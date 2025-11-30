ג'יימס בקישור של צ'לסי, מרינו בחוד של ארסנל

נדמה כי בכל שבוע מתקיים מפגש ענק בפרמייר ליג, כשהמחזור ה-13 מספק לנו את אחד המשחקים המסקרנים ביותר שהליגה האנגלית יכולה להציע, כשצ’לסי מארחת את ארסנל בסטמפורד ברידג’ לקרב צמרת שבו לשני הצדדים יש הרבה מה להרוויח והמון מה להפסיד.

הרכב צ’לסי: רוברט סאנצ’ס, מאלו גוסטו, ווסלי פופאנה, טרבו צ’אלובה, מארק קוקורייה, ריס ג’יימס, מויסס קאייסדו, אסטבאו, אנסו פרננדס, פדרו נטו וז’ואאו פדרו.

העונה של אנצו מארסקה ושחקניו עוברת יחסית מתחת לרדאר, אך בשקט בשקט, הבלוז מצליחים לבוא מאחור ולאיים על הפסגה בידיעה ששלוש נקודות ביתיות יובילו למקום השני בטבלה אך מעבר לכך, תגרום לכך שההפרש מהמוליכה אותה היא פוגשת היום, ירד לשלוש נקודות בלבד.

הרכב ארסנל: דויד ראיה, יוריאן טימבר, כריסטיאן מוסקרה, פיירו הינקאפייה, ריקרדו קלאפיורי, מרטין סובימנדי, דקלאן רייס, בוקאיו סאקה, אברצ’י אזה, גבריאל מרטינלי ומיקל מרינו.

מן העבר השני, גם במסדרונות התותחנים מתחילים לעכל את הידיעה שזו צריכה להיות העונה שלהם, וכל תוצאה פרט לאליפות תהיה כישלון, כשמשמעות ניצחון הערב, מעבר לפתיחת פער בן שבע נקודות ממנצ’סטר סיטי השנייה, תרחיק בוודאות את היריבה הלונדונית מהמרוץ בשלב יחסית מוקדם.