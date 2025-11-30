טבארש ושועה בהרכב בית"ר, דאבו ובילו בנתניה

ליגת העל חזרה מפגרת הנבחרות והשזרוע והמשחק האחרון של המחזור ה-11 יצא לדרך, כשהערב (ראשון, 20:30) בית”ר ירושלים מארחת את מכבי נתניה באצטדיון טדי לקרב צמרת מרתק.

הרכב בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, גרגורי מורוזוב, בריאן קראבלי, גיל כהן, ירדן כהן, איילסון טבארש, דור מיכה, עדי יונה, עומר אצילי, ג'ונבוסקו קאלו וירדן שועה.

הקבוצה מעיר הבירה חוזרת למגרש אחרי השישייה המדהימה שכבשה לרשת של מכבי ת”א בניצחון 2:6, שעזרה לה להתאושש מההפסד להפועל ב”ש. כעת היא מנסה להמשיך במומנטום ולהיצמד למוליכות הטבלה.

מתאוס דאבו (רועי כפיר)

הרכב מכבי נתניה: עומר ניראון, הריברטו טבארש, כארם ג'אבר, יובל שדה, דניס קוליקוב, רותם קלר, עזיז אואטרה, ג'וניור דיומנדה, מאור לוי, עוז בילו ומתאוס דאבו.

מנגד, היהלומים נמצאים בתקופה יוצאת מן הכלל. הם מחזיקים ברצף הניצחונות הטוב בליגה עם 4 רצופים, ומקווים להשיג את שלוש הנקודות שיעזרו להם לעלות מעל יריבתם אל המקום השלישי בטבלה.

המשחק האחרון בין הקבוצות היה גם הוא באצטדיון טדי, במשחק שבו נתניה היממה את בית”ר עם 0:3. במשחק לפני כן הירושלמים גברו 0:1 על היהלומים באצטדיון מרים.