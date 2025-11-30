פלג נחתה: המשחקים האולימפיים יושבים בראש

דניאלה פלג, אלופת אירופה בגלישת רוח, נחתה היום (ראשון) בצהריים בנתב"ג בליווי מאמן הנבחרת והאלוף האולימפי לשעבר שחר צוברי, הצוות, המתחרים הנוספים ומדלייה חדשה על הצוואר.

"התחושות מדהימות ממש מרגשות, אני האמת עדיין לא מעכלת את הזכייה של שנה שעברה, ולזכות פעם שנייה ברציפות זה בכלל מדהים. אז אני מאמינה שייקח לי עוד קצת זמן לעכל את זה, אבל בכללי זה מרגש בטירוף", אמרה האלופה האירופית.

בשדה התעופה חיכו לה המשפחה והחברים ממועדון השיט שדות ים, בקבלת פנים מרגשת, עם שמפניות ודגלים. פלג בת 21, שזו זכייתה השנייה ברציפות כאמור, גברה בשיוט קשוח על האלופה האולימפית, מרטה מאגטי האיטלקייה, ואלופת העולם, אמה ווילסון הבריטית, תוך כדי שהיא מנצלת מעידה של השתיים, בדרך למדליה נוספת אל האוסף.

דניאלה פלג עם המדליה (שחר גרוס)

על התחרות הקשה סיפרה פלג: "האמת שזה תמיד נמצא בראש, להיות אלופת עולם, זה החלום. הייתה תחרות מאוד לא פשוט ביחס לשנה שעברה, שהמדליסטיות האולימפיות לא התחרו באליפות אירופה. כך שהשנה באמת הן היו והרמה הייתה סופר גבוהה. באמת הצלחתי להציג יכולות טובות לאורך כל השבוע, שהיה מאוד קשה גם מבחינת תנאים, גלים גבוהים, רוח חזקה. אני מאוד שמחה על הדרך שעשיתי, שגם בסוף הצלחתי לנצח את הגמר. ולנצח שיוט כשאתה יודע ששתי מדליסטיות אולימפיות מתחרות לידי זה מוסיף ללחץ, אני מאוד שמחה".

דניאלה פלג לאחר הזכייה באליפות אירופה

"לשמוע את ההמנון היה מאוד מרגש, במיוחד עכשיו אחרי כמה שנים מאוד לא פשוטות לנו במהלך המלחמה, זה מוסיף בהחלט היה צמרמורת זה מאוד מרגש. שמו שם איזה נוסח לא ברור ולקח רגע להבין במה מדובר, אבל באמת אחרי זה המילים התחילו להתנגן ושרנו וזה היה מאוד מרגש".

דניאלה פלג חוגגת הישג ענק (שחר גרוס)

בזכייה הרצופה עשתה דניאלה היסטוריה בכך שהפכה לשייטת הראשונה לזכות פעמיים ברציפות באליפות אירופה, הישג אליו הגיע רק מאמנה שחר צוברי. "בדיוק דיברתי על זה עם שחר (צוברי) אתמול בארוחת ערב, והוא אמר לי שיש לי עוד לאן לשאוף. אני מקווה גם כן שהצליח להגיע לחצי מההישגיים שהוא עשה. באמת זכות לעבוד עם מאמן כזה".

על המטרות לקראת המשחקים האולימפיים ב-2028 אמרה: "לוס אנג'לס כל הזמן יושב בראש, יש עוד זמן עד שהמבחנים בעצם מתחילים. יש לנו בדרך עוד תחרויות מטרה חשובות לא פחות. אבל כן זאת המטרה הגדולה זה החלום ולשם אני מכוונת".

שחר צוברי ודניאלה פלג (שחר גרוס)

"יש לנו עומק מטורף בנבחרת ובכל תחרות יש לנו מישהי שפורצת קדימה, אז זה מוסיף ללחץ ולאנרגיות הטובות בינינו. אבל אני מאמינה שאני מסוגלת, שיש לי את היכולות, ואני צריכה להביא את זה במאני טיים", הוסיפה.

מאמן הנבחרת שחר צוברי התייחס להישג של דניאלה ואמר: "תחושות מצוינות, סך הכל באמת סיום עונה מתוק. דניאלה עשתה באמת תחרות יפה מאוד, שמרה על יציבות. המטרה הייתה להגן על התואר והצלחנו, היא הצליחה".

שחר צוברי (שחר גרוס)

צוברי הוסיף להתייחס לאולימפיאדה הבאה ואמר: "כל אחת מהגולשות בנבחרת מסומנת להגיע לשם. כמו שכולם יודעים כולן יש להן מדליה על הצוואר, או מאליפות העולם או מאליפות אירופה. ודניאלה לגמרי נמצאת שם. היא בתוך המיקס הזה של הגולשות הכל כך מוכשרות וטובות שיש לנו. הקמפיין האולימפי עדיין בתחילת דרכו, אנחנו עדיין בשנה הפוסט אולימפית אז הדרך עוד ארוכה, אבל היא לגמרי חלק מזה".

שמפניה נשפכת על דניאלה פלג בנתב"ג (שחר גרוס)

"אני שמח שגם דניאלה הצליחה לעשות אליפות אירופה 'back to back', אני מקווה ומאוד רוצה, הן כבר התעלו עליי ורק ימשיכו ככה ויתעלו עוד יותר, ויהפכו באמת כל אחת בפני עצמה לספורטאית גדולה במדינת ישראל. פעם שלישית גלידה", סיכם צוברי.