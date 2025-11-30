הרכבים וציונים



הפירוטכניקה שבגינה בוטל המשחק (IMAGO) הפירוטכניקה שבגינה בוטל המשחק (IMAGO)

המחזור ה-14 בליגה ההולנדית היה אמור להינעל היום (ראשון) ביוהאן קרויף ארנה עם משחק בין אייאקס לכרונינגן כשאוסקר גלוך היה צריך לפתוח על הספסל, אך לבסוף המשחק בוטל לאחר שבדקה החמישית אוהדי הקבוצה של הישראלי החלו במופע פירוטכניקה.

שחקני שתי הקבוצות הגיעו הערב ליוהאן קרויף ארנה על מנת להמשיך ולהתקרב לצמרת הטבלה של הליגה ולתפוס מקום המוביל לליגה האירופית ואף לליגת האלופות. הקשר הישראלי תוכנן להתחיל את המשחק על הספסל.

בדקה החמישית של המשחק, אוהדי הקבוצה המארחת החלו במופע פירוטכניקה מרהיב לזכר אוהד הקבוצה שנפטר, אלא שבמהרה כל האצטדיון התמלא עשן והשופט באס נהאוס החליט להוריד את שחקני שתי הקבוצות לחדרי ההלבשה עד שהראות תתבהר.

לאחר יותר מ-40 דקות הוחלט לחדש את המשחק, אך שניות לאחר מכן אוהדי הקבוצה מאמסטרדם המשיכו בהדלקת האבוקות ואף זרקו כמה לדשא. השופט ההולנדי לא היסס והוריד את שחקני הקבוצות מכר הדשא בשנית, לאחר מספר דקות המשחק פוצץ סופית.

במחזור הבא, אייאקס ואוסקר גלוך יצאו למשחק חוץ מו פורטונה סיטארד על מנת להשיב את הכבוד האבוד של הקבוצה. מן הצד השני של המתרס, כרונינגן תצא למשחק חוץ גם היא, אך מול אקסלסיור כדי להיצמד לצמרת הטבלה.