב ז'רקו לאזטיץ', מתרחבת, והמשטרה הודיעה כי עיכבה חשוד ראשון בפרשה.

לפי הודעת דוברות המשטרה, בלשי תחנת תל אביב צפון במרחב ירקון עיכבו תושב תל אביב בן 38 בחשד למעורבות בהפרת סדר ושימוש בפריט פירוטכני בשכונת מגורים בשעת לילה.

על פי החשד, קבוצת צעירים התקהלה אמש באזור שכונת כוכב הצפון וגרמה להפרת סדר, כשבמהלך האירוע נעשה שימוש בפריט פירוטכני, המוגדר על ידי גורמים בחקירה כזיקוק שנורה במקום.

אוהדים שיגרו פצצת תאורה לביתו של לאזטיץ'

בעקבות זאת נפתחה חקירה, על פי הידוע, הבלשים איתרו את החשוד באשדוד ועיכבו אותו לחקירה בתחנת המשטרה.

החשוד אינו זה שירה את הזיקוק עצמו, אך הוא קשור לאירוע ומעורבותו נבדקת. בהמשך צפויים להיחקר אוהדים נוספים החשודים כמעורבים.

מהמשטרה נמסר כי תמשיך לפעול בנחישות "כדי לאתר ולהביא לחקירה את כלל המעורבים".

