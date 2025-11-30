יום ראשון, 30.11.2025 שעה 18:47
ליגה ספרדית 25-26
3416-3914ברצלונה1
3213-2914ויאריאל2
3212-2813ריאל מדריד3
3111-2714אתלטיקו מדריד4
2114-2013בטיס5
2116-1713אספניול6
2015-1314חטאפה7
2017-1414אתלטיק בילבאו8
1621-1914ריאל סוסיאדד9
1621-1913סביליה10
1618-1613סלטה ויגו11
1617-1514אלצ'ה12
1614-1213ראיו וייקאנו13
1515-1214אלאבס14
1322-1514מיורקה15
1321-1213ולנסיה16
1218-1214אוססונה17
1125-1213ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

סולומון לא שותף, ויאריאל ניצחה 2:3 בדקה ה-95

בדרמה אדירה: ניצחון חמישי ברצף בליגה לצהובים שעלו למקום ה-3, כשמוליירו כבש שער ניצחון בוולה. לפני כן ברנצ'אה כבש בחופשית נפלאה לסוסיאדד (87)

שחקני ויאריאל חוגגים (IMAGO)
שחקני ויאריאל חוגגים (IMAGO)

ויאריאל רשמה היום (ראשון) את ניצחון הליגה החמישי ברציפות שלה, כשגברה 2:3 על ריאל סוסיאדד באנואטה בדקה ה-95 בסיומו של משחק אדיר ודרמטי, ועלתה בכך למקום השלישי בטבלה על חשבון אתלטיקו מדריד. מנור סולומון ישב על הספסל של הצוללת הצהובה ולא שותף במסגרת המחזור ה-14 בלה ליגה.

הצהובים עלו ליתרון כבר בדקה ה-31: אלפונסו פדרסה מצא את איוסה פרס בכדור רוחב מדויק, והחלוץ דחק מקרוב ל-0:1. ויאריאל המשיכה לשלוט ובדקה ה-57 הכפילה את היתרון, כאשר אלברטו מוליירו ניצל מסירה נהדרת, חדר בין הבלמים וירה כדור חד לפינה השמאלית, 0:2.

סוסיאדד הצליחה לחזור לעניינים בדקה ה-61. טאקה קובו שחרר כדור עומק אדיר והותיר את קרלוס סולר חופשי על סף הרחבה. סולר הבחין בשוער מחוץ לשער ושלח בעיטה מדויקת לחיבורים. בדקה ה-87 אנדר ברנצ’אה הבקיע בכדור חופשי מבריק, אך בדקה ה-95 מוליירו השלים צמד כשהבקיע בוולה לפינה מהאוויר וקבע את תוצאת המשחק. 

ויאריאל המשיכה בכך בעונה האדירה שעוברת עליה בליגה הספרדית והשיגה שלוש נקודות יקרות ודרמטיות באחד האצטדיונים הקשים בספרד ומול קבוצה שניצחה בשלושה מארבעת המחזורים האחרונים בטרם המפגש הנוכחי. נכון לעכשיו הקבוצה של מרסלינו חזק בצמרת ואם ברצלונה וריאל מדריד לא תהיינה יציבות, אולי אפילו נזכה לראות אליפות סנסציונית העונה.

