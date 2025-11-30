רומן נרשם כמאמן: ניקולאסקו בהרכב מכבי ת"א

מכבי תל אביב בעיצומו של משבר רציני. חוץ משתי שישיות שהקבוצה ספגה לאחרונה, מחאת האוהדים נגד המאמן ז’רקו לאזטיץ’ הגיעה למחוזות מסוכנים אתמול (שבת), כשהערב ב-20:00 האלופה תתארח ללא הסרבי על הקווים ודן רומן מאמן הנוער יחליפו, בהתמודדות אצל מ.ס אשדוד במסגרת המחזור ה-11 של ליגת העל.

הרכב מ.ס אשדוד: קארול נימצ’יצקי, טימוטי אוואני, איברהים דיאקיטה, מאור ישילימרק, מוחמד עמאר, אילי תמם, רועי גורדנה, שלו הרוש, נועם מוצ’ה, יוג’ין אנסה, ז’אן פלורן באטום.

הרכב מכבי ת”א: אופק מליקה, טייריס אסנטה, איתי בן חמו, הייטור, נועם בן הרוש, איתמר נוי, דור פרץ, בן לדרמן, חליו וארלה, יון ניקולאסקו ואושר דוידה.

בעונה שעברה הקבוצות נפגשו פעמיים, במה שלא בדיוק היה כוחות. בסיבוב הראשון, מכבי תל אביב ניצחה 0:2 באצטדיון הי”א, בעוד בסיבוב השני הצהובים הביסו את הדרומיים 1:5 באצטדיון בלומפילד.