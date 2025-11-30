אצטדיון טדי הריע: הטקס המרגש לרום ברסלבסקי

אצטדיון טדי עד לאחד הרגעים המרגשים ביותר שנראו בו, כאשר לכר הדשא הגיע הערב (ראשון) רום ברסלבסקי, אוהד בית״ר שורד שבי גיבור שחוזר אל הקהל שאוהב אותו ואל המועדון שאימץ אותו לאורך כל התקופה, כאשר רגע לפני המפגש מול מכבי נתניה נערך לכבודו טקס מרגש ומצמרר, במיוחד לאור הדברים שרום עצמו אמר.

עם פתיחת הטקס כל האוהדים קמו על רגליהם והעניקו לרום קבלת פנים מרגשת, שציפו לה במועדון וכמובן בכל המדינה כבר זמן רב. לאורך כל תקופת השבי, רום ומשפחתו זכו לחיבוק עצום מצד אוהדי בית״ר ירושלים, ביציעים, במשחקים, בעצומות ובאירועי תמיכה. הערב, רום חזר אל הדשא של טדי, אל הרגש ואל האהבה שעטפה אותו מרחוק.

אוהדי בית"ר ירושלים במחווה לרום ברסלבסקי (אורן בן חקון)

רום עלה לכר הדשא כשהוא מלווה על ידי בעלי המועדון מהבירה, ברק אברמוב, שקיבל אותו בחיבוק האוהדים הרעידו את טדי במחיאות כפיים ובקריאות תמיכה לרגל חזרתו המרגשת של רום הביתה. הקהל הירושלמי אף הניף דגל ענק עם שמו ותמונתו, השחקנים כולם מחאו כפיים וברק אברמוב העניק לו שי במהלך העלייה לדשא.

הטקס לרום ברסלבסקי (אורן בן חקון)

רום עצמו נראה מאוד נרגש, קפץ והניף את הצעיף של בית”ר ירושלים. לקהל הוא אמר: “שלום לכולם, הייתי חטוף והנה היום אני עומד פה אחרי שנתיים של גיהינום. היום אני פה חופשי ומאושר, אני עומד איתכם פה כסגירת מעגל, בלי חולצות שחורות, לא חטוף, חופשי ומאושר, עם צבא שלם של בית” מאחוריי”.

רום ברסלבסקי (אורן בן חקון)

“אני אוהב אתכם, תודה לכם, תמשיכו להיות מישהו אתם. בית”ר זו לא קבוצה, זה הסמל של המדינה. אני רוצה שנזכיר שוב את חיילנו הגיבורים, לא הייתי עומד פה אם לא אתם, אתם גיבורים והצלתם לי את החיים. עם ישראל, חי אחים שלי היקרים, אני אוהב אתכם ומאחל לכולנו צמיחה, שנהנה מספורט, שנהיה אנשים טובים ועם ישראל חי”, הוסיף.