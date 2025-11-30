יום ראשון, 30.11.2025 שעה 18:46
יום ראשון, 30/11/2025, 18:30אצטדיון סטמפורד ברידג'ליגה אנגלית - מחזור 13
ארסנל
דקה 17
0 0
שופט: אנטוני טיילור
צ'לסי
ליגה אנגלית 25-26
296-2412ארסנל1
2512-2713מנצ'סטר סיטי2
2411-1613אסטון וילה3
2311-2312צ'לסי4
2216-2113ברייטון5
2213-1713סנדרלנד6
2120-2113מנצ'סטר יונייטד7
2120-2013ליברפול8
2011-1713קריסטל פאלאס9
1920-2113ברנטפורד10
1923-2113בורנמות'11
1816-2113טוטנהאם12
1816-1713ניוקאסל13
1817-1413אברטון14
1717-1513פולהאם15
1222-1313נוטינגהאם פורסט16
1127-1513ווסטהאם17
1125-1313לידס18
1027-1513ברנלי19
228-713וולבס20
מערכת ONE | 30/11/2025 18:30
הרכבים וציונים
 
 
דקלאן רייס (IMAGO)
דקלאן רייס (IMAGO)

נדמה כי בכל שבוע מתקיים מפגש ענק בפרמייר ליג, כשהמחזור ה-13 מספק לנו את אחד המשחקים המסקרנים ביותר שהליגה האנגלית יכולה להציע, כשצ’לסי מארחת את ארסנל בסטמפורד ברידג’ לקרב צמרת שבו לשני הצדדים יש הרבה מה להרוויח והמון מה להפסיד.

העונה של אנזו מארסקה ושחקניו עוברת יחסית מתחת לרדאר, אך בשקט בשקט, הבלוז מצליחים לבוא מאחור ולאיים על הפסגה בידיעה ששלוש נקודות ביתיות יובילו למקום השני בטבלה אך מעבר לכך, תגרום לכך שההפרש מהמוליכה אותה היא פוגשת היום, יירד לשלוש נקודות בלבד.

מן העבר השני, גם במסדרונות התותחנים מתחילים לעכל את הידיעה שזו צריכה להיות העונה שלהם, וכל תוצאה פרט לאליפות תהיה כישלון, כשמשמעות ניצחון הערב, מעבר לפתיחת פער בן שבע נקודות ממנצ’סטר סיטי השנייה, תרחיק בוודאות את היריבה הלונדונית מהמרוץ בשלב יחסית מוקדם.

שתי הקבוצות מגיעות אחרי ניצחונות ענקיים באמצע השבוע בליגת האלופות. ארסנל חגגה עם 1:3 גדול על באיירן מינכן ושלחה הצהרת כוונות באירופה, כאשר צ’לסי רקדה על הדשא בסטמפורד ברידג’ כדי לרשום 0:3 חד וחלק על ברצלונה.

מחצית ראשונה
  • '5
  • כרטיס צהוב
  • פתיחה חמה בלונדון. אחרי שקוקורייה ביצע עבירה על בוקאיו סאקה ומיקל מרינו על מויזס קאסיידו, בעבירה השלישית טיילור כבר לא היה סבלני ומרטין סובימנדי נכנס לפנקס אחרי תיקול על ריס ג'יימס
  • '1
  • החלטת שופט
  • אנתוני טיילור שרק! המשחק בסטמפורד ברידג’ יצא לדרך
קול פאלמר חוזר לסגל, יחכה על הספסל (IMAGO)קול פאלמר חוזר לסגל, יחכה על הספסל (IMAGO)
אסטבאו בהכנות אחרונות (IMAGO)אסטבאו בהכנות אחרונות (IMAGO)
רוברט סאנצ'ס מתחמם (IMAGO)רוברט סאנצ'ס מתחמם (IMAGO)
שחקני ארסנל הגיעו (IMAGO)שחקני ארסנל הגיעו (IMAGO)
סטמפורד ברידג' מוכן (IMAGO)סטמפורד ברידג' מוכן (IMAGO)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת