יום ראשון, 30.11.2025 שעה 20:37
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
3717-4414פ.ס.וו. איינדהובן1
3117-3514פיינורד2
2423-3614ניימיכן3
2422-2614אלקמאר4
2119-2514אוטרכט5
2019-2313אייאקס6
2019-1913כרונינגן7
2019-2214טוונטה אנסחדה8
1822-2014פורטונה סיטארד9
1724-2314גו אהד איגלס10
1724-2314הירנביין11
1728-1614ספרטה רוטרדם12
1624-1414אקסלסיור רוטרדם13
1630-1814זוולה14
1424-1714וולנדם15
1336-2214הראקלס אלמלו16
1223-1514נאק ברדה17
1024-1614טלסטאר18

אוסקר גלוך לא בהרכב של אייאקס נגד כרונינגן

הקבוצה מאמסטרדם עדיין לא מצאה לה מאמן שיחליף את ג'ון הייטינחה, והקשר הישראלי ייאלץ לחכות מהספסל לדקות משחק מהמאמן הזמני גרים במשחק הליגה

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אמנם ג’ון הייטינחה פוטר מאימון אייאקס לפני כמעט חודש, אך בקבוצה עדיין לא מצאו לו מחליף ראוי. בצל העניין, אוסקר גלוך לא נכלל בהרכב הקבוצה שתפגוש הערב (ראשון) ב-21:00 את כרונינגן במסגרת המחזור ה-13 בניסיון לעצור את רצף ההפסדים.

אאיקס נמצאת במקום השישי עם 20 נקודות בלבד לאחר חמישה ניצחונות, חמש תוצאות תיקו ושלושה הפסדים, כשהיא רחוקה 17 נקודות מפסגת הליגה, שם נמצאת פ.ס.וו איינדהובן.

הקבוצה הפסידה בארבעת המשחקים האחרונים, ונמצאת עמוק במשבר לו הפתרון טרם נמצא. כעת היא מקווה להתקרב לפחות למאבק על מוקדמות ליגת האלופות ולצאת לדרך חדשה.

