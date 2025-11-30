"דן רוצה לסיים את הקריירה בב"ש, זה הבית שלו"

הפועל באר שבע גברה אתמול (שבת) 3:4 על הפועל חיפה בסמי עופר וסופרת מחזור נוסף בפסגת ליגת העל, כשמי שהוביל אותה עם שלושער נהדר היה דן ביטון, שמוביל את טבלת מלכות השערים של ליגת העל עם 12 שערים ב-11 משחקים. חברו, רן לוי, התראיין בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

שלושער גדול לדן ביטון. איך הוא מסביר עונה כזאת? הוא בטוח לא ציפה לזה.

”כן. הוא פתח את העונה מצוין, כמו שכולם יודעים”.

יש מצוין ויש 12 גולים ב-11 משחקים, זה נתון של ערן זהבי בשיאו.

”חד משמעית. אין יותר מדי מה להגיד, חוץ מזה שאנחנו גאים בו ומרוצים מאוד, רק שימשיך ככה”.

דן ביטון (עמרי שטיין)

הוא עשה משהו שונה העונה? איך אתה מסביר את הקפיצה הזאת?

”יש לו את כל המושכות, המאמן נותן לו את הביטחון. כשיש לו ביטחון והוא הכוכב של הקבוצה, ככה צריך להיות”.

מה ההבדל בין דן של מכבי ת”א לדן של הפועל ב”ש?

”בב”ש הוא הכוכב, במכבי לא היה תמיד היה פותח, בב”ש הוא בהרכב כל משחק, הוא צובר ביטחון, ורואים את זה על המגרש. כשהוא טוב אז ב”ש טובה”.

זה יספיק לבאר שבע? תכף הם יאבדו שחקנים כמו קאנגווה שיילך לאליפות אפריקה. לבד הוא יצליח להצעיד את ב”ש בצמרת?

”אני רוצה לחשוב ולהאמין שכן, בכל הקבוצות הגדולות יש שחקנים שהולכים לאליפות אפריקה, הוא ייקח על עצמו כמו עד עכשיו והוא ייקח את הקבוצה לאליפות”.

רן קוז'וק (עמרי שטיין)

יש מחשבות לסיים את הקריירה בב”ש או קבוצה אחרת?

”יש לו חוזה לעוד כמה שנים, זה הבית שלו, הוא רוצה לסיים את הקריירה פה, קבוצה שגדל בה מאז ומתמיד”.

יש מטרה ששמתם לו לגולים?

”זה ממשחק למשחק, אז לא”.

הוא לא שם מטרה להציב את עצמו כמלך השערים?

”הוא הציב לעצמו מטרה לקחת אליפות, גולים זה בונוס ובישולים זה בונוס, הכי חשוב שהעונה תסתיים בטעם מתוק עם אליפות”.