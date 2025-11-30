סלוט: סלאח? יש הרבה משחקים, הוא עדיין חשוב

אחרי תקופה קשה ומלאת אכזבות, ליברפול סוף סוף חזרה לנצח עם 0:2 חשוב על ווסטהאם, ניצחון שהביא עמו לא רק נקודות, אלא גם תחושת רענון. ארנה סלוט דיבר בכנות על ההקלה הגדולה בתוך התקופה הסוערת, אלכסנדר איסאק חגג את שער הבכורה שלו בפרמייר ליג במדי האדומים, ואלן שירר בירך על ההחלטה האמיצה להותיר את מוחמד סלאח על הספסל.

"יש בהחלט תחושת הקלה, כי כשתופסים אותך אחרי שהפסדת כל כך הרבה פעמים, ניצחון הופך למאוד חשוב. כמעט שלא ספגנו מצבים. הצלחנו ליצור מצבים בעצמנו. במשחקים אחרים ויתרנו על הרבה יותר ממה שנתנו היום. זה עוזר כשאתה לא יורד ל־1:0 אחרי חמש דקות, כי אז אתה הופך להיות פתוח יותר. שיחקנו את המשחק שרציתי שנשחק. מה שראיתי משמעותי מאוד עבור השחקנים שלנו ועבור האוהדים שלנו. האוהדים היו צריכים לנסוע דרך ארוכה כדי לתמוך בקבוצה שלא הופיעה טוב בתקופה האחרונה. ביום רביעי אנחנו פוגשים את סנדרלנד. זה לוח זמנים מאוד עמוס לכולם. זה צעד ראשון טוב עבורנו שניצחנו ושמרנו על רשת נקייה", אמר בסיום ארנה סלוט.

על שער הבכורה של איסאק הוסיף: "כן, אני חושב שזה מרגיש משמעותי. לא תכננתי לתת לו עוד הרבה דקות לפני שהייתי מחליף אותו. הוא חלוץ על. הסיומת הזו הייתה מצוינת. השארתי אותו על הדשא בדיוק מספיק זמן כדי שיכבוש שער עבור הקבוצה ועבור עצמו".

אלכסנדר איסאק מנשק את הסמל (IMAGO)

בהמשך אמר: "זה בעיקר מה שהיינו צריכים (ניצחון), וקיבלנו גם רשת נקייה, שזה תמיד מועיל. לא לתת שום דבר ליריבה כמתנה, כמו שעשינו יותר מדי פעמים העונה. היריבה בקושי יצרה מצב, חוץ מהדקה האחרונה עם בואן. ווסטהאם הפכה את המשחק לקשה בשבילנו, אבל היינו מצוינים הגנתית. הדבר הטוב הוא שהם הגיעו רק להזדמנות אחת".

על ההחלטה להוריד את מוחמד סלאח לספסל אמר: "אנחנו משחקים הרבה משחקים. בעשרה ימים שיחקנו ארבעה. אלה שחקנים בעלי איכות גבוהה מאוד. מוחמד היה כל כך חשוב למועדון, וימשיך להיות כל כך חשוב למועדון, אז נראה מה יקרה ביום רביעי".

ארנה סלוט (IMAGO)

אלכסנדר איסאק, שכבש סוף סוף את שערו הראשון בליברפול בליגה, אמר: "ידענו שיהיה קשה לחזור למסלול הניצחונות אחרי התקופה האחרונה. אני שמח שניצחנו ואני שמח להיות גם על לוח הכובשים. כשאתה עובר תקופה קשה כקבוצה, זה עניין של להילחם. השחקנים עשו עבודה מצוינת".

על שער הבכורה בפרמייר ליג עבור ליברפול אמר: "אני מודע לכך שלקח לזה הרבה זמן להגיע, וניסיתי לחזור לכושר הטוב ביותר שלי. אני עדיין בדרך לשם, אבל אני שמח שהשער הגיע. ההרגשה הכי טובה היום היא שניצחנו, וזה הדבר הכי טוב כדי להרים את רוח הקבוצה. כמובן, אני חלוץ ולכן שערים תמיד יעזרו לי. אנחנו צריכים להשתמש בניצחון הזה בצורה נכונה אבל גם להיות צנועים. להישאר ממוקדים ולהמשיך לעבוד קשה כדי לשמור על המומנטום".

בהמשך הוסיף: "חיכיתי לזה ורדפתי אחרי זה, ולפעמים זה מגיע יותר מאוחר ממה שאתה מצפה. אני שמח שהצלחתי לכבוש ולעזור לניצחון היום. זה אף פעם לא קל, כחלוץ אתה צריך מומנטום. לפעמים אתה נכנס לתקופות כאלה, אבל אני מקווה שהשער הזה יעזור לי לבנות כושר טוב. היינו מצוינים הגנתית וכבשנו פעמיים, יום טוב".

שחקני ליברפול מאושרים (IMAGO)

אלן שירר סיכם את המשחק וההחלטות של סלוט: "זו הייתה החלטה גדולה מצד סלוט להשאיר את סלאח בחוץ היום, אבל אני מניח שההחלטה נהיית קלה יותר כשאתה במצב של ליברפול, כשדברים לא הולכים, אתה חייב לקבל החלטות גדולות. וזו הייתה החלטה גדולה במיוחד בגלל מה שסלאח עשה עבור ליברפול בעבר. אבל סלאח לא יכול להתלונן, כי הוא לא משחק טוב, וכשזה המצב, אתה צריך לקבל את ההחלטה. זה עבד עבור ליברפול… וזה עבד גם עבור איסאק, כי הוא היה ההבדל היום".