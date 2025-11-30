יום ראשון, 30.11.2025 שעה 14:48
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1820-2010מכבי נתניה5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

"הפתרון למכבי חיפה זה להחליף את כל הקבוצה"

איציק אהרונוביץ ב"שיחת היום": "אני לא יודע מה קרה לבכר, במה הוא טוב מפלורס? קאני וגורה לא עוברים שחקן, צריך לשחק 4-4-2 עם מלמד ליד סטיוארט"

|
שחקני מכבי חיפה מאוכזבים (שחר גרוס)
שחקני מכבי חיפה מאוכזבים (שחר גרוס)

מכבי חיפה רשמה אתמול (שבת) 0:0 מול הפועל פתח תקווה והמשיכה במשבר שלה, כשהיא סופרת כבר שמונה משחקים רצופים ללא ניצחון. פרשן רדיו חיפה, איציק אהרונוביץ, דיבר על מצב הקבוצה בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

איפה אתה רואה את טביעת האצבע של בכר?
”אין שום טביעת אצבע אם הוא ממשיך לשחק עם שני שחקנים בכנפיים שאין להם קשר לכדורגל. סילבה קאני לא שיחק בבית”ר, ופה מה? ואתה רואה את גורה בצד השני, שניהם לא עוברים שחקן, קאני עבר אולי פעמיים וזה לא היה כל המשחק, אז מה אתם רוצים מסטיוארט? הוא השתולל ונכנס לעצבים. אני אמרתי שצריך לשחק רק 4-4-2 עם מלמד ליד סטיוארט, כי טובים השניים מן האחד. להפועל פ”ת יש שני בלמים, אם היו צריכים לשמור שני חלוצים, אז לכל חלוץ היה מטר וחצי לפחות, כי לא ישמרו אותם קרוב. אני לא יודע מה קרה לבכר ומאיפה הוא מביא את הכדורגל הזה, זה מה שהוא עשה במחנה האימונים הזה? להמשיך עם אותו הדבר, עם שחקנים שנכשלו מתחילת העונה, שהם חושך, להמשיך לתת להם לשחק? מה למדת?”

הם מספרים שמלמד לא משחק כי הם רוצים שחקן מהיר, והיה לי ויכוח בפודקאסט שאני לא הצדקתי את זה, כדאי לשמוע אגב. מי אתה חושב שצודק?
”בכר נתן לשחקנים להרגיש שאין מה לחפש במשחק, חוץ מלשחק על פודגוראנו, ועם כל הכבוד – הוא לא חלוץ מרכזי ולא יהיה. יש לו חלוץ על הספסל וזה מלמד, ואם הוא היה משחק ונותן לשחקנים להצטרף והיו מצטרפים, מכבי חיפה הייתה נראית אחרת לגמרי. כשפודגוראנו משחק זה בכלל לא לנסות לשחק כדורגל, מי זאת פ”ת? עם כל הכבוד, מה זה ריאל מדריד?”

גיא מלמד (האתר הרשמי של מכבי חיפה)גיא מלמד (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

השוער של פ”ת לא נגע בכדור, אומרים שהוא לא התקלח. יכול להיות שחיפה העדיפה לחלץ תיקו ולא להפסיד? זה מה שהם רצו? אתה הרבה פעמים מפטר מאמנים, אבל בסיטואציה שנוצרה, כמה קרדיט יש לבכר בעונה הזאת? גם אם פפ יגיע למכבי חיפה הוא לא יצליח להוציא יותר, חיפה צריכה מהפכת ענק בליגה כי אחרת היא תיאבק נגד הירידה.
”אני לא לוקח קרדיט, אבל כל הדברים שקורים עכשיו – ראיתי את זה כבר בתחילת העונה. אני אמרתי שזה סגל בלי ייחוד, וכשאין ייחוד אז לא תגיע לשום מקום. אני אמרתי שאם אין ב-11 כוכבים, אז זה מה שיקרה. פעם היו יותר כוכבים והביאו אליפויות, היום אין ייחוד. אני זוכר ויכוחים לגבי גוני נאור ופלורס, במה בכר טוב מפלורס?”

פלורס נתן אור ירוק לסגל ההזוי הזה.
”תסתכל על עומר פרץ, אתה רואה את הקבוצה שלו מאומנת ומאורגנת”.

ברק בכר (שחר גרוס)ברק בכר (שחר גרוס)

יש בעיה לפ”ת, שעם כל התיקו הם בסוף ימצאו את עצמם בתחתית. הבעיה בחיפה זה המאמן? מה הפתרון?
”הפתרון זה שצריך להחליף את כל הקבוצה”.

