יום ראשון, 30.11.2025 שעה 22:02
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
307-2513ארסנל1
2512-2713מנצ'סטר סיטי2
2412-2413צ'לסי3
2411-1613אסטון וילה4
2216-2113ברייטון5
2213-1713סנדרלנד6
2120-2113מנצ'סטר יונייטד7
2120-2013ליברפול8
2011-1713קריסטל פאלאס9
1920-2113ברנטפורד10
1923-2113בורנמות'11
1816-2113טוטנהאם12
1816-1713ניוקאסל13
1817-1413אברטון14
1717-1513פולהאם15
1222-1313נוטינגהאם פורסט16
1127-1513ווסטהאם17
1125-1313לידס18
1027-1513ברנלי19
228-713וולבס20

ג'יימס בקישור של צ'לסי, מרינו בחוד של ארסנל

קפטן הבלוז יעלה במרכז לצד קאייסדו ופרננדס, פאלמר שב לספסל. מנגד הקשר יפתח בחלק הקדמי, הינקאפייה ומוסקרה בהגנה במקום סאליבה וגבריאל הפצועים

|
ריס ג'יימס (IMAGO)
ריס ג'יימס (IMAGO)

נדמה כי בכל שבוע מתקיים מפגש ענק בפרמייר ליג, כשהמחזור ה-13 מספק לנו את אחד המשחקים המסקרנים ביותר שהליגה האנגלית יכולה להציע, כשצ’לסי מארחת את ארסנל בסטמפורד ברידג’ לקרב צמרת שבו לשני הצדדים יש הרבה מה להרוויח והמון מה להפסיד.

הרכב צ’לסי: רוברט סאנצ’ס, מאלו גוסטו, ווסלי פופאנה, טרבו צ’אלובה, מארק קוקורייה, ריס ג’יימס, מויסס קאייסדו, אסטבאו, אנסו פרננדס, פדרו נטו וז’ואאו פדרו.

העונה של אנצו מארסקה ושחקניו עוברת יחסית מתחת לרדאר, אך בשקט בשקט, הבלוז מצליחים לבוא מאחור ולאיים על הפסגה בידיעה ששלוש נקודות ביתיות יובילו למקום השני בטבלה אך מעבר לכך, תגרום לכך שההפרש מהמוליכה אותה היא פוגשת היום, ירד לשלוש נקודות בלבד.

הרכב ארסנל: דויד ראיה, יוריאן טימבר, כריסטיאן מוסקרה, פיירו הינקאפייה, ריקרדו קלאפיורי, מרטין סובימנדי, דקלאן רייס, בוקאיו סאקה, אברצ’י אזה, גבריאל מרטינלי ומיקל מרינו.

מן העבר השני, גם במסדרונות התותחנים מתחילים לעכל את הידיעה שזו צריכה להיות העונה שלהם, וכל תוצאה פרט לאליפות תהיה כישלון, כשמשמעות ניצחון הערב, מעבר לפתיחת פער בן שבע נקודות ממנצ’סטר סיטי השנייה, תרחיק בוודאות את היריבה הלונדונית מהמרוץ בשלב יחסית מוקדם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */