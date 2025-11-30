יום ראשון, 30.11.2025 שעה 18:47
296-2412ארסנל1
2512-2713מנצ'סטר סיטי2
2411-1613אסטון וילה3
2311-2312צ'לסי4
2216-2113ברייטון5
2213-1713סנדרלנד6
2120-2113מנצ'סטר יונייטד7
2120-2013ליברפול8
2011-1713קריסטל פאלאס9
1920-2113ברנטפורד10
1923-2113בורנמות'11
1816-2113טוטנהאם12
1816-1713ניוקאסל13
1817-1413אברטון14
1717-1513פולהאם15
1222-1313נוטינגהאם פורסט16
1127-1513ווסטהאם17
1125-1313לידס18
1027-1513ברנלי19
228-713וולבס20

"רק עוד 50 שערים ואיסאק יצדיק את מחירו"

באנגליה החמיאו לחלוץ, אך לא שוכחים את ההתחלה הקשה. שבחים לסלוט על ספסול סלאח ב-0:2 על ווסטהאם: "החלטה גדולה". גם וירץ זכה להערכה בתקשורת

|
אלכסנסדר איסאק (IMAGO)
אלכסנסדר איסאק (IMAGO)

הניצחון הדחוק 0:2 של ליברפול על ווסטהאם, שהגיע דווקא בתקופה לא פשוטה עבור המועדון, תפס כותרות נרחבות בתקשורת האנגלית, בעיקר בזכות שער הבכורה של אלכסנדר איסאק בפרמייר ליג במדי האדומים שניצחו בליגה לראשונה מאז 1 בנובמבר. החלוץ, שהגיע בקיץ בסכום עתק ועמד עד כה בלחץ כבד סביבו, סוף סוף מצא את הרשת בליגה, מה שמוגדר באנגליה כנקודת מפנה פוטנציאלית עבורו.

זהו השער הראשון של איסאק בפרמייר ליג עבור ליברפול, בבעיטה העשירית שלו במסגרת זו ובמשחקו השישי בלבד. ברשתות החברתיות באנגליה התגובה הייתה מעורבת בין הומור להקלה: "השער הזה יעשה פלאים לביטחון של איסאק. עכשיו הוא רק צריך עוד בערך 50 כדי להצדיק את ה־130 מיליון הליש”ט ששילמנו עליו", כתבו באירוניה אוהדים ופרשנים.

ב־’BBC’ התמקדו בהחלטה האמיצה של ארנה סלוט: "קרדיט לארנה סלוט. זו הייתה החלטה גדולה להושיב את מוחמד סלאח על הספסל ולהחזיר את איסאק להרכב הפותח". עוד הזכירו כי איסאק, שחתם תמורת כ־125 מיליון ליש״ט, לא הבקיע בליגה מאז 4 במאי מול ברייטון, והשער הזה הגיע בדיוק בזמן.

אלכסנדר איסאק חוגג (IMAGO)אלכסנדר איסאק חוגג (IMAGO)

גם הפרשן קלינטון מוריסון, עסק בהתקפה של ליברפול ובעיקר בפלוריאן וירץ, שסיפק משחק איכותי: "וירץ נראה שמח יותר. הוא שיחק בעמדה שהוא אוהב, ה־10. דומיניק סובוסלאי הכי טוב בתפקיד הזה, אבל כרגע הוא משחק בכל מקום כי הוא השחקן הכי טוב בליברפול. וירץ עבר אחר צהריים מצוין, היה נראה מלא ביטחון ועם קלילות במשחק שלו".

