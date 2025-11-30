הרכבים וציונים



דקלאן רייס (IMAGO) דקלאן רייס (IMAGO)

נדמה כי בכל שבוע מתקיים מפגש ענק בפרמייר ליג, כשהמחזור ה-13 מספק לנו את אחד המשחקים המסקרנים ביותר שהליגה האנגלית יכולה להציע, כשצ’לסי מארחת את ארסנל בסטמפורד ברידג’ לקרב צמרת שבו לשני הצדדים יש הרבה מה להרוויח והמון מה להפסיד.

העונה של אנזו מארסקה ושחקניו עוברת יחסית מתחת לרדאר, אך בשקט בשקט, הבלוז מצליחים לבוא מאחור ולאיים על הפסגה בידיעה ששלוש נקודות ביתיות יובילו למקום השני בטבלה אך מעבר לכך, תגרום לכך שההפרש מהמוליכה אותה היא פוגשת היום, יירד לשלוש נקודות בלבד.

מן העבר השני, גם במסדרונות התותחנים מתחילים לעכל את הידיעה שזו צריכה להיות העונה שלהם, וכל תוצאה פרט לאליפות תהיה כישלון, כשמשמעות ניצחון הערב, מעבר לפתיחת פער בן שבע נקודות ממנצ’סטר סיטי השנייה, תרחיק בוודאות את היריבה הלונדונית מהמרוץ בשלב יחסית מוקדם.

שתי הקבוצות מגיעות אחרי ניצחונות ענקיים באמצע השבוע בליגת האלופות. ארסנל חגגה עם 1:3 גדול על באיירן מינכן ושלחה הצהרת כוונות באירופה, כאשר צ’לסי רקדה על הדשא בסטמפורד ברידג’ כדי לרשום 0:3 חד וחלק על ברצלונה.