קיליאן אמבפה בעקבות גסאניגה (La Liga) קיליאן אמבפה בעקבות גסאניגה (La Liga)

המחזור ה-14 של הליגה הספרדית ממשיך בשעה זו כשריאל מדריד מתארחת בג’ירונה. הקבוצה של צ’אבי אלונסו מגיעה למשחק מהמקום השני עם שתי נקודות ומשחק פחות מהמוליכה ברצלונה, מנגד המארחת נמצאת מתחת לקו האדום עם 11 נקודות בלבד מ-39 אפשריות.

הבלאנקוס מגיעים למשחק לאחר רצף המשחקים החלש ביותר שלהם מתחילת העונה, אם ההפסד לליברפול באנפילד עוד התקבל בהבנה בבירה הספרדית, אז שתי תוצאות התיקו בליגה, נגד ראיו ואיקנו ואלצ’ה, פלוס הניצחון הדחוק באתונה, בו הקבוצה ספגה שלושה שערים נגד קבוצה שלא נחשבת מאריות אירופה, כבר עוררו ביקורות רבות במועדון.

מנגד הקבוצה מקטלוניה נמצאת במקום ה-18 במרחק נקודה מחוף מבטחים. החבורה של מיגל אנחל סאנצ’ס תנסה לנצל את הלחץ שמתחיל להיווצר במדריד כדי להוציא תוצאה טובה מהמשחק הזה.

ג’ירונה ניצחה בפעם האחרונה את ריאל מדריד באפריל 2023, אז המשחק נגמר בתוצאה 2:4 לטובתה, כאשר ולנטין קאסטלנוס כבש רביעייה, ואצל הלבנים ויניסיוס ו-ואסקס צימקו. בארבעת המשחקים האחרונים בין הקבוצות ריאל ניצחה כשהמאזן עומד על 0:12 לקבוצה מבירת ספרד.