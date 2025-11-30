דקה 46: ווסטהאם - ליברפול 0:0

המחזור ה-13 של הליגה האנגלית ממשיך בשעה זו, כשליברפול מתארחת אצל ווסטהאם יונייטד, ומנסה לעצור רצף שלילי של שלושה הפסדים בכל המסגרות, כשמנגד המארחת רוצה להתאושש מהפסד הנקודות בשבוע שעבר נגד בורנמות’, כשהובילה בשני שערים בדקה ה-69. בנוסף אסטון וילה פוגשת את וולבס בווילה פארק ונוטינגהאם פורסט מארחת את ברייטון.

ווסטהאם – ליברפול 0:0

הקבוצה של ארנה סלוט נמצאת בכושר רע מאוד, המאזן שלה בשלושת המשחקים האחרונים הוא 10:1, והיא ניצבת במקום ה-13 בליגה האנגלית. הכיסא של המאמן ההולנדי רועד מתמיד ובמידה ולא ינצח הערב לא מן הנמנע שנראה התפתחויות בגזרתו. מן העבר השני, הפטישים התאוששו במעט מפתיחת העונה החלשה שלהם והם כבר עם שלושה משחקים ללא הפסד.

אסטון וילה – וולבס 0:0

אונאי אמרי וחניכיו מארחים את נועלת הטבלה. המארחת עם ארבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, כשהיא ניצבת במקום החמישי בפרמיירליג ובמקום השלישי בליגה האירופית. האורחת מגיעה למשחק מהמקום האחרון כשהיא השיגה שתי נקודות בלבד מ-24 אפשריות, ובמרחק תשע נקודות מחוף מבטחים.

נוטינגהאם פורסט – ברייטון 0:0

החבורה של שון דייץ’ מגיעה למשחק אחרי שלושה ניצחונות ברצף, שבכל אחד כבשה שלושה שערים, המארחת עדיין נמצאת בחלק התחתון של הטבלה אבל אם יימשך השיפור בתוצאות מהר מאוד הם ימצאו את עצמם הרבה יותר גבוה. מנגד, השחפים מהמקום השביעי ניצלו במחזור האחרון מאיבוד נקודות לאחר החמצת פנדל בתוספת הזמן של ברנטפורד.