יום ראשון, 30.11.2025 שעה 16:51
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
296-2412ארסנל1
2512-2713מנצ'סטר סיטי2
2311-2312צ'לסי3
2213-1713סנדרלנד4
2111-1512אסטון וילה5
2120-2113מנצ'סטר יונייטד6
2011-1713קריסטל פאלאס7
1916-1912ברייטון8
1920-2113ברנטפורד9
1923-2113בורנמות'10
1816-2113טוטנהאם11
1816-1713ניוקאסל12
1820-1812ליברפול13
1817-1413אברטון14
1717-1513פולהאם15
1220-1312נוטינגהאם פורסט16
1125-1512ווסטהאם17
1125-1313לידס18
1027-1513ברנלי19
227-712וולבס20

נצמדה לצמרת: יונייטד גברה 1:2 על פאלאס

השדים האדומים ספגו מפנדל של מאטטה לאחר הפעלת שינוי החוקה בעקבות מקרה חוליאן אלברס, אך השלימו מהפך גדול משערים של זירקזי ומאונט בדרך לניצחון

|
מייסון מאונט וברונו פרננדש מתחבקים (IMAGO)
מייסון מאונט וברונו פרננדש מתחבקים (IMAGO)

לאחר שלושה משחקים ללא ניצחון, מנצ’סטר יונייטד השיגה שלוש נקודות חשובות היום (ראשון) מול קריסטל פאלאס החזקה לאחר שחזרה מפיגור בדרך ל-1:2 בסיום.

המשחק התחיל בשליטה מוחלטת של קריסטל פאלאס במחצית הראשונה, ובדקה ה-35 יאן פיליפ מאטטה כבש מפנדל את היתרון, אך השער נפסל בעקבות נגיעה כפולה של החלוץ בכדור בזמן הבעיטה.

בעקבות “חוק חוליאן אלברס”, שינוי החוקה מהעונה לאחר הפנדל הפסול של החלוץ מול ריאל מדריד בליגת האלופות, מאטטה קיבל פנדל חוזר במקום שהבעיטה תיפסל, ואותו הוא תרגם לשער יתרון בדקה ה-36.

למרות זאת, במחצית השנייה הכל התהפך. כדור חופשי של פרננדש מצא את ג’ושוע זירקזי שמזווית קשה איזן ל-1:1 בדקה ה-54, ומייסון מאונט השלים מהפך לאחר נגיעה קטנה של פרננדש בכדור חופשי נוסף ובעיטה שלו מרחוק שקבעה 1:2 בדקה ה-63, ותוצאה שנשמרה עד הסיום.

