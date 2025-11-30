נצמדה לצמרת: יונייטד גברה 1:2 על פאלאס

לאחר שלושה משחקים ללא ניצחון, מנצ’סטר יונייטד השיגה שלוש נקודות חשובות היום (ראשון) מול קריסטל פאלאס החזקה לאחר שחזרה מפיגור בדרך ל-1:2 בסיום.

המשחק התחיל בשליטה מוחלטת של קריסטל פאלאס במחצית הראשונה, ובדקה ה-35 יאן פיליפ מאטטה כבש מפנדל את היתרון, אך השער נפסל בעקבות נגיעה כפולה של החלוץ בכדור בזמן הבעיטה.

בעקבות “חוק חוליאן אלברס”, שינוי החוקה מהעונה לאחר הפנדל הפסול של החלוץ מול ריאל מדריד בליגת האלופות, מאטטה קיבל פנדל חוזר במקום שהבעיטה תיפסל, ואותו הוא תרגם לשער יתרון בדקה ה-36.

למרות זאת, במחצית השנייה הכל התהפך. כדור חופשי של פרננדש מצא את ג’ושוע זירקזי שמזווית קשה איזן ל-1:1 בדקה ה-54, ומייסון מאונט השלים מהפך לאחר נגיעה קטנה של פרננדש בכדור חופשי נוסף ובעיטה שלו מרחוק שקבעה 1:2 בדקה ה-63, ותוצאה שנשמרה עד הסיום.