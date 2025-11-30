יום ראשון, 30.11.2025 שעה 15:50
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
289-1913מילאן1
276-1512רומא2
2511-1912נאפולי3
2413-2612אינטר4
248-2112בולוניה5
247-1913קומו6
2312-1713יובנטוס7
1810-1513לאציו8
1820-1413אודינזה9
1716-1613ססואולו10
1416-1312קרמונזה11
1423-1213טורינו12
1314-1412אטאלנטה13
1317-1013לצ'ה14
1119-1313קליארי15
1120-1313גנואה16
1117-913פארמה17
1016-1012פיזה18
619-1012פיורנטינה19
620-813ורונה20

לאמק בנדה הכריע, לצ'ה גברה 1:2 על טורינו

אקס מכבי נתניה ומכבי פ"ת הבקיע את השני, קוליבאלי הבקיע 2 דקות לפניו, שני בישולים לברישה והמנצחת קפצה מספר מקומות, כשהיריבה החמיצה פנדל (90)

|
לאמק בנדה (IMAGO)
לאמק בנדה (IMAGO)

לצ’ה הפתיעה היום (ראשון) את טורינו וניצחה 1:2 בקרב סוער, במשחק שבו אירועי המפתח הגיעו מכל כיוון, משערים יפים ועד החמצת פנדל דרמטית בדקות הסיום.

הפתיחה הייתה כולה של המארחת, שעלתה ליתרון כבר בדקה ה־20 כאשר מדון ברישה הגביה קרן מושלמת אל ראשו של לסאנה קוליבאלי, שנגח פנימה וקבע 0:1. ארבע דקות לאחר מכן חגיגות השער נקטעו לרגע בעקבות בדיקת VAR, אבל אז נקבע: השער השני של לצ’ה חוקי. לאמק בנדה, אקס מכבי נתניה ומכבי פתח תקווה, קיבל כדור נהדר ברחבה וגלגל בעדינות לרשת בדקה ה־22, 0:2 מפתיע ומהיר.

טורינו החלה להתעורר רק במחצית השנייה. בדקה ה־57, לאחר מהלך קבוצתי יפה, צ'ה אדאמס צימק ל־2:1 עם בעיטה שפגעה בהגנה וחדרה לרשת. השער החזיר את האורחת למשחק והלחץ עלה ככל שהדקות נקפו.

הרגע הדרמטי של המשחק הגיע בדקה ה־89: שריקת פנדל לטובת טורינו לאחר בדיקת VAR. כריסטיאן אסלאני ניגש לבעוט, אך בדקה ה־90 החמיץ את ההזדמנות האדירה להשוות ובעט לא מספיק טוב. טורינו המשיכה ללחוץ בתוספת הזמן, אך לא הצליחה להשלים את הקאמבק.

בסיום, 1:2 חשוב ללצ’ה, שמצליחה לשמור על הנקודות בבית ולסמן ניצחון משמעותי מול יריבה עדיפה על הנייר. טורינו תצטער עוד זמן רב על הפנדל שלא נכנס, כשהמנצחת שהתחילה את המחזור מתחת לקו האדום קפצה מספר מקומות בזכות הניצחון היקר.

