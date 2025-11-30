אחרי דרבי סוער שכמעט פוצץ: 0:2 לבטיס על סביליה

הדרבי של סביליה יצא משליטה, וכמעט פוצץ בדקות הסיום. בטיס הובילה על סביליה ברמון סאנצ'ס פיחואן בזכות שער אדיר של פבלו פורנאלס בדקה ה־54 ועוד נגיחה של סרג'י אלטימירה מכדור קרן בדקה ה־69, כשהמפגש הסתיים בכאוס, בבקבוקים מהיציע ובהפסקת משחק זמנית בדקה ה-88, עם תחושה של כתם נוסף על הדרבי. בסופו של דבר הקבוצות חזרו לדשא להשלים את הדקות האחרונות וזה נגמר ב-0:2 לאורחת.

בטיס הייתה טובה וקרת רוח, הענישה פעמיים את ההגנה הרכה של סביליה, קודם כשמנדי איבד כדור פשוט ופורנאלס חטף, חלף על פני המגנים ובעט לפינה הקרובה, ולאחר מכן כשכדור הקרן של אותו פורנאלס מצא את אלטימירה חופשי ברחבה והוא שלח בעיטה חזקה לרשת של אודיסאוס. סביליה הגיבה באיחור, ובעיקר בעצבנות, כשהמאמן אלמיידה זרק למגרש את אלכסיס סאנצ'ס ואיסאק רומרו כדי לנסות להציל משהו מהערב, אבל במקום מהפך, הגיע פיצוץ.

בדקה ה־84 איבד איסאק רומרו את העשתונות, פגע מאחור בוולנטין גומס וקיבל כרטיס אדום ישיר אחרי התערבות VAR, מה שהעלה עוד מדרגה את מפלס המתח ביציעים. דקות ספורות לאחר מכן, בדקה ה־87, נזרקה בקבוק לעבר השוער אלברו ואייס, השופט חוסה לואיס מנוארה מונטרו עצר את המשחק, קרא לשני המאמנים והקפטנים, ואחרי שהוזהר לראשונה ושנית על השלכת חפצים, הורה לשחקנים לרדת לחדרי ההלבשה בהתאם לפרוטוקול.

גולים אדום ופיצוץ משחק: בטיס מנצחת בדרבי

ההודעה הרשמית הייתה על הפסקה של 15 דקות, עם איום ברור: אם שוב ייזרקו חפצים, המשחק יופסק לצמיתות. השחקנים של שתי הקבוצות התווכחו, חלקם סירבו לרדת בתחילה, הקהל רתח, והתחושה הייתה של דה ז’ה וו, אחרי מקרה דומה ב־2022 שבו חואן ז'ורדן נפגע מחפץ שנזרק מהיציעים בדרבי גביע.

גם הפעם, תחת לחץ המשטרה ונציגי ההתאחדות, השופט דבק בפרוטוקול והדרבי של סביליה, שהיה מלא יותר במכות, עצבים ובלגן מאשר בכדורגל, כמעט פוצץ. אגב, לפי העדויות מהמגרש, גם לאחר הורדת השחקנים מהדשא נמשכה השלכת החפצים מהחלק של אוהדי האולטראס של סביליה, מה שהפך את המשך המשחק כמעט לבלתי אפשרי, אבל בסופו של דבר המפגש שוחק במלואו.