ליגה ספרדית 25-26
3416-3914ברצלונה1
3213-2914ויאריאל2
3212-2813ריאל מדריד3
3111-2714אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2116-1713אספניול6
2015-1314חטאפה7
2017-1414אתלטיק בילבאו8
1621-1914ריאל סוסיאדד9
1618-1613סלטה ויגו10
1617-1514אלצ'ה11
1614-1213ראיו וייקאנו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1322-1514מיורקה15
1321-1213ולנסיה16
1218-1214אוססונה17
1125-1213ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

אחרי דרבי סוער שכמעט פוצץ: 0:2 לבטיס על סביליה

בדקה ה-88 השופט כבר הוריד את שחקני הקבוצות לחדר הלבשה עקב זריקת חפצים של קהל המארחת בפיחואן. פורנאלס ואלטימירה כבשו, רמירו הורחק באדום. צפו

|
סערה בין בטיס לסביליה (IMAGO)
סערה בין בטיס לסביליה (IMAGO)

הדרבי של סביליה יצא משליטה, וכמעט פוצץ בדקות הסיום. בטיס הובילה על סביליה ברמון סאנצ'ס פיחואן בזכות שער אדיר של פבלו פורנאלס בדקה ה־54 ועוד נגיחה של סרג'י אלטימירה מכדור קרן בדקה ה־69, כשהמפגש הסתיים בכאוס, בבקבוקים מהיציע ובהפסקת משחק זמנית בדקה ה-88, עם תחושה של כתם נוסף על הדרבי. בסופו של דבר הקבוצות חזרו לדשא להשלים את הדקות האחרונות וזה נגמר ב-0:2 לאורחת.

בטיס הייתה טובה וקרת רוח, הענישה פעמיים את ההגנה הרכה של סביליה, קודם כשמנדי איבד כדור פשוט ופורנאלס חטף, חלף על פני המגנים ובעט לפינה הקרובה, ולאחר מכן כשכדור הקרן של אותו פורנאלס מצא את אלטימירה חופשי ברחבה והוא שלח בעיטה חזקה לרשת של אודיסאוס. סביליה הגיבה באיחור, ובעיקר בעצבנות, כשהמאמן אלמיידה זרק למגרש את אלכסיס סאנצ'ס ואיסאק רומרו כדי לנסות להציל משהו מהערב, אבל במקום מהפך, הגיע פיצוץ.

בדקה ה־84 איבד איסאק רומרו את העשתונות, פגע מאחור בוולנטין גומס וקיבל כרטיס אדום ישיר אחרי התערבות VAR, מה שהעלה עוד מדרגה את מפלס המתח ביציעים. דקות ספורות לאחר מכן, בדקה ה־87, נזרקה בקבוק לעבר השוער אלברו ואייס, השופט חוסה לואיס מנוארה מונטרו עצר את המשחק, קרא לשני המאמנים והקפטנים, ואחרי שהוזהר לראשונה ושנית על השלכת חפצים, הורה לשחקנים לרדת לחדרי ההלבשה בהתאם לפרוטוקול.

גולים אדום ופיצוץ משחק: בטיס מנצחת בדרבי

ההודעה הרשמית הייתה על הפסקה של 15 דקות, עם איום ברור: אם שוב ייזרקו חפצים, המשחק יופסק לצמיתות. השחקנים של שתי הקבוצות התווכחו, חלקם סירבו לרדת בתחילה, הקהל רתח, והתחושה הייתה של דה ז’ה וו, אחרי מקרה דומה ב־2022 שבו חואן ז'ורדן נפגע מחפץ שנזרק מהיציעים בדרבי גביע.

גם הפעם, תחת לחץ המשטרה ונציגי ההתאחדות, השופט דבק בפרוטוקול והדרבי של סביליה, שהיה מלא יותר במכות, עצבים ובלגן מאשר בכדורגל, כמעט פוצץ. אגב, לפי העדויות מהמגרש, גם לאחר הורדת השחקנים מהדשא נמשכה השלכת החפצים מהחלק של אוהדי האולטראס של סביליה, מה שהפך את המשך המשחק כמעט לבלתי אפשרי, אבל בסופו של דבר המפגש שוחק במלואו.

