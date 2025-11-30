יום ראשון, 30.11.2025 שעה 14:47
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1820-2010מכבי נתניה5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

"יצחקי לא יעשה את הטעות שאבוקסיס עשה"

ברוכיאן ב"שיחת היום" על הדרמה במכבי: "ברק ירצה לעזוב רק כשיסיים חוזה". על בית"ר: "צריכה לנצח את נתניה ולומר שהיא רצה לאליפות". וגם: התוצאה

|
ז'רקו לאזטיץ' וברק יצחקי (שחר גרוס)
ז'רקו לאזטיץ' וברק יצחקי (שחר גרוס)

בית”ר ירושלים תארח הערב (20:30) את מכבי נתניה לעיני כמעט 30,000 אוהדים ותקווה להתקרב למכבי ת”א המידרדרת. על הפרק גם המשבר של הצהובים והאם ברק יצחקי יעשה את המעבר למכבי? על כל זאת ועוד דיבר קשר העבר של הירושלמים, אבירם ברוכיאן, בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

איך אתה רואה את הדברים הערב?
”נתניה היא לא משלושת האריות של הליגה. זו קבוצה מצוינת, אין ספק, אבל הם רוכבים על המומנטום ומתישהו נתניה צריכה לסיים 4-6 ולא יותר מזה”.

צריך לשחק התקפי מול אבוקסיס?
”השאלה אם הוא יחזור להיות אבוקסיס שאנחנו מכירים, שיורד למטה ומשחק מעברים, הוא לא עושה את זה בנתניה, זה יפה לראות את זה וזה סוג מראה של בית”ר שמשחקת התקפי ועם המון שחקנים, ולא רק מעברים. אני בירושלים ויש אווירת חג, נתניה מגיעה למשחק שבית”ר פייבוריטית וכדי להישאר קרובה למכבי וב”ש, היא צריכה את הנקודות ולהגיד שהיא רצה לאליפות ולא נתניה”.

אוהדים שיגרו פצצת תאורה לביתו של לאזטיץ'

איך אתה רואה את מה שקורה בקריית שלום?
”האוהדים החליטו שהביזיון שהיו בשני המשחקים האחרונים, הם סוחבים את זה מהעונה הקודמת שהייתה תקופה שלאזטיץ יצא ממשבר ולקח אליפות. נראה שהם לא מאמינים בו שיהפוך את הקערה, הם לא רוצים אותו, רוצים שההנהלה תדע שהם לא מרוצים מההתנהלות של לאזטיץ’.

“לא חושב שיהיה מנוס, גם השחקנים וגם המאמן וכולם יודעים, שיהיה איזה טריגר של הפסד או תיקו שהם לא יוכלו להבליג על זה (האוהדים). אם הוא לא יעשה משהו שעשה שנה שעברה אז יצטרכו לפטר אותו, יהיה מעניין. לא נראה שילכו עם מאמן ישראלי, ברק יצחקי לא יעשה את הטעות שאבוקסיס עשה, אין לי ספק שהוא ירצה לעזוב את בית”ר רק כשיסיים חוזה ומתקדם קדימה, כשהוא ירגיש שהכל בסדר עם הקהל ויהיה מעניין”.

נדע את זה בקרוב. אם מיץ’ גולדהאר היה חי בארץ, המחאה הייתה כלפיו? ישר הולכים לראש של המאמן כי הוא בחו”ל אולי.
”יש לו את האנשים שהוא סומך עליהם, הוא פחות מעורב ביום יום אולי והוא בא עם החלטות פחות משמעותית, אבל בטוח שמשתפים אותו בכל החלטה שקשורה לדרג הגבוה. אין לי ספק שאם היה נוכח בבלומפילד או קריית שלום, כולם היו יותר דרוכים, גם השחקנים וגם הצוות. הוא מצליח לעשות את זה בשלט רחוק בשנים האחרונות”.

יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)

מה תהיה התוצאה היום? 
”אני חושב שבית”ר תנצח 1:3”.

אף אחד לא סופר את נתניה.
”אני חושב שהשחקנים של נתניה ירגישו מה זה טדי מלא, ועם שועה, אצילי, שאוהבים את הלחץ הזה שטדי מפוצץ, בית”ר תיתן הצהרה”.

