סוכנו של בן שרף: הירידה לג'י ליג עזרה לו

דני וולף ובן שרף, צמד הישראלים מברוקלין נטס, רשמו הלילה (בין שבת לראשון) את המשחק השיא שלהם עד כה בליגה הטובה בעולם, כשהסנטר קלע 22 נקודות והרכז קלע 10 נקודות ומסר 7 אסיסטים. לאחר ההופעה הנהדרת, סוכנו של בן שרף, נדב מור, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

הייתה לנו תצוגה נהדרת עם בן שרף ודני וולף, הם הפסידו למילווקי אבל סוף סוף שני שחקנים ישראלים נוספים משתלבים בליגה הטובה בעולם. אתה בשדה התעופה לקראת המראה לניו יורק, איך אתה מסכם את המשחק הלילה של בן שרף? דו ספרתי ראשון.

”כיף לקום בבוקר, כיף לקום ולראות את המספרים והמהלכים, בטח שזה משחק ראשון אחרי פציעה שהוא היה שבועיים בחוץ, הוא לא הפסיק לעבוד ולהשתפר, ראינו את זה בלילה וזה כיף, כולנו תקווה שזה ימשיך ככה”.

איך אתה רואה את ההשתלבות שלו בקבוצה? הם שחקנים חדשים והקבוצה לא נבנתה הכי טוב, איך אתה רואה את ההשתלבות עד עכשיו?

”קטונתי מלהעביר ביקורת על איך הקבוצה נבנתה, יש שחקנים צעירים וכמה שחקנים בכל עמדות, תחרות בריאה ובטח לשחקן צעיר כמו בן שרף שמגיע קטן מאירופה, הקבוצה מתפתחת ומתקדמת, את האליפות הם לא ייקחו העונה, אבל אנחנו רוצים לראות שיפור, התקדמות, עלייה ברמה. ראיינו את זה במשחק האחרון, ושוב כולי תקווה שזה ימשיך ככה”.

בן שרף (רויטרס)

איך זה ימשיך מבחינת הקבוצה? הוא עכשיו יהיה בג’י ליג או בקבוצה הרגילה? זה משהו שקבוע מראש?

”לא, ממש לא, זה לא קבוע מראש. זה תלוי בו וכמה הוא יהיה אגרסיבי, זה תלוי רק בו. דיברנו על הירידה לג’י ליג וזה לא סוף העולם, זה חלק מהתהליך ועזר לו, השילוב הזה של זמן בחוץ עם הפציעה בקרסול והכל ביחד, ראינו את התוצאות החיוביות במשחק האחרון”.

איך זה עובד שם? הוא יחזור לג’י ליג או עם הקבוצה הראשית עד להודעה חדשה?

”אם ההנהלה תרגיש שהוא צריך עוד זמן שם אז הוא יעשה את זה באותה מוטיבציה ואותו כוח ואנרגיה שהוא עשה בפעם הקודמת, ואם הוא ימשיך בקבוצה הראשית אז עוד יותר טוב”.

מה לגבי עומר מאייר?

”אחלה עומר, ממשיך לעבוד והיה להם ניצחון בסוף השבוע, הסיבה השנייה שאני טס לברוקלין זה כי פרדו משחקים שם ואני אראה אותו”.

עומר מאייר (IMAGO)

אתה תופס את כולם ביחד.

”כן, זו חגיגה, ולא רק לי, לכל הספורט והכדורסל הישראלי, שמח שכולם משתתפים בהצלחה שלהם”.

מה היעדים שהצבת לבן שרף? שהצבתם ביחד?

”לא אני מציב, הוא מציב לעצמו כל בוקר וכל חודש וכל תחילת עונה, היעד שלו זה להמשיך להתפתח ולהתקדם, זו קלישאה, אבל ככה זה”.

בטח אתם משווים את הסטטיסטיקות לעונת הרוקי של אבדיה.

”ממש לא, זה הדבר האחרון שאנחנו עושים, אנחנו אוהבים את דני אבל דני זה דני, בואו לא נשכח שהוא היה רוקי לפני שש שנים והכדורסל השתנה, קבוצות אחרות, עמדות אחרות והכל אחר”.

דני אבדיה (רויטרס)

כל שחקן בפני עצמו גם, אני חושב שבן שרף עושה יפה מאוד בשביל שנה ראשונה עם כל הקשיים וההתאקלמות, זה לא כדורסל שהוא רגיל אליו, הוא לא בא מהמכללות. אתם צריכים להיות מרוצים.

”אנחנו מרוצים, בן מאוד אוהב את העבודה הזאת בברוקלין, אם זה הצוות והעיר והאוהדים שלא מפסיקים לחבק ולתמוך, השחקנים גם כמובן ואם זה דני וולף או הרוקיז האחרים”.

מה עם וולף והשילוב איתו?

”השילוב מצוין וגם חברתית, שני חבר’ה יהודים וישראלים, שבקשר טוב מאוד על המגרש ומחוץ, וראינו את זה על המגרש שהאסיסטים של בן היה לדני, רק שנמשיך ככה”.

הנבחרת תהנה מהם בהמשך. איך מבחינה פיזית בן מרגיש שם?

”מרגיש טוב, ‘טפו טפו’, בריא וכשיר, הוא עושה את הדברים שהוא תמיד עושה, הוא עושה חדירות לסל ואגרסיבי ומרגיש טוב, זה מה שחשוב”.