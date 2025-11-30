הרכבים וציונים



עומר אצילי (אורן בן חקון) עומר אצילי (אורן בן חקון)

ליגת העל חזרה מפגרת הנבחרות ושהזרוע והמשחק האחרון של המחזור ה-11 יצא לדרך, כשבשעה זו בית”ר ירושלים מארחת את מכבי נתניה באצטדיון טדי לקרב צמרת מרתק.

הקבוצה מעיר הבירה חוזרת למגרש אחרי השישייה המדהימה שכבשה לרשת של מכבי ת”א בניצחון 2:6, שעזרה לה להתאושש מההפסד להפועל ב”ש. כעת היא מנסה להמשיך במומנטום ולהיצמד למוליכות הטבלה.

מנגד, היהלומים נמצאים בתקופה יוצאת מן הכלל. הם מחזיקים ברצף הניצחונות הטוב בליגה עם 4 רצופים, ומקווים להשיג את שלוש הנקודות שיעזרו להם לעלות מעל יריבתם אל המקום השלישי בטבלה.

המשחק האחרון בין הקבוצות היה גם הוא באצטדיון טדי, במשחק שבו נתניה היממה את בית”ר עם 0:3. במשחק לפני כן הירושלמים גברו 0:1 על היהלומים באצטדיון מרים.