יום ראשון, 30.11.2025 שעה 22:22
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1820-2010מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

אצטדיון טדי הריע: הטקס המרגש לרום ברסלבסקי

לפני המפגש מול נתניה, האוהדים במגרש עמדו והריעו בזמן הטקס שארגנה בית"ר לשורד השבי שאוהד את הקבוצה: "אני חופשי ומאושר, בית"ר הסמל של המדינה"

|
רום ברסלבסקי נואם בטדי (אורן בן חקון)
רום ברסלבסקי נואם בטדי (אורן בן חקון)

אצטדיון טדי עד לאחד הרגעים המרגשים ביותר שנראו בו, כאשר לכר הדשא הגיע הערב (ראשון) רום ברסלבסקי, אוהד בית״ר שורד שבי גיבור שחוזר אל הקהל שאוהב אותו ואל המועדון שאימץ אותו לאורך כל התקופה, כאשר רגע לפני המפגש מול מכבי נתניה נערך לכבודו טקס מרגש ומצמרר, במיוחד לאור הדברים שרום עצמו אמר.

עם פתיחת הטקס כל האוהדים קמו על רגליהם והעניקו לרום קבלת פנים מרגשת, שציפו לה במועדון וכמובן בכל המדינה כבר זמן רב. לאורך כל תקופת השבי, רום ומשפחתו זכו לחיבוק עצום מצד אוהדי בית״ר ירושלים, ביציעים, במשחקים, בעצומות ובאירועי תמיכה. הערב, רום חזר אל הדשא של טדי, אל הרגש ואל האהבה שעטפה אותו מרחוק.

אוהדי בית"ר ירושלים במחווה לרום ברסלבסקי (אורן בן חקון)אוהדי בית"ר ירושלים במחווה לרום ברסלבסקי (אורן בן חקון)

רום עלה לכר הדשא כשהוא מלווה על ידי בעלי המועדון מהבירה, ברק אברמוב, שקיבל אותו בחיבוק האוהדים הרעידו את טדי במחיאות כפיים ובקריאות תמיכה לרגל חזרתו המרגשת של רום הביתה. הקהל הירושלמי אף הניף דגל ענק עם שמו ותמונתו, השחקנים כולם מחאו כפיים וברק אברמוב העניק לו שי במהלך העלייה לדשא.

הטקס לרום ברסלבסקי (אורן בן חקון)הטקס לרום ברסלבסקי (אורן בן חקון)

רום עצמו נראה מאוד נרגש, קפץ והניף את הצעיף של בית”ר ירושלים. לקהל הוא אמר: “שלום לכולם, הייתי חטוף והנה היום אני עומד פה אחרי שנתיים של גיהינום. היום אני פה חופשי ומאושר, אני עומד איתכם פה כסגירת מעגל, בלי חולצות שחורות, לא חטוף, חופשי ומאושר, עם צבא שלם של בית” מאחוריי”.

רום ברסלבסקי (אורן בן חקון)רום ברסלבסקי (אורן בן חקון)

“אני אוהב אתכם, תודה לכם, תמשיכו להיות מישהו אתם. בית”ר זו לא קבוצה, זה הסמל של המדינה. אני רוצה שנזכיר שוב את חיילנו הגיבורים, לא הייתי עומד פה אם לא אתם, אתם גיבורים והצלתם לי את החיים. עם ישראל, חי אחים שלי היקרים, אני אוהב אתכם ומאחל לכולנו צמיחה, שנהנה מספורט, שנהיה אנשים טובים ועם ישראל חי”, הוסיף.

