תחזור אל הפודיום? ענבר לניר תתחרה על הארד

ענבר לניר תתמודד על מדליית הארד בגראנד סלאם אבו דאבי בג’ודו במשקל של עד 78 ק"ג, בקרב שייערך הערב (ראשון) באיחוד האמירויות. גם יולי מישינר תתחרה על המקום השלישי במשקל הפתוח של מעל 78 ק"ג.

ענבר לניר החלה את התחרות בקרב נגד סאמה קמארה הצרפתייה וניצחה אותה באיפון. מיד לאחר מכן, לניר הופיעה ברבע הגמר מול אלינה בוהם הגרמניה לקרב ארוך והתקפי, שהסתיים בניצחון של הישראלית בריתוק. בעקבות זאת, הישראלית העפילה לחצי הגמר, שם פגשה את סגנית אלופת העולם הטרייה, אנה מונטה אולק מגרמניה, אך דווקא שם היא הפסידה בווזארי ונשרה לקרב על מדליית הארד.

יולי מישינר הופיעה לתחרות במשקל הפתוח לנשים. בקרב הראשון, היא ניצחה באיפון את איריסחון קורבאנבייבה מאוזיבקיסטן ועלתה לרבע הגמר. בקרב השני שלה, מישינר הפסידה למיקי מוקונוקי היפנית וירדה לבית הניחומים, שם ניצחה את רייצ'ל-אניטה סופי-אמבלה מקמרון. בעקבות זאת, תתמודד על מדליית הארד מול אנה פאטומאטה אמביירו הצרפתייה.

יולי מישינר (צילום: איגוד הג׳ודו האירופי)

בגברים, יוסי סימין עלה לקרבות במשקל של עד 100 ק"ג, אך הפסיד בקרב הראשון והודח. אתמול, גם גילי שריר, כרם פרימו ויהונתן אלבז הודחו בשלב מוקדם בתחרות.