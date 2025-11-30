"אוהדי מכבי שברו שיא אלימות, מקווה שיורחקו"

הספורט בישראל נמצא בנקודה גורלית כאשר חלק מהמשחקים, כמו משחקי היורוליג, חוזרים לארץ, וחלק עדיין לא. בצל הנושאים הללו ועוד נושאים רבים ומסקרנים, שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, התראיין בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

איך אתה מגדיר את ההישג הזה של החזרת המשחקים ליורוליג? גם נפגשת עם המנכ”ל, מה היה?

”הבהרתי לו שישראל מקום בטוח ושאנחנו גם נהיה אחראים וערבים לשלומם של כל מי שיגיע. הסברתי לו שהשירותים החשאיים יהיו מעורבים אם צריך, השב”כ כמובן, כדי להבטיח את ההגעה של כולם. שמח שהוא הבין את זה, הוא עשה ביקור בארץ וראה שהכל בסדר, וכנראה החליט אחרי זה ללכת עם המהלך”.

הדברים נפיצים, חיזבאללה, איראן, כל רגע זה יכול להיות אחרת, איך עושים מהלך כזה?

”אין רגע דל, אבל ישראל מקום בטוח. כשמגיעים לפה אנשים מחוץ לארץ, מבינים את זה יותר טוב, אני שמח שהוא קיבל את ההחלטה ללכת על זה ולהחזיר את המשחקים לישראל, זה צעד ראשון בדרך לעוד משחקים שיחזרו בכל ענף אחר. כשהיורוליג חוזר אז זה יכול להביא לשאר המשחקים לחזור גם בכדורגל”.

ופועלים גם שם?

”כמובן. רוצים להחזיר כמה שיותר מהר את המשחקים”.

היה כמעט אסון בשבוע שעבר. איתי שניידרמן, בנו של חן שניידרמן, נחבל במשחק נערים בראשו בגלל שהמיגון לא היה מספיק טוב. אנחנו מבינים שהנושא פרוץ ואין תקנות בישראל, אין מי שבודק את האולמות אחרי הקמתן שפועלים שם כמו שצריך, זה רק מזל שלא היה אסון, אנחנו פסע. מה אתם עושים כמשרד התרבות והספורט?

”נושא חשוב וחשוב שאתם עוסקים בו, זה פרוץ ואף אחד לא מתעסק בזה. אף אחד לא יודע בעניין הזה, יש כאוס. אנחנו עשינו בדיקה מאז שעסקתם בפרשה שהגיעה אלינו, אנחנו הגענו למסקנה שנעשה פנייה לכל הרשויות שמחזיקות באולמות האלו, כי זה קשור לרשות המקומית וכל סל שקרוב אל הקיר, אז יותקן מזרן על הקיר ושירכך את זה”.

צריך להשבית את האולמות שאין לכם מידע עליהן, צריך פסק זמן כי זה יכול להביא לאסון. זה יכול לקחת חודשים, צריך פעולה מהירה מול הרשויות ולקבל תמונת מצב.

”הדבר מהווה סכנה אמיתית, צריך לטפל בו, ואנחנו עוסקים בנושא הזה ויהיו בשורות בנושא, אני מאמין”.

אתה רצית להגדיל את תקציב הספורט, החלו שיחות לתקציב המדינה, בפעם הקודמת לא היה אפשר להגדיל. מה קורה עכשיו?

”שאלה מעולה. אני בעצמי מחכה מאוד לדיוני התקציב כדי לראות מה מצבנו מבחינת הסיכוי שלנו להגדיל את הסכום הדרוש, אנחנו רוצים להגדיל את תקציב הספורט השנה”.

יבואו להגיד לך שאין כסף וירצו לקצץ.

”זה תמיד קורה, אבל במו”מ זה יכול לבוא לצד שלנו ואנחנו לא נוותר, יש דרישות ברורות”.

מה הדרישות?

”רוצים להגדיל את תקציב המתקנים, זה הכי חשוב בעיניי. המצב קשה וצריך להגדיל, אי אפשר להישאר במצב הזה שאנחנו בפיגור של הרבה מתקנים”.

תשנה את תוכנית המתקנים כדי להקים אצטדיונים גדולים?

”זה חלק מהעניין, כדי להקים אולמות גדולים ואצטדיונים, הסכומים הם סכומי עתק, הרשויות המקומיות לא יכולות לפעול בזה לבד. מדובר בסכומים של מאות מיליונים, אנחנו באזור של 250-300 מיליון וזה לא מספיק”.

האוצר לקח את כל הכסף.

”נדון איתם על זה”.

מה עם אצטדיון רמת גן? יהיה אצטדיון לאומי שם או בראשל”צ?

”ההתאחדות צריכה להחליט, אני תומך בלקדם את זה וצריך להחליט עם ההתאחדות איפה המקום הייעודי שיקום האצטדיון ברמה הכי טובה ומהירה, כשהדבר ייסגר אז נתקדם”.

מה אתה חושב על אוהדי מכבי שגורמים למאמן לעזוב ולהתפטר?

”שבירת שיא חדש באלימות אוהדים, זה לא פחות גרוע מזריקת חזיזים למגרש. אני שוחחתי עם המפכ”ל בנושא, אני הולך להעביר אינפורמציה ברורה מהקבוצות, מקווה שמי שעשה את זה ייתפס ויורחק מהמגרשים, גם המועדון אמר שהוא לא יאשר לאוהדים כאלה להיכנס”.

דיברת עם אנשי מכבי?

”כן”.

מה אמרו לך?

”הבנו שהדבר הזה יטופל באופן הכי חריף כדי שזה לא ייעשה”.

מה המפכ”ל אמר?

”הוא אמר שהאינפורמציה עברה וזה יטופל”.

ראינו את הישיבה בכדורסל גם של מכבי, המחאות עוברות וגדלות, איך אתה רואה את זה?

”המשטרה צריכה להגיע לאותם פורעים, יש הרבה דברים שאנחנו רוצים לעשות, גם בהקשר להסדרת פירוטכניקה לאוהדים כדי להוריד את הרצון של האוהדים להתפרע”.

גולדהאר ירצה לעזוב?

”אם דברים כאלה ימשיכו לקרות, שהמאמן יתפטר בגלל מקרי אלימות, אז הכדורגל לא יוכל להתקיים. בעלים יעזבו קבוצות, מקווה שגולדהאר לא יעזוב בגלל האירוע הזה, אנחנו נילחם בעניין הזה הכי טוב שאפשר, הדבר הזה זה הרס הספורט הישראלי”.

מה קורה עם וינגייט דרום? יוקם בב”ש?

”יוקם בב”ש, זה הסיכום, יש החלטה של ממשלה שמאשרת את זה. אני מניח שגם בצפון תהיה החלטה בקרוב”.

חיפה או טבריה?

”חיפה, יחד עם כרמיאל, זה לא סגור כי וינגייט מצריכה לקבל החלטה מקצועית משל עצמה”.

מתי תכריז על ארי שטינברג כיו”ר וינגייט?

”הוא אושר על ידי הוועדה שמאשרת את המינויים, אנחנו מחכים רק להליך הטכני שיסתיים, משמ בקרוב”.

מה דעתך על נתניהו שביקש חנינה?

”אנחנו צריכים להפסיק את הסאגה של המשפט שלו, כולם מבינים שזה משפט מיותר ללא שום תוחלת, זה לא תורם למדינה ואני מקווה שהנשיא יקבל את בקשת הממשלה והחנינה”.

הוא יפרוש מהחיים הפוליטים?

”לא, אין סיבה כזה. העתיד הזה צריך להיות מוכרע על ידי הציבור הישראלי”.

אם יתנו לו חנינה, תצאו לבחירות מיידיות?

”אין קשר”.

היה כתב אישום עם לא מעט סעיפים, אז כל אחד יבוטל לו?

”ראש הממשלה התמודד עם כתב האישום ונבחר עם זה”.

עכשיו היה את ה-7.10 גם.

”אנחנו כבר קרובים לבחירות, בכל מקרה אם נרצה או לא זה יתקיים, אנחנו מתקרבים לתאריך”.

עשית טעות שרצית לתת ג’וב ליאיר נתניהו שגרם להתרסה?

”כולנו הפסדנו שהוא לא מונה לתפקיד הזה, הוא היה עוסק בהסברה והמצב היה חמור מבחינה ציבורי והוא יכל היה להסביר את הצד של ישראל, הוא מתעמת עם אנשים בטוויטר”.

לא מתאים לך, רק בגלל שהוא מתעמת עם אנשים אז מגיע לו?

”אני עומד מאחורי הרצון שלי למינוי, זה נפל רק משנאה למשפחת נתניהו והשנאה כלפיהם גוברת על האנשים. כשיאיר לפיד מינה את גיסתו, אף אחד לא הניד עפעף, ושכשמדובר בנתניהו אז כל הביקורות מגיעות”.

לא תשלם מחיר פוליטי על מה שעשית? או שתקבל צ’ופר ותהיה שר החוץ?

”לא עשיתי שיקולים פוליטיים בחיים, החלטות רק לטובה”.