יום ראשון, 30.11.2025 שעה 16:52
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

עדי ביכמן תמונה למנכ"לית הוועד האולימפי

שחיינית העבר ויו"ר איגוד השחייה נבחרה על ידי ועדת האיתור ותהיה המחליפה של גילי לוסטיג שיעזוב במרץ. בעקבות זאת, באיגוד השחייה ימנו יו"ר חדש

עדי ביכמן (גלעד קוולרצ'יק, איגוד השחייה)
עדי ביכמן מונתה למנכ"לית הוועד האולימפי בישראל. בהודעה רשמית שפרסם היום (ראשון) הארגון ולאחר סבב ראיונות שקיימה ועדת האיתור, נקבע כי יו"ר איגוד השחייה תהיה זו שתיכנס לנעליו של גילי לוסטיג. בעקבות המינוי, ביכמן תתפטר מתפקידה כיו"ר איגוד השחייה, שם יחפשו דמות אחרת שתעמוד בראש.

ביכמן, ספורטאית עבר ומי שעומדת בראש איגוד השחייה כיום, מוגדרת כבת טיפוחיה של יעל ארד, ובעיני רבים המינוי הזה היה טבעי. יו"ר הוועד האולימפי בישראל ייעדה לה את התפקיד כבר לפני כמה שנים. כפי שפורסם ב-ONE, כבר בתחילת חודש אוקטובר, עדי ביכמן הייתה בין השמות הבולטים לרשת את גילי לוסטיג בתפקיד.

ואכן, בסופו של דברה עדי ביכמן הייתה אחת משלושת המועמדים הסופיים שהגיעו לשלב הראיונות מול ועדת האיתור, שהמליצה להנהלה על המינוי שלה לתפקיד המנכ"לית. בקרוב היא תיכנס לחפיפה מול גילי לוסטיג, שיפרוש לגמלאות בסוף חודש מרץ. לוסטיג ייפרד מהארגון אחרי 11 שנה.

עדי ביכמן, בת 42, עברה דרך ארוכה עד לתפקיד המנהלת הכללית בוועד האולימפי. ביכמן הייתה אחת מהשחייניות האולימפיות הגדולות במדינה וייצגה את ישראל במשחקים האולימפיים בסידני 2000. לאחר מכן, הפכה למנהלת הפקולטה למקצועות הבריאות בקריה האקדמית אונו, אבל חזרה לספורט הישראלי כאשר מונתה ליו"ר הוועדה המקצועית בוועד האולימפי בעבר, כיהנה כחברת הנהלה בוועד האולימפי וגם כיו"ר איגוד השחייה.

בהמשך, ביכמן הפכה לחברת הנהלה באיגוד השחייה ונכנסה לתפקיד ממלאת מקום יו"ר איגוד השחייה חודשים ספורים לפני אולימפיאדת פאריס 2024. לאחר מכן מונתה באופן קבוע לתפקיד היו"ר במינוי קבוע והחלה להשליט סדר באחד מהאיגודים המובילים אך גם הבעייתיים והמורכבים ביותר לניהול בספורט הישראלי. היא פתרה את המשבר מול השחיינים שפרץ במהלך המשחקים האולימפיים האחרונים, מינתה אנשי מקצוע חדשים והכניסה שקט למערכת.

מהוועד האולימפי נמסר כי "ועדת האיתור של הוועד האולימפי בישראל החליטה פה אחד כי עדי ביכמן תתמנה למנכ"לית הוועד האולימפי". 

עדי ביכמן, המנכ"לית הנבחרת, אמרה: "אני נרגשת מאוד לזכות באמון הוועד האולימפי בישראל. זהו כבוד גדול לסייע בהובלת הספורט הישראלי לפסגות חדשות, גם בעידן מורכב ודינמי כמו העידן הנוכחי. האתגרים רבים והנעלים גדולות, אבל הספורט הישראלי מוכיח את עצמו ואנחנו נעשה הכל כדי להמשיך ולהביא את ישראל לקדמת הבמה ולהרחיב ולהעמיק את היכולות וההישגים של הספורטאים יחד עם חבריי באיגודים השונים ובפלטפורמות התומכות. מתוך שנים של עשייה, מחויבות ומסלול חיים שנטוע עמוק בספורט הישראלי על כל רבדיו, אני נכנסת לתפקיד בתחושת שליחות עמוקה. אני מודה לוועדת האיתור על האמון, לגילי לוסטיג על עשייה ונתינה ללא גבולות וכבר עכשיו, כל כולי מושקעת לקראת האתגרים של המחזור האולימפי 2028".

יו"ר הוועד האולימפי בישראל, יעל ארד, ציינה: "עדי ביכמן היא אשת מקצוע מרשימה, שעברה את כל מסלול ההכשרה המשמעותי שמביא אדם לעמדה של מנהיגות בתחום הספורט. עדי נבחרה פה אחד בוועדת האיתור הודות ליכולות וכישורים משמעותיים ורחבים הנדרשים לתפקיד החשוב הזה. זהו תפקיד הדורש יכולות רב מיימדיות ומאתגר במיוחד אחרי ולאור הישגים רבים ומשמעותיים. עומדים בפניה אתגרים רבים ניהוליים ומקצועיים למחזור האולימפי הקרוב עם השקעת מאמץ ומשאבים למחזור בריזביין 2032 ועדי תידרש להצעיד את הספורט האולימפי הישראלי קדימה. ניסיונה הרב-מערכתי, עברה כספורטאית אולימפית והבנתה העמוקה את ה'אקו־סיסטם' של הספורט האולימפי - כל אלה מציבים אותה בעמדת זינוק מצוינת להצלחה בהובלת הארגון בשנים הבאות".

