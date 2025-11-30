יום ראשון, 30.11.2025 שעה 22:23
יום ראשון, 30/11/2025, 22:00אצטדיון מונטיליביליגה ספרדית - מחזור 14
ריאל מדריד
דקה 22
0 0
שופט: ריקרדו בנגוסטאה
ג'ירונה
ליגה ספרדית 25-26
3416-3914ברצלונה1
3213-2914ויאריאל2
3212-2813ריאל מדריד3
3111-2714אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2017-1414אתלטיק בילבאו8
1621-1914ריאל סוסיאדד9
1617-1514אלצ'ה10
1614-1213ראיו וייקאנו11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1322-1514מיורקה15
1321-1213ולנסיה16
1218-1214אוססונה17
1125-1213ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20
מערכת ONE | 30/11/2025 22:00
הרכבים וציונים
 
 
קיליאן אמבפה בעקבות גסאניגה (La Liga)
קיליאן אמבפה בעקבות גסאניגה (La Liga)

המחזור ה-14 של הליגה הספרדית ממשיך בשעה זו כשריאל מדריד מתארחת בג’ירונה. הקבוצה של צ’אבי אלונסו מגיעה למשחק מהמקום השני עם שתי נקודות ומשחק פחות מהמוליכה ברצלונה, מנגד המארחת נמצאת מתחת לקו האדום עם 11 נקודות בלבד מ-39 אפשריות.

הבלאנקוס מגיעים למשחק לאחר רצף המשחקים החלש ביותר שלהם מתחילת העונה, אם ההפסד לליברפול באנפילד עוד התקבל בהבנה בבירה הספרדית, אז שתי תוצאות התיקו בליגה, נגד ראיו ואיקנו ואלצ’ה, פלוס הניצחון הדחוק באתונה, בו הקבוצה ספגה שלושה שערים נגד קבוצה שלא נחשבת מאריות אירופה, כבר עוררו ביקורות רבות במועדון.

מנגד הקבוצה מקטלוניה נמצאת במקום ה-18 במרחק נקודה מחוף מבטחים. החבורה של מיגל אנחל סאנצ’ס תנסה לנצל את הלחץ שמתחיל להיווצר במדריד כדי להוציא תוצאה טובה מהמשחק הזה.

ג’ירונה ניצחה בפעם האחרונה את ריאל מדריד באפריל 2023, אז המשחק נגמר בתוצאה 2:4 לטובתה, כאשר ולנטין קאסטלנוס כבש רביעייה, ואצל הלבנים ויניסיוס ו-ואסקס צימקו. בארבעת המשחקים האחרונים בין הקבוצות ריאל ניצחה כשהמאזן עומד על 0:12 לקבוצה מבירת ספרד.

מחצית ראשונה
  • '8
  • החמצה
  • קיליאן אמבפה ליהטט ברחבה והעביר כדור לארדה גולר, שעמד על סף הרחבה. הטורקי שיגר בעיטה ברגל שמאל, אך זאת פספסה את המסגרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט ריקרדו בנגוסטאה הוציא את המשחק לדרך!
טיבו קורטואה מתחמם (IMAGO)טיבו קורטואה מתחמם (IMAGO)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת